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    12 сентября 2026, 14:49 • Новости дня

    «Росатом» вернул 47 специалистов на иранскую АЭС «Бушер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская государственная корпорация «Росатом» вернула 47 своих сотрудников на атомную электростанцию «Бушер» в Иране для продолжения работы и проведения ремонта.

    Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал о возвращении российских специалистов на иранскую атомную электростанцию «Бушер», передает РИА «Новости».

    «Пока 47 на сегодняшний день. Идем к 150», – сказал Лихачев журналистам на полях саммита БРИКС, уточняя текущее количество сотрудников на объекте.

    Руководитель корпорации добавил, что часть сотрудников прибудет в Иран для проведения планово-предупредительного ремонта первого энергоблока станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российская атомная компания вывезла более 600 работников с площадки станции из-за нестабильной обстановки.

    Позже генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев потребовал стопроцентных гарантий безопасности для возобновления работ. В августе Росатом начал поэтапное возвращение персонала на иранский объект.

    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

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    11 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН

    Ушаков: Требование Японии изменить новую карту мира ООН является чепухой

    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал «чепухой» требование Японии исправить новую карту мира Организации Объединенных Наций, на которой Курильские острова обозначены российской территорией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал реакцию японских властей на новую карту ООН необоснованной, передает РИА «Новости». На вопрос журналистов о претензиях Токио он ответил: «Чепуха какая-то, просто чепуха».

    Накануне правительство Японии потребовало от ООН исправить официальную карту мира. Поводом для протеста стало изображение Курильских островов как территории России. В связи с этим японское правительство потребовало внести изменения в документ.

    Российский посол в Токио Николай Ноздрев назвал южные Курильские острова неотъемлемой частью России.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Токио серьезные проблемы за попытки оспорить принадлежность этих территорий.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    11 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев

    Глава ФСИН Гостев: В российских тюрьмах находятся 16 граждан США

    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев
    @ Сергей Метелица/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ФСИН России Аркадий Гостев назвал количество иностранных граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях страны? в том числе граждан США.

    В российских пенитенциарных учреждениях содержится около 25 тыс. иностранных граждан, рассказал Гостев в ходе 11-го заседания совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, проходящего в Казани, передает РИА «Новости».

    «Если брать страны СНГ – 18,5 тыс. примерно у нас содержится, 4,5 тыс. – в следственных изоляторах, где-то 14,1 тыс. – в колониях. В целом порядка 25 тыс. иностранцев», – заявил глава ФСИН.

    По словам руководителя ведомства, среди отбывающих наказание в виде лишения свободы на территории России числятся 16 граждан Соединенных Штатов Америки.

    Ранее Федеральная служба исполнения наказаний зафиксировала сокращение общего числа российских заключенных до 282 тыс. человек.

    Министерство внутренних дел отметило существенное снижение уровня преступности среди мигрантов за первое полугодие текущего года.

    Президент России Владимир Путин запретил выдавать гражданство иностранцам с судимостью.

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    11 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов

    Минюст признал иноагентом экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Мереминскую

    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов
    @ leuconoen

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший знаток популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская пополнила список иностранных агентов из-за распространения недостоверной информации о решениях российских властей.

    Министерство юстиции России включило бывшего знатока популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую в список иностранных агентов. «11 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Е. О. Мереминская», – говорится в официальном сообщении на сайте Минюста.

    По данным министерства, Мереминская участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей. В настоящее время она проживает за пределами России.

    Кроме того, в обновленный реестр вошли проект «Пермь-36», информационный ресурс «Канал визионера», политический деятель Ринат Мухаметов и активистка Елена Матвеева.

    В июле столичный суд оштрафовал бывшую участницу телеигры на 10 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организацией.

    Неделей ранее Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов интернет-издание «Новая газета».

    Летом Минюст пополнил этот список именем политика Бориса Надеждина.

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    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    11 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст исключил историка Понасенкова из реестра иноагентов
    Минюст исключил историка Понасенкова из реестра иноагентов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра Министерства юстиции в связи с утратой признаков иностранного агента.

    Министерство юстиции России исключило Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Причиной такого решения стала полная утрата деятелем признаков иностранного агента, следует из сообщения на сайте Минюста.

    «В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Е. Н. Понасенков», – говорится в официальном заявлении министерства.

