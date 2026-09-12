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    Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников»
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    12 сентября 2026, 14:33 • Новости дня

    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей

    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    @ Graeme Main/MOD

    Британские военные начали проверять, могут ли лошади вновь использоваться в армейских операциях. Во время ежегодных летних учений на полигоне Лонгмур в графстве Хэмпшир военнослужащие испытали лошадей с камуфляжной окраской.

    Как пишет Daily Mail, в Министерстве обороны Британии подтвердили, что изучают возможности применения животных для скрытого передвижения и разведки на труднопроходимой местности. Речь идет о лесах, болотах и других районах, где тяжелая техника может застрять или потерять мобильность.

    Представитель британского военного ведомства рассказал, что специалисты оценивают возможности конной разведки, мобильность, маскировку, снабжение и вопросы ухода за животными. При этом британская армия учитывает опыт союзников, которые продолжают использовать лошадей в условиях сложного рельефа.

    «Солдаты изучают конную разведку, мобильность на труднопроходимой местности, маскировку, снабжение и уход за лошадьми, опираясь на опыт союзных стран, которые продолжают применять животных в ходе военных операций», – заявил представитель ведомства.

    В британской армии считают, что возвращение к лошадям может быть связано с изменением характера современных конфликтов. Военные ранее отмечали, что животные способны передвигаться по густым лесам и болотистой местности, где танки и бронемашины оказываются малоэффективными.

    На эту идею британских военных также подтолкнул опыт Эстонии. Около 12 добровольцев из Эстонской лиги обороны создали конное подразделение и заявили, что лошади могут проходить там, где тяжелая техника застревает. В британской армии назвали такой подход необычным, но заслуживающим внимания.

    «Звучит безумно. Но британская армия прислушалась. Уроки Украины и Ближнего Востока очевидны: современная война требует творчества, способности адаптироваться и иногда возвращения к самым простым решениям», – заявил представитель армии.

    В качестве примера военные также приводят действия американского спецназа в Афганистане в 2001 году. Через несколько недель после терактов 11 сентября группа из 12 американских бойцов спецподразделения «зеленых беретов» передвигалась верхом по пересеченной местности и участвовала в боях вместе с местными силами против движения «Талибан». Позднее эта история легла в основу голливудского фильма «12 отважных».

    Британский Конный гвардейский полк, который обычно ассоциируется с церемониальными мероприятиями, в последние годы усиливает подготовку военнослужащих к действиям в реальных военных условиях. В рамках ежегодного соревнования «Кубок вызова принцессы Елизаветы» солдаты теперь отрабатывают навигацию верхом, используя только карту и компас.

    Командир полка подполковник Бен Макнил заявил, что кавалерист должен уметь эффективно действовать независимо от того, какой «платформой» он управляет – лошадью или бронемашиной. По его словам, навигация верхом требует одновременно контролировать животное, обстановку и собственные действия, что развивает выдержку и способность принимать решения в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года несколько лошадей британской дворцовой кавалерии разбежались по улицам Лондона из-за испуга от сброшенных стройматериалов. Вскоре лондонская полиция объявила о поимке всех сбежавших животных. Ранее британские военные начали тренировать собак породы хаски для работы в условиях экстремального арктического холода.

    12 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов

    На болгарском оружейном заводе произошла серия взрывов на складах боеприпасов

    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На складах военного завода в Болгарии прогремели взрывы, передает телеканал Nova.

    Инцидент случился на объектах компании «Емко», передает РИА «Новости». Огонь охватил одно из помещений, после чего пламя стремительно перекинулось на соседние строения комплекса, состоящего из 11 зданий.

    «Произошло воспламенение боеприпасов, и на месте происшествия раздалась серия взрывов», – сообщил один из директоров предприятия. В результате происшествия никто не пострадал.

    Отмечается, что это уже второе подобное чрезвычайное происшествие на данном заводе за последний месяц. Десятого августа на одном из складов также произошел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее пожар грузовика спровоцировал серию вторичных детонаций на болгарском оборонном объекте возле Трявны. В конце августа мощный взрыв прогремел на оружейном складе в ливийском городе Мисурата. Незадолго до этого молдавские полицейские обнаружили обломки боевого беспилотника на месте сильного возгорания в районе Штефан-Водэ.

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    10 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России создали самый быстрый самолетный антидрон «Кречет», способный развивать скорость до 450 км в час и перехватывать вражеские беспилотники.

    Российские разработчики представили новый беспилотник, способный перехватывать вражеские дроны на высоких скоростях, передает РИА «Новости». Аппарат оснащен двумя электромоторами и запускается с помощью катапульты.

