Роспотребнадзор начал создание новой тест-системы для выявления 30 видов ОРВИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Роспотребнадзор начал разработку новой тест-системы для выявления 30 видов ОРВИ, сообщила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель ведомства подчеркнула важность распознавания новой технологией как вирусных, так и бактериальных инфекций. Применяемые сегодня аналоги способны определять только 25 различных патогенов. Перспективная разработка обеспечит получение точного результата всего за один час.

«Нам очень важно иметь средства диагностики для всех особо опасных и опасных инфекций, которые только хоть как-то проявляются в мире. Поэтому у нас создана очень плотная система мониторинга за ситуацией в разных странах мира», - сказала Попова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор опроверг информацию о распространении в России нового необычного вируса. Ранее ученые ЦНИИ эпидемиологии создали быстрый тест для диагностики энтеровирусов за 30 минут.

А систему для одновременного обнаружения 25 вирусных инфекций ведомство представило в августе 2025 года.