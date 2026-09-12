Путин предложил БРИКС участвовать в создании правил для прорывных отраслей

«Появились целые прорывные отрасли, такие как платформенная экономика, финансовые технологии, цифровая торговля. Все они требуют собственных отдельных институтов и правил регулирования», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
По мнению президента, БРИКС способен стать одним из ключевых участников формирования таких механизмов. Объединение могло бы участвовать в выработке принципов и подходов, которые будут определять развитие новых отраслей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин прибыл на площадку делового форума БРИКС в индийском Нью-Дели. В ходе пленарного заседания глава государства отметил обеспечение странами объединения почти половины прироста мировой экономики. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал создание независимых от западных санкций торговых и финансовых платформ.