    «Впервые представлен самый быстрый в России антидрон самолетного типа «Кречет» на двух электромоторах со скоростью до 450 км в час. Запускается с катапульты, имеет повышенную маневренность за счет обратной стреловидности крыла и за счет этого фактора уменьшен его размер», – рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    По словам руководителя центра, высокая скорость необходима для перехвата беспилотников противника вдогонку. Обратная стреловидность крыла обеспечивает аппарату высокую маневренность, особенно на малых скоростях, что важно при атаке на маневрирующие цели. Если дрон промахнется, он сможет быстро развернуться и повторить атаку.

    Аппарат может быть оснащен боевой частью или поражать цели кинетически. Благодаря своим характеристикам «Кречету» не требуются мобильные платформы – он способен самостоятельно догонять вражеские дроны, такие как «Лютый», скорость которых не превышает 200 км в час. Модель была впервые показана на Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры группировки войск «Запад» спроектировали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» с максимальной скоростью 560 км в час.

    Российские подразделения в зоне специальной военной операции приступили к боевым испытаниям зенитного беспилотника «Сварог про» с искусственным интеллектом.

    Бойцы батальона противодействия БПЛА за один день сбили свыше 50 украинских аппаратов с помощью дрона «Елка».

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины

    Минобороны сообщило о массированном ударе по металлургическим заводам и портам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию для военных нужд. Под поражение также попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и суда, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Основными целями стали металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сообщает Минобороны.

    В Запорожской области поражен комбинат «Запорожсталь». На предприятии производится листовой металлопрокат, который, используется для изготовления защитных конструкций, элементов брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

    В Днепропетровской области под удар попал металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники. Также поражен инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске, являющийся одним из крупнейших украинских производителей металлопроката для продукции военного назначения.

    Кроме того, российские военные нанесли удар по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам. Эти предприятия занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды, используемой в дальнейшем металлургическом производстве.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Также повреждены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 сентября российские военные атаковали металлургические заводы и сухогруз с вооружением в порту Черноморска. В конце августа Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса и портовую инфраструктуру Украины. Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за массированных ударов.

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    12 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве.

    Российские беспилотники успешно поразили центр обработки данных «ИнтерКарс» в украинской столице, сообщает Минобороны.

    На территории этого объекта находились материальные средства военного назначения, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в Киевской области. Накануне Вооруженные силы России уничтожили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. Российские военные также нанесли групповые удары по объектам военной промышленности в нескольких регионах страны.

    Видео Минобороны удара по ЦОД «ИнтерКарс» в Киеве смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    9 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят около 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен для быстрой переброски войск и техники НАТО, пишет Euractiv.

    Германия планирует вложить около 1,5 млрд евро в обновление порта Бремерхафен для оперативного приема крупных военных контингентов и техники НАТО, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Во вторник власти Бремена одобрили инвестиционный план по развитию инфраструктуры на сумму 200 млн евро, который должен обеспечить привлечение 1,35 млрд евро от правительства ФРГ на модернизацию морского порта Бремерхафен и его транспортных связей с внутренними районами страны… В соответствии с требованиями НАТО, порт пройдет масштабную модернизацию, чтобы обеспечить возможность приема больших объемов военной техники в сжатые сроки», – говорится в публикации издания.

    Бремен станет одной из ключевых точек высадки войск альянса на восточном фланге. Первоначальную готовность порта обеспечат к 2027 году, а полностью завершат модернизацию в 2031 году.

    Глава минфина Бремена Бьерн Фекер подчеркнул, что инвестиции послужат оборонным целям НАТО и принесут пользу портовой отрасли. Мэр Бремена Андреас Бовеншульте добавил, что эти вложения станут крупнейшими в истории региона. Бремерхафен является четвертым по величине портом Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной агентство Bloomberg сообщило о подготовке немецкого порта Бремерхафен к перемещению тяжелой военной техники.

    Ранее российские дипломаты назвали ФРГ основным логистическим узлом для переброски сил НАТО на восточный фланг. Позже стало известно, что Берлин также запланировал создание нового арсенала дальнобойных вооружений за 12 миллиардов евро.

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    10 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные освободили населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, расположенные в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно продвинулись на харьковском направлении, взяв под свой контроль два населенных пункта. Речь идет о Гоптовке и Зарубинке, сообщает Минобороны России.

    Успешные действия были осуществлены силами подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Должанка на этом же направлении.

    В начале августа бойцы спецназа «Ахмат» совместно с группировкой «Север» пресекли попытки украинских диверсантов вернуть утраченные позиции.

