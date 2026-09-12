Общегородской крестный ход с мощами Дмитрия Донского завершился в Петербурге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прошедший в историческом центре Петербурга общегородской крестный ход завершился на площади Александра Невского, передает РИА «Новости». Молитвенное шествие началось у Казанского кафедрального собора. Во главе колонны следовали ковчег с мощами Дмитрия Донского и Казанская икона Божией Матери. Путь до финальной точки занял около часа.

Жители и гости города наблюдали за процессией с тротуаров и балконов на Невском проспекте, снимая происходящее на мобильные телефоны. На площади к участникам присоединился малый крестный ход с мощами Александра Невского, прибывший из Александро-Невской лавры.

Там же завершился водный крестный ход из крепости Орешек, где святыня находилась с 1 октября 1723 года по 30 августа 1724 года. Кульминацией торжеств стал праздничный молебен перед ковчегами с мощами святых князей и Казанской иконой Божией Матери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Димитрия Донского решили направить в Петербург для участия в шествии.

Накануне крестного хода святыню доставили в Казанский кафедральный собор. Утром в субботу верующие начали масштабное молитвенное шествие по Невскому проспекту.