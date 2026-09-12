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    12 сентября 2026, 11:31 • Новости дня

    Синоптик Тишковец спрогнозировал аномально теплую зиму в России

    Синоптик Тишковец пообещал аномально теплую и снежную зиму в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предстоящая зима на большей части территории страны ожидается непривычно теплой и влажной из-за влияния климатического феномена Эль-Ниньо, сопровождаясь обилием осадков, прогнозируют метеорологи.

    Предстоящая зима на большей части территории страны окажется аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил РИА «Новости», что сильные холода ожидаются только в арктической зоне, на севере Сибири, Чукотке и в районе Берингова моря.

    «На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова моря, Чукотского моря – здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина», – рассказал Тишковец.

    Максимум аномального тепла в Центральной России и южных регионах придется на февраль. По словам синоптика, потепление будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В декабре их объем будет близок к норме, а в январе превысит ее на 30-40%.

    Метеоролог отметил, что причиной таких изменений стало рекордное Эль-Ниньо – потепление вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это явление скажется не только на зиме, но и на весне с летом. Однако зима не будет постоянно слякотной: возможны сильные снегопады, которые из-за оттепелей будут оседать, вызывая туманы и сбои в транспортном сообщении. Также вероятны сильные снежные бури, известные как «черная пурга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Гидрометцентра Юрий Симонов спрогнозировал нестабильную зиму с затяжными оттепелями. А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек сокращение продолжительности традиционной русской зимы.

    Ранее ученые Всемирной метеорологической организации ООН предупредили об экстремальном повышении температуры на планете из-за Эль-Ниньо.

    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

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    11 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН

    Ушаков: Требование Японии изменить новую карту мира ООН является чепухой

    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал «чепухой» требование Японии исправить новую карту мира Организации Объединенных Наций, на которой Курильские острова обозначены российской территорией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал реакцию японских властей на новую карту ООН необоснованной, передает РИА «Новости». На вопрос журналистов о претензиях Токио он ответил: «Чепуха какая-то, просто чепуха».

    Накануне правительство Японии потребовало от ООН исправить официальную карту мира. Поводом для протеста стало изображение Курильских островов как территории России. В связи с этим японское правительство потребовало внести изменения в документ.

    Российский посол в Токио Николай Ноздрев назвал южные Курильские острова неотъемлемой частью России.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Токио серьезные проблемы за попытки оспорить принадлежность этих территорий.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    11 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев

    Глава ФСИН Гостев: В российских тюрьмах находятся 16 граждан США

    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев
    @ Сергей Метелица/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ФСИН России Аркадий Гостев назвал количество иностранных граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях страны? в том числе граждан США.

    В российских пенитенциарных учреждениях содержится около 25 тыс. иностранных граждан, рассказал Гостев в ходе 11-го заседания совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, проходящего в Казани, передает РИА «Новости».

    «Если брать страны СНГ – 18,5 тыс. примерно у нас содержится, 4,5 тыс. – в следственных изоляторах, где-то 14,1 тыс. – в колониях. В целом порядка 25 тыс. иностранцев», – заявил глава ФСИН.

    По словам руководителя ведомства, среди отбывающих наказание в виде лишения свободы на территории России числятся 16 граждан Соединенных Штатов Америки.

    Ранее Федеральная служба исполнения наказаний зафиксировала сокращение общего числа российских заключенных до 282 тыс. человек.

    Министерство внутренних дел отметило существенное снижение уровня преступности среди мигрантов за первое полугодие текущего года.

    Президент России Владимир Путин запретил выдавать гражданство иностранцам с судимостью.

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    11 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов

    Минюст признал иноагентом экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Мереминскую

    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов
    @ leuconoen

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший знаток популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская пополнила список иностранных агентов из-за распространения недостоверной информации о решениях российских властей.

    Министерство юстиции России включило бывшего знатока популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую в список иностранных агентов. «11 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Е. О. Мереминская», – говорится в официальном сообщении на сайте Минюста.

    По данным министерства, Мереминская участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей. В настоящее время она проживает за пределами России.

    Кроме того, в обновленный реестр вошли проект «Пермь-36», информационный ресурс «Канал визионера», политический деятель Ринат Мухаметов и активистка Елена Матвеева.

    В июле столичный суд оштрафовал бывшую участницу телеигры на 10 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организацией.

    Неделей ранее Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов интернет-издание «Новая газета».

    Летом Минюст пополнил этот список именем политика Бориса Надеждина.

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    11 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст исключил историка Понасенкова из реестра иноагентов
    Минюст исключил историка Понасенкова из реестра иноагентов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра Министерства юстиции в связи с утратой признаков иностранного агента.

    Министерство юстиции России исключило Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Причиной такого решения стала полная утрата деятелем признаков иностранного агента, следует из сообщения на сайте Минюста.

    «В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Е. Н. Понасенков», – говорится в официальном заявлении министерства.

    Публицист пополнил данный список весной 2022 года. Впоследствии он неоднократно пытался оспорить присвоенный статус в судебном порядке, подавая соответствующие иски.

    Ранее Верховный суд России отказал Евгению Понасенкову в рассмотрении жалобы на статус иноагента.

    Министерство юстиции обнаружило в публикациях историка идею превосходства европейской государственности.

    В июле текущего года блогер накопил задолженность по налогам в размере 2,3 млн рублей.

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    11 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    @ Sam Wolfe/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.

    «Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.

    Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.

    В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20.

    Российский министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом перспективы двусторонних финансовых отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активную работу российской делегации на декабрьской встрече лидеров G20 в Майами.

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    11 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.

    «В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.

    «В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.

    По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.

    «В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.

    Президент Владимир Путин указал на неэффективность политики давления на государство.

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    11 сентября 2026, 18:50 • Новости дня
    Anthropic заблокировала якобы связанные с российскими СМИ аккаунты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Технологическая компания Anthropic заблокировала аккаунты пользователей, якобы создававших контент для российских медиа, включая Sputnik и RT.

    Технологическая компания Anthropic заблокировала аккаунты, предположительно связанные с производством контента для российских медиа, пишет RT со ссылкой на пресс-релиз организации.

    В документе уточняется, что ограничения коснулись пользователей, работающих со Sputnik и RT. Сообщается, что четыре заблокированных профиля якобы применялись для «операций влияния» за рубежом.

    «Это успех. Мой канал в бан-листе ИИ-компании «Атропик». Мои материалы переводились на испанский язык и появлялись в испаноязычной версии «Спутника». В общем, очередное признание мощи тