Путин заявил о завершении эпохи однополярного мира

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели констатировал завершение эпохи однополярного мира и перераспределение глобального баланса сил.По его словам, глобальные перемены затрагивают не только политику и экономику, но и технологии, а также социальную сферу, передает ТАСС.

«Трансформируется структура общества и демографическая карта мира, уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном Юге и Востоке», – заявил президент России.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что в первую очередь меняется привычный уклад жизни людей. Кардинальные преобразования также сказываются на уровне медицины и качестве окружающей среды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский лидер также заявил о глубинных структурных преобразованиях в современном мире.

Кроме того, на деловом форуме в Нью-Дели глава государства подчеркнул огромный вклад стран БРИКС в рост глобальной экономики. Политолог Алексей Мартынов назвал данное мероприятие наглядной демонстрацией формирования новой системы международных отношений.