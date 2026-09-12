Синоптик Тишковец спрогнозировал аномально теплую зиму в России

Синоптик Тишковец пообещал аномально теплую и снежную зиму в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Предстоящая зима на большей части территории страны окажется аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил РИА «Новости», что сильные холода ожидаются только в арктической зоне, на севере Сибири, Чукотке и в районе Берингова моря.

«На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова моря, Чукотского моря – здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина», – рассказал Тишковец.

Максимум аномального тепла в Центральной России и южных регионах придется на февраль. По словам синоптика, потепление будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В декабре их объем будет близок к норме, а в январе превысит ее на 30-40%.

Метеоролог отметил, что причиной таких изменений стало рекордное Эль-Ниньо – потепление вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это явление скажется не только на зиме, но и на весне с летом. Однако зима не будет постоянно слякотной: возможны сильные снегопады, которые из-за оттепелей будут оседать, вызывая туманы и сбои в транспортном сообщении. Также вероятны сильные снежные бури, известные как «черная пурга».

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Гидрометцентра Юрий Симонов спрогнозировал нестабильную зиму с затяжными оттепелями. А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек сокращение продолжительности традиционной русской зимы.

Ранее ученые Всемирной метеорологической организации ООН предупредили об экстремальном повышении температуры на планете из-за Эль-Ниньо.