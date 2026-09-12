Ушаков раскрыл темы разговоров Путина и Моди во время поездок на автомобиле

Ушаков: Путин и Моди в совместных поездках в авто обсуждают самые важные темы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместных поездок на автомобиле обсуждают наиболее важные мировые проблемы. Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл подробности такого формата общения.

«Они продолжают беседу, которая велась за столом переговоров. В том числе, как мне кажется, когда они вдвоем, самые важные и самые острые проблемы обсуждаются», – пояснил он в интервью «Вестям».

Представитель Кремля также позитивно оценил появление термина «автомобильная дипломатия». Подобный подход позволяет главам государств максимально откровенно затрагивать ключевые вопросы повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле.

Ранее российский лидер прибыл на саммит БРИКС в Нью-Дели. До этого главы государств общались наедине в автомобиле Aurus около 50 минут.