    Публицист пополнил данный список весной 2022 года. Впоследствии он неоднократно пытался оспорить присвоенный статус в судебном порядке, подавая соответствующие иски.

    Ранее Верховный суд России отказал Евгению Понасенкову в рассмотрении жалобы на статус иноагента.

    Министерство юстиции обнаружило в публикациях историка идею превосходства европейской государственности.

    В июле текущего года блогер накопил задолженность по налогам в размере 2,3 млн рублей.

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    11 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    @ Sam Wolfe/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.

    «Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.

    Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.

    В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20.

    Российский министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом перспективы двусторонних финансовых отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активную работу российской делегации на декабрьской встрече лидеров G20 в Майами.

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    11 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.

    «В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.

    «В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.

    По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.

    «В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.

    Президент Владимир Путин указал на неэффективность политики давления на государство.

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    11 сентября 2026, 18:50 • Новости дня
    Anthropic заблокировала якобы связанные с российскими СМИ аккаунты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Технологическая компания Anthropic заблокировала аккаунты пользователей, якобы создававших контент для российских медиа, включая Sputnik и RT.

    Технологическая компания Anthropic заблокировала аккаунты, предположительно связанные с производством контента для российских медиа, пишет RT со ссылкой на пресс-релиз организации.

    В документе уточняется, что ограничения коснулись пользователей, работающих со Sputnik и RT. Сообщается, что четыре заблокированных профиля якобы применялись для «операций влияния» за рубежом.

    «Это успех. Мой канал в бан-листе ИИ-компании «Атропик». Мои материалы переводились на испанский язык и появлялись в испаноязычной версии «Спутника». В общем, очередное признание мощи тоталитарной поступи. Продуктами «Атропик» не пользовался и не планирую. Надеюсь увидеть, что им когда-нибудь и где-нибудь прилетит по ЦОДам», – прокомментировал решение компании военблогер Борис Рожин, известный в сети под ником Colonelcassad.

    По данным компании, деятельность этих аккаунтов распространялась на ряд государств. В частности, упоминаются страны Латинской Америки, Африки, а также Молдавия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми алгоритмами Anthropic.

    Позже технические специалисты компании приехали в Вашингтон для обсуждения экспортных ограничений. Ранее корпорация Meta заблокировала в своих социальных сетях аккаунты телеканала RT и других российских СМИ.

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    11 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Голосование на выборах в Госдуму впервые запустили в ливийском Бенгази

    Tекст: Денис Тельманов

    В ливийском Бенгази впервые организовали досрочное голосование для граждан России на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, сообщил советник-посланник российского посольства Николай Лукашин.

    Досрочное голосование россиян на парламентских выборах впервые организовали на востоке Ливии в Русском доме, передает РИА «Новости». Лукашин уточнил, что процедуру проводят дипломаты при содействии местного культурного центра.

    «Сотрудники посольства РФ в Ливии при содействии Русского дома в Бенгази 11 сентября проводят досрочное голосование на выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва», – сообщил Лукашин.

    Директор Русского дома в Бенгази Роман Осин добавил, что мероприятие проходит при высокой активности граждан.

    По его словам, для соотечественников это возможность выразить отношение к родине. В целом за рубежом голосование пройдет на 333 участках в 152 странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы за пределами России стартовало в 45 странах мира.

    Министерство иностранных дел организует около 350 избирательных участков в других государствах.

    Посольство России в Латвии попросило местные власти обеспечить повышенные меры безопасности в день выборов.

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    11 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Брата и сестру задержали в Крыму за госизмену

    Сотрудники ФСБ задержали в Крыму брата и сестру за госизмену

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФСБ задержали в Крыму брата и сестру при попытке достать из тайника фугасное взрывное устройство, сообщила республиканская прокуратура.

    По данным республиканской прокуратуры, женщина установила контакт с представителем вооруженных сил Украины, а затем привлекла к противоправной деятельности своего родственника, передает РИА «Новости». «Брат и сестра из республики предстанут перед судом по обвинению в государственной измене», – заявили в надзорном ведомстве. Задержание произошло в границах Сакского района.

    Подозреваемые прибыли на место, чтобы забрать из тайника фугасное взрывное устройство. В этот момент их схватили оперативники управления ФСБ. Уголовное дело передадут в Верховный Суд Крыма. Дополнительные детали расследования пока не раскрываются.

    В конце августа силовики пресекли деятельность двух готовивших теракты жителей Крыма.

