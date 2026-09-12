Путин призвал вовлекать больше стран в работу ключевых международных структур

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский лидер поддержал предложенную премьер-министром Индии Нарендрой Моди тему встречи – «Инклюзивное глобальное управление и укрепление многосторонности»., передает РИА «Новости».

«В этой связи считаю весьма актуальной предложенную индийским председательством тему сегодняшней встречи: инклюзивное глобальное управление и укрепление многосторонности», – сказал Путин. Президент отметил, что в условиях формирующегося многополярного мира странам необходимо совместно работать над укреплением принципов подлинной многосторонности.

По словам Путина, речь идет в том числе о расширении круга государств, участвующих в принятии решений по важнейшим вопросам международной повестки. Больше стран должны быть представлены в механизмах глобального управления, а также в деятельности ведущих международных политических и экономических институтов.

Кроме того, российский лидер призвал расширять совместную работу государств при поиске ответов на наиболее острые современные вызовы и угрозы. Такое взаимодействие, подчеркнул Путин, должно быть направлено на обеспечение международного мира и стабильности и в конечном счете способствовать достижению всеобщего процветания и благополучия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Сегодня российский лидер приехал в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» для участия в заседании. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о планах проведения ряда двусторонних встреч на полях саммита.