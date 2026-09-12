Путин заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС

Президент Путин отметил мощный интеллектуальный потенциал БРИКС на саммите в Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава государства прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости». Главной целью поездки стало участие в 18-м саммите БРИКС, который проходит 12 и 13 сентября в нью-делийском комплексе «Бхарат Мандапам».

«Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал», – сказал Владимир Путин на заседании.

Межгосударственное объединение было основано в 2006 году. В начале 2024 года к организации присоединился ряд новых стран, а в 2026 году председательство в БРИКС перешло к Индии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди встретил российского лидера в конгресс-центре Нью-Дели. Накануне глава государства отметил огромный вклад стран объединения в рост глобальной экономики. Ранее Министерство финансов России оценило потенциал технологического развития государств БРИКС в 406 млрд долларов.