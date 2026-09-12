Эксперты США предупредили об уязвимости американской ПРО перед Россией и КНР

Аналитики США сообщили об уязвимости ПРО «Золотой купол» перед Россией и КНР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия и Китай способны легко снизить эффективность и вообще обойти американскую систему противоракетной обороны Golden Dome, говорится в докладе Центра исследований в сфере внешней политики (FPRI). Аналитики центра отмечают, что космические перехватчики не станут панацеей для безопасности США, поскольку это дорогая, но «хрупкая оборона», которую легко обойти.

Программа ПРО с эшелоном спутников-перехватчиков призвана сбивать ракеты на этапе разгона. Однако для защиты от КНДР, Китая или России потребуются группировки от нескольких тысяч до десятков тысяч аппаратов, отмечают аналитики. Первоначальные затраты составят от десятков до сотен миллиардов долларов. При этом спутники находятся на орбите около пяти лет, и примерно пятую часть стоимости придется тратить ежегодно на их замену.

Главная уязвимость системы – окно перехвата, подчеркнули в Центре исследований в сфере внешней политики. Спутник должен успеть сбить ракету во время разгона. Аналитики указывают, что Россия и Китай могут сократить это время, создав ракеты с более быстрым горением двигателей. В таком случае американские перехватчики не успеют их поразить.

У противников есть и другие контрмеры: мощные наземные лазеры для ослепления спутников, противоспутниковые ракеты, космические мины, размещение дополнительных боеголовок или создание дешевых МБР с примитивным наведением. Проект также способен спровоцировать дестабилизирующие ответные действия со стороны противников США. Распоряжение о создании системы президент США Дональд Трамп подписал в январе 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разработка американского противоракетного щита «Золотой купол» оказалась под угрозой остановки из-за проблем с финансированием.

Незадолго до этого подрядчики Пентагона успешно испытали первые космические аппараты для данного проекта. Однако ожидаемая стоимость этой системы весной уже выросла до 185 млрд долларов.