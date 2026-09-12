Страны БРИКС потребовали отменить незаконные односторонние санкции

Участники объединения БРИКС обратились с требованием отменить односторонние экономические и вторичные санкции, передает ТАСС. Соответствующее положение зафиксировано в Делийской декларации по итогам 18-го саммита организации.
«Мы осуждаем введение односторонних принудительных мер», – указано в совместном заявлении. Лидеры подчеркнули, что подобные рестрикции подрывают международное право, а также принципы и цели Устава ООН.
Государства-члены отметили, что санкционное давление влечет далеко идущие негативные последствия для прав человека. Речь идет о праве на развитие, здоровье и продовольственную безопасность. Ограничения непропорционально бьют по бедному населению, усугубляют цифровое неравенство и обостряют экологические проблемы.
Участники восемнадцатого саммита БРИКС единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.
Представители стран-участниц согласовали текст документа до начала официального заседания.
Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия заявил о необходимости сохранения центральной роли ООН.