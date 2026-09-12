Названы возможные причины крушения самолета в Татарстане

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, передает ТАСС.
«Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. <…> Следствием рассматриваются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна», – говорится в сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет Cessna-172 упал в огород частного дома в Сабинском районе республики. В июне текущего года в Арском районе Татарстана разбился самодельный летательный аппарат. В прошлом году Межгосударственный авиационный комитет назвал опасный маневр причиной катастрофы экскурсионного судна в Камском Устье.