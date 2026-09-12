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    12 сентября 2026, 14:31 • Новости дня

    Лидеры России, Китая и Индии кратко побеседовали на саммите БРИКС

    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко побеседовали на саммите БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись приветствиями на полях международного форума в Нью-Дели, передает РИА «Новости».

    Главы государств провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС. Политики поприветствовали друг друга рукопожатием и успели пообщаться «на ногах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Российский лидер и премьер-министр республики Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. Позже глава индийского правительства встретил российского коллегу на месте проведения саммита БРИКС.

    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

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    11 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров

    Песков: Зарубежные коллеги дарили Путину книги, машину и лошадей

    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров
    @ Кристина Соловьeва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил самые необычные подарки, которые Владимир Путин получал от зарубежных коллег, включая лошадей, собак и автомобили.

    По словам Пескова, Путин регулярно получает разнообразные презенты от зарубежных коллег, передает РИА «Новости». В пятницу после переговоров индийский премьер-министр Нарендра Моди вручил российскому лидеру переведенный на русский язык древнеиндийский трактат о жизни «Тирукурал».

    Комментируя эту тему, пресс-секретарь президента перечислил наиболее запоминающиеся подношения. «Да все дарили: собак дарили, лошадей дарили. Что еще дарили? Машину дарили. И книги дарили, и предметы старины дарили, и произведения местных мастеров дарили. Много было за эти годы», – рассказал представитель Кремля.

    По словам Пескова, для администрации главы государства большинство презентов становятся полной неожиданностью. Однако он уточнил, что в некоторых случаях иностранные делегации заранее предупреждают о своих намерениях, поскольку дипломатический протокол подразумевает взаимный обмен подарками.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил о регулярном обмене протокольными подарками на встречах с зарубежными лидерами.

    Сам Владимир Путин вспомнил о подаренной ему однажды юрте.

    Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном собаки редкой породы пхунсан успешно адаптируются в Москве.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Индию на саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Председатель КНР прибыл в столицу Индии на саммит БРИКС, передает ТАСС. Самолет китайского лидера приземлился на базе военно-воздушных сил Палам. Кадры прибытия показал телеканал NDTV.

    Программа визита, опубликованная индийским дипломатическим ведомством, включает участие в заседании глав государств БРИКС. После этого запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Отношения между двумя странами начали улучшаться после визита Моди в Китай в прошлом году на саммит ШОС. Тогда лидеры обсудили укрепление связей, что привело к возобновлению прямых авиарейсов и трансграничной торговли.

    Напряженность между Пекином и Нью-Дели возникла в мае 2020 года из-за противостояния военных в Восточном Ладакхе. Впоследствии стороны провели серию переговоров и начали отвод войск из спорных приграничных зон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Китая сообщило о визите Си Цзиньпина в Нью-Дели по приглашению Нарендры Моди.

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    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    11 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    АТОР назвала самые популярные у китайских туристов города России

    АТОР: Туристы из Китая полюбили поездки в Мурманск и Приморский край

    АТОР назвала самые популярные у китайских туристов города России
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гости из Китая стали чаще выбирать для путешествий по России Мурманск и Приморье, открывая для себя новые туристические направления за пределами столиц, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    Помимо традиционных туристических маршрутов, гости из Поднебесной активно интересуются новыми направлениями, передает РИА «Новости». Ломидзе рассказала об этом на седьмом российско-китайском предпринимательском форуме.

    «Это Москва, Петербург, Мурманск, Приморье», – пояснила она, говоря о самых востребованных у китайцев российских городах. Особое внимание путешественники уделяют приграничным территориям, таким как Хабаровский и Амурский края, а также озеру Байкал.

    В сентябре 2023 года Пекин ввел безвизовый режим для россиян сроком на 30 дней. Москва ответила аналогичным шагом в декабре того же года. Позже страны продлили действие соглашения до конца 2027 года.

    Турпоток из Китая в Россию за первые шесть месяцев 2026 года увеличился на 20%. При этом число россиян, посетивших КНР, выросло на 54%, сообщил ранее сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об увеличении туристического обмена с Китаем на 43% за первое полугодие.

    Спецпредставитель президента Борис Титов спрогнозировал полный отказ от виз между Москвой и Пекином после 2027 года.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте числа китайских гостей благодаря взаимной отмене туристических виз.

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    11 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС становится площадкой для формирования нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

    «Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», – заявил Путин на встрече с премьер-министром Малайзии, передает «Интерфакс».

    Отдельное внимание президент уделил участию Малайзии в работе объединения. В 2024 году страна получила статус государства-партнера БРИКС. Путин напомнил, что это произошло в период российского председательства.

    «Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году», – отметил глава государства.

    На встрече Путин также дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Куала-Лумпура. «Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», – заявил президент.

    По его словам, страны поддерживают интенсивные контакты по различным направлениям. Взаимодействие развивается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других государственных ведомств.

    Путин также напомнил о работе Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее пятое заседание состоялось в августе в рамках Восточного экономического форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

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    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита

    NDTV: Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны – члены БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита объединения, который проходит в Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV cо ссылкой на источник в правительстве.

    Страны – участницы БРИКС успешно завершили работу над текстом итоговой декларации 18-го саммита объединения, передает ТАСС. Документ был полностью согласован шерпами еще до начала официального заседания глав государств и правительств.

    Ожидается, что готовая декларация будет официально представлена общественности сразу после окончания саммита. По предварительным данным, публикация документа состоится около 13:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию зерновой биржи объединения.

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    12 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил о необходимости реформирования глобальных институтов экономического управления.

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели обратил внимание на необходимость реформирования ключевых международных организаций, передает ТАСС.

    «Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Бреттон-Вудскую финансовую систему.