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    11 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Зоревка в Запорожской области и Новогришино в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освободив сразу два населенных пункта, передает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Зоревку в Запорожской области. Одновременно с этим бойцы группировки «Центр» освободили Новогришино на территории Донецкой народной республики.

    С 5 по 11 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры военных грузов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, дата-центр, цеха производства и места хранения беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующих, склады боеприпасов и горючего, центры радио- и радиотехнической разведки, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. За неделю поражены 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера, действовавшие в интересах украинских сил. В акватории Черного моря корабли Черноморского флота уничтожили 12 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжили сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения противника, установив контроль над населенными пунктами Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка и Гоптовка.

    В районе Ольховатки были заблокированы два батальона противника, все попытки прорыва пресечены. В районах окружения потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих и несколько десятков единиц техники, а всего в зоне ответственности «Севера» сообщается о более чем 1430 погибших и раненых, об уничтожении 12 боевых бронированных машин, 83 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Группировка войск «Запад» за неделю заняла более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, морской пехотной и двух территориальных бригад. Противник потерял свыше 1395 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 12 орудий артиллерии и семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Южная группировка освободила населенный пункт Куртовка в Донецкой народной Рреспублике, нанесла урон шести механизированным, трем аэромобильным, мотопехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригадам, штурмовому полку и двум бригадам теробороны. Потери ВСУ здесь превысили 1330 военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин, 127 автомобилей и 11 орудий артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» за неделю нанесли поражение пяти механизированным, штурмовой и егерской бригадам, бригаде беспилотных систем, двум штурмовым полкам, двум бригадам морской пехоты и четырем бригадам нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2820 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, три орудия артиллерии и десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения «Днепра» улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику двух механизированных и горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка и бригады морской пехоты. За неделю здесь уничтожены свыше 290 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 122 автомобиля и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Средства противовоздушной обороны за отчетный период сбили 48 управляемых авиабомб, 14 снарядов РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые крылатые ракеты «Нептун» и 5673 беспилотника самолетного типа.

    Всего с начала проведения спецоперации, по приведенным данным, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 233 403 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 888 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 589 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил об освобождении 19 населенных пунктов.

    В июле эти подразделения зачистили от противника Благодатное в Запорожской области.

    Бойцы группировки «Центр» в том же месяце освободили Василевку в Донецкой народной республике.

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    9 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Кровля и купол храма в Новороссийске пострадали при атаке украинских дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Новороссийске в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадал храм святителя Спиридона Тримифунтского, получивший повреждения кровли и куполов, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Украинские беспилотники атаковали храм святителя Спиридона Тримифунтского в Новороссийске, передает ТАСС. В результате удара пострадала центральная часть здания. «Минувшей ночью беспилотники ВСУ нанесли удар не только по гражданской инфраструктуре, но и по православной святыне – храму святителя Спиридона Тримифунтского», – сообщил Кравченко.

    Мэр Новороссийска уточнил, что серьезные повреждения получили кровля и купола храма, а также частично нарушено остекление. При этом внутреннее убранство церкви практически не пострадало.

    Все иконы остались целы, а стены и алтарная часть получили лишь точечные повреждения. Восстановительные работы в храме начнутся 10 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки беспилотников власти Новороссийска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

    Мэр Андрей Кравченко объявил траур по погибшим жителям. Двумя днями ранее украинский дрон поджег купол храма Николая Чудотворца в Тамбовской области.

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    10 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Литва запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    LRT: Литва хочет убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы намерены убрать из конституции страны положение, запрещающее размещение оружия массового поражения на своей территории, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Правительство Литвы намерено в начале 2027 года убрать из конституции пункт, запрещающий размещение оружия массового поражения, передает РИА «Новости». По словам председателя парламента республики Юозаса Олякаса, для принятия поправки потребуется продлить осеннюю сессию Сейма до 13 января 2027 года.

    «Зимой литовский парламент планирует принять поправку к конституции и исключить из основного закона страны положение о запрете оружия массового поражения на своей территории, для этого потребуется продлить осеннюю сессию парламента, которая начинается в четверг», – заявил политик телерадиокомпании LRT.

    Ранее Олякас отмечал, что 137-я статья конституции больше не отвечает современным геополитическим реалиям. В начале июля парламент уже одобрил изменение этой статьи. Для окончательного принятия поправок необходимо, чтобы инициативу поддержали не менее 94 депутатов из 141 дважды с интервалом в три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс выступил за удаление из конституции запрета на размещение ядерного оружия.

    Позже президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. При этом постпред России при ОДКБ Виктор Васильев подчеркнул рутинный характер обсуждения применения средств массового поражения в Европе.

