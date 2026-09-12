Названы победители «Первого кубка нейроконтента» и «Антифейк-чемпионата»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в состязаниях на площадке «Екатеринбург-экспо» приняли участие более 200 человек, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Команды создавали контент с помощью генеративной графики, а участники «Антифейк-чемпионата» индивидуально проверяли новости и фото на достоверность. Заявки на проекты подали свыше 40 тыс. человек.

Московская команда KRASAVIN AI STUDIO завоевала суперприз в размере 500 тыс. рублей. Разработчики победили в кейсе «Нейроэкскурсия», оживив произведения уральских мастеров с помощью современных цифровых технологий. Первое место в направлении «Сказки без границ» занял коллектив KMG, также представляющий столицу.

«Сегодня недостаточно просто уметь пользоваться нейросетями – важно понимать, что и зачем мы создаем с их помощью», – отметил директор по маркетингу платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев. Он добавил, что молодежи необходимо осваивать передовые технологии и использовать их осознанно.

Директор профильного АНО Геннадий Гурьянов подчеркнул, что формат соревнований является уникальным в мире. По его словам, в ноябре планируется провести хакатон с участием представителей других стран. Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский сообщил, что технология создания контента доступна многим, но качественный результат зависит от идеи автора.

Победителем «Антифейк-чемпионата» стала Софья Снежницкая из Нижнего Новгорода. Второе и третье места заняли Артем Саргсян и Владимир Ларионов. Финалисты анализировали публикации в социальных сетях, выявляя эмоциональные манипуляции и контент, измененный искусственным интеллектом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в итоговый список участников Международного фестиваля молодежи вошли десять тысяч молодых лидеров из 191 страны. Накануне «Движение первых» запустило детскую программу этого масштабного мероприятия. В прошлом году столичная команда «KROLIKI» победила в финале второго хакатона спецпроекта «Первый кубок нейроконтента».