Страны БРИКС единогласно приняли итоговую декларацию саммита

Главы государств и правительств стран – членов БРИКС на 18-м саммите объединения в Нью-Дели утвердили итоговую декларацию 2026 года, передает ТАСС.
«Никто из членов не высказал возражений. Делийская декларация 2026 года принята единогласно», – заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Политик отметил, что встреча прошла содержательно и конструктивно, продемонстрировав общую приверженность сотрудничеству. По его словам, управлять меняющимся миром через старые институты невозможно, поэтому требуются улучшения в представительстве, способности реагировать на вызовы и формировании правил. В завершение саммита Нарендра Моди представил две почтовые марки, выпущенные к 20-летию БРИКС.
Ранее страны БРИКС согласовали текст итогового документа до начала официального заседания.
Президент Владимир Путин заявил, что интеллектуальный и технологический потенциал сосредоточен в странах БРИКС.