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    9 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинский МиГ-29 и шесть локомотивов

    Минобороны: ВС России уничтожили украинский МиГ-29 и шесть локомотивов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Киевской области с помощью беспилотников дальнего действия, а также поразили шесть локомотивов в четырех регионах страны, сообщило Минобороны.

    Российские военные ликвидировали украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Киевской области, передает РИА «Новости». Удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    «МиГ-29 воздушных сил Украины уничтожен на аэродроме Васильково Киевской области с применением БПЛА дальнего действия», – заявили в Министерстве обороны России.

    Кроме того, российские силы поразили шесть локомотивов, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Удары наносились беспилотниками «Герань-4 сикер» в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. В военном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские беспилотники поразили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области.

    В начале июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по логистическим центрам и военным аэродромам противника.

    Днем позже армия ликвидировала крупное хранилище топлива ВСУ в Харьковской области с помощью дрона «Герань-4».

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    10 сентября 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» в Сумском районе отразили контратаку ВСУ и взяли пленного

    ВС России в Сумском районе отразили контратаку ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и расширили безопасную территорию, отразив в Сумском районе попытку контратаки ВСУ.

    «В Сумском районе воины «Севера» продвинулись в районе Кияницы и отразили одну контратаку ВСУ силами 21-й омбр в районе Могрицы. В ходе отражения в плен взят один военнослужащий ВСУ», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Шосткинском районе штурм-группы «Северян» ведут стрелковые бои в районах Уланово и Толстодубово.

    На Харьковском направлении идут ожесточенные бои на северо-востоке области, где «Северяне» уничтожают окруженные силы противника. На Липцовском направлении штурмовики продвинулись в районе Гоптовки на 300 м.

    На Волчанском направлении идут стрелковые бои в районах Шевченково и Петропавловки, есть продвижение в районе Малой Волчьей. На Великобурлукском направлении идут бои в районе Ольховатки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях). Один военнослужащий взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, что в Черниговской области появились «территории боевых действий». Военный эксперт Марочко сообщил, что российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска. CNN сообщил, что приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины.


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    11 сентября 2026, 15:12 • Новости дня
    Младший сын Лукашенко стал лейтенантом подразделения армии Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын тайно проходит военную службу в звании лейтенанта, совмещая ее с изучением биотехнологий.

    Белорусский лидер поделился подробностями жизни своего младшего сына, передает ТАСС. Выяснилось, что молодого человека призвал на службу в армию министр обороны республики Виктор Хренин.

    «Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении», – заявил Лукашенко.

    Помимо выполнения воинского долга, молодой человек продолжает заниматься наукой. В свободное время он уделяет внимание биотехнологиям, которые ранее осваивал в вузе, добавил белорусский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, младший сын белорусского лидера поступил в Пекинский университет после окончания обычной деревенской школы.

    Ранее президент Белоруссии опроверг слухи о передаче власти Николаю.

    В апреле отец с сыном посадили деревья на территории строящегося Национального исторического музея в Минске.

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    10 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Песков сообщил о ежедневных обсуждениях Путиным хода СВО

    Песков заявил о ежедневных обсуждениях Путиным хода СВО с военными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными ход спецоперации и меры по защите российских городов от атак, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства постоянно контактирует с военным командованием. Обсуждаются вопросы защиты от украинских атак на российские объекты, в том числе на черноморские города, передает ТАСС.

    «Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры», – отметил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства непрерывно получает актуальную информацию о ходе боевых действий.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов по телефону проинформировал президента о результатах массированного ответного удара по военным объектам Киева.

    А оперативные данные о нападениях на российские территории поступают в Кремль в любое время суток.

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    10 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз

    Минобороны Польши: Варшава предложила США пять мест для размещения военных баз

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские власти предложили Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания постоянной военной базы на территории республики, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша готова предоставить минимум пять локаций для размещения постоянной военной базы, передает РИА «Новости». До пятницы в стране будет находиться американская делегация, выбирающая подходящее место.

    «Важно то, что Польша готова принять американских солдат на постоянной основе. Сегодня презентация оборонной промышленности и мест потенциального размещения американских баз», – заявил Косиняк-Камыш. Польские власти предлагают территории во Вроцлаве, Познани, Повидзе, Быдгоще, а также в Щецине.

    Министр отметил, что американской стороне важно наличие развитой инфраструктуры для семей военнослужащих, включая международные школы с преподаванием на английском языке, спортивные и культурные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава предложила разместить постоянную американскую военную базу в западной части страны.

    Возведение инфраструктурного объекта обойдется польскому руководству более чем в три миллиарда долларов.

    Правительство республики заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для солдат из Соединенных Штатов.

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