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал утрату силы глобальных принципов Всемирной торговой организации. А глава МИД Сергей Лавров обсудил необходимость безотлагательного обновления ВТО с генеральным директором структуры Нгози Оконджо-Ивеалой.

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    11 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин: Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе
    Путин: Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня они [элиты в Европе]пугают своё население мнимой угрозой России, ещё со времён Советского Союза якобы возникшей. Да нет такой угрозы, и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам, с какой стати? Ведь никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что все спорные вопросы были урегулированы по итогам Второй мировой войны. Путин напомнил, что события, произошедшие после распада Советского Союза, происходили с согласия Российской Федерации как правопреемницы СССР. Все, что нарушает эти договоренности, по его словам, противоречит интересам России и основополагающим принципам международного права и Устава ООН.

    «А они настаивают именно на этом, на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией?» – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высмеял заявления о планах Москвы напасть на Европу.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

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    12 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Формирование многополярного мира сталкивается с сопротивлением государств, которые не готовы принять изменение глобального баланса сил и стремятся сдерживать новых конкурентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС.

    «Формирование многополярного мира идет не без сложностей, мы это видим с вами, это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет», – сказал Путин, сообщает сайт Кремля.

    По словам российского лидера, в мире происходят кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные изменения. Они затрагивают, в том числе образ жизни людей, медицину, окружающую среду, структуру общества и глобальную демографию.

    Одновременно, подчеркнул президент, меняется сложившаяся система международных отношений. Однополярная модель, по его оценке, постепенно уходит в прошлое, а влияние новых центров экономического и политического роста увеличивается.

    «Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке», – заявил Путин.

    Он отметил, что все больше государств стремятся самостоятельно отстаивать национальные интересы и принимать участие в решении глобальных проблем. При этом, по словам президента, государства, не готовые согласиться с происходящими изменениями, пытаются затормозить формирование нового миропорядка.

    «Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов», – подчеркнул российский лидер. Для достижения этих целей, заявил Путин, используются экономические и политические инструменты давления.

    «В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила», – сказал президент.

    Кроме того, по его словам, в мире вновь обостряются существовавшие ранее очаги напряженности и возникают новые конфликты и противоречия. Путин связал происходящее с проблемами в работе всей системы международных отношений. Следствием усиливающейся конфронтации становится, в том числе снижение эффективности существующих многосторонних институтов.

    «В результате дает сбои вся система международных отношений, снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита в Индии российский лидер встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    11 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину

    Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Появление европейских войск на украинской территории будет означать войну с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас они [элиты в Европе] говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – указал Путин.

    По словам президента, граждане европейских стран осознают происходящее, и именно на этом понимании, как считает Путин, основаны последние результаты выборов в Германии и общие тенденции политических процессов в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что отправка западных войск на Украину сделает неизбежным прямое военное столкновение России и НАТО.

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    11 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Участники форума БРИКС встретили Путина бурными овациями

    Tекст: Вера Басилая

    Участники делового форума БРИКС в Нью-Дели встретили бурными овациями выступление президента России Владимира Путина еще до его начала.

    Выступление Путина на деловом форуме БРИКС получило мощную поддержку участников пленарного заседания, передает ТАСС. После того как диктор объявил выход российского лидера, зал буквально взорвался аплодисментами. Представители Бразилии, Индии, Ирана, Китая и ЮАР рукоплескали, вскакивали с мест, а также выражали поддержку возгласами и жестами.

    Такой реакции не удостоился ни один из предшествовавших докладчиков, включая президентов Ирана Масуда Пезешкиана и ЮАР Сирила Рамафосу. Аплодисменты несколько раз прерывали речь Путина, а после выступления зал проводил его бурными овациями.

    Президент России прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Глава государства приехал на площадку делового форума объединения в Нью-Дели.

    Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

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    11 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин: Запад использует разрушение промышленных объектов против своих конкурентов

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели в рамках трехдневного визита в Индию, передает РИА «Новости». Глава государства указал на агрессивные методы борьбы оппонентов на мировой арене.

    «К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает неприглядные формы... в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

    Ранее он оценил влияние атак противника на отечественные промышленные объекты.

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    11 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России обеспечивать мировую энергобезопасность
    Путин подтвердил готовность России обеспечивать мировую энергобезопасность
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на деловом форуме стран БРИКС заявил о готовности страны обеспечивать мировую энергетическую и продовольственную безопасность.

    Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели подтвердил готовность страны обеспечивать мировую энергетическую и продовольственную безопасность, передает РИА «Новости».

    «Россия открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме. Готовы с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности, вместе формировать надежные глобальные маршруты, такие как трансарктический транспортный коридор и международный коридор «Север-Юг», – заявил Путин в ходе пленарного заседания Делового совета БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на площадку делового форума БРИКС в индийском Нью-Дели.

    Ранее российский лидер рассказал о планах круглогодичного использования Трансарктического транспортного коридора. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров гарантировал бесперебойную отправку топлива индийским партнерам.

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    11 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Западом

    Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всем миром, включая Запад

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Индию подчеркнул стремление Москвы развивать партнерские отношения со всеми зарубежными странами.

    Российский лидер прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в деловом форуме БРИКС, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании, глава государства обозначил внешнеполитические приоритеты страны.

    «Мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном, и даже на общем нашем уровне нашего партнерства», – отметил Путин.

    Президент добавил, что Москва не строит свою работу против кого-либо. По его словам, Россия отстаивает собственные интересы, но остается полностью открытой для взаимодействия со всем миром, включая западные государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер приехал на площадку делового форума БРИКС в Нью-Дели.

    Глава государства заявил о глубинных преобразованиях в современном мире.

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