    Суд арестовал этих пособников украинских спецслужб.

    Немногим ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя с компонентами взрывных устройств.

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    11 сентября 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд дал три года условно экс-участнице «Дома-2» Брагиной за порнографию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Брагина получила условный срок за публикацию порнографического видеоролика в своем Telegram-канале.

    Суд приговорил к трем годам условно блогера и бывшую участницу проекта «Дом-2» Анастасию Брагину по делу об изготовлении и распространении порнографии, передает РИА «Новости».

    «Брагина приговорена к трем годам лишения свободы условно», – сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах. Помимо этого, суд запретил девушке заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.

    По версии следствия, Брагина разместила в своем Telegram-канале видеоролик, который эксперты признали порнографическим. Ранее 22-летняя уроженка Пермского края была арестована за мелкое хулиганство после того, как в интернете появились видеозаписи, на которых она снимала себя обнаженной в общественных местах Москвы.

    В июле суд назначил Анастасии Брагиной 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

    Перед этим сотрудники столичной полиции инициировали доследственную проверку из-за откровенных видеороликов обнаженной девушки из магазина.

    В конце того же месяца Мещанский районный суд Москвы вынес аналогичный условный приговор за оборот порнографии создательнице откровенных материалов Софье Вершининой.

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    11 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    При столкновении автомобилей в Архангельской области погибли 12 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Холмогорском районе Архангельской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля, по предварительным данным, погибли 12 человек, сообщило МЧС по Архангельской области.

    В МЧС сообщили, что 12 человек погибли в результате столкновения трех транспортных средств в Архангельской области, передает ТАСС. Трагедия произошла в Холмогорском районе.

    Участниками ДТП стали микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. По данным регионального управления МВД, авария привела к человеческим жертвам, при этом точное число пострадавших и погибших уточняется.

    В январе в Холмогорском округе Архангельской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девять человек.

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    11 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Набиуллина назвала объем запасов золота в России

    Набиуллина: Россия заняла шестое место в мире по запасам золота

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия вошла в шестерку мировых лидеров по объему золотых запасов, накопив в своих резервах более 2200 тонн драгоценного металла, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    Глава Центробанка отметила, что объем золотых запасов страны превышает 2200 тонн, передает РИА «Новости». «Мы занимаем шестое место в мире по величине запасов золота – более 2200 тонн», – заявила она.

    Отвечая на вопрос о причинах продажи драгоценного металла в условиях глобального тренда на наращивание золотых резервов, руководитель регулятора подчеркнула, что другие страны лишь догоняют Россию.

    По ее словам, текущая мировая тенденция соответствует стратегии, которую Банк России успешно реализовывал в период с 2014 по 2020 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удорожание золота помогло России компенсировать заморозку суверенных активов на Западе.

    По итогам прошлого года наша страна заняла второе место в мире по абсолютному приросту объемов добычи этого драгметалла.

    Мировые центробанки активно покупают золото ради обеспечения геополитической безопасности.

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    11 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Россиянке в США пригрозили 20 годами тюрьмы за дебош в самолете

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданка России Кристина Кедышева может провести более 20 лет в американской тюрьме из-за агрессивного поведения на борту самолета, сообщили в окружном суде штата Мэн.

    «Подзащитная оставлена под стражей без возможности выхода под залог», – приводит РИА «Новости» сообщение инстанции. Вскоре состоятся предварительные слушания по этому делу. Кедышеву обвиняют по двум статьям: создание помех действиям летного экипажа и нападение.

    По первому обвинению ей грозит до 20 лет тюрьмы, по второму – до одного года. Также предусмотрены штрафы в размере 250 тыс. и 100 тыс. долларов соответственно.

    Инцидент произошел 8 сентября на рейсе Милан – Ньюарк. По данным следствия, женщина требовала алкоголь, отказалась занять свое место и попыталась открыть заднюю дверь самолета.

    Чтобы успокоить пассажирку, потребовались усилия пяти членов экипажа и других пассажиров. Кедышева нанесла удары, укусила бортпроводника и поцарапала пассажира. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Бангор в штате Мэн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года МВД России инициировало создание единого федерального списка деструктивных авиапассажиров.

    В декабре прошлого года самолет рейса Москва – Новокузнецк вернулся в аэропорт Шереметьево из-за агрессивной пассажирки.

    Ранее в США правоохранители задержали другую гражданку России за нападение на офицера пограничной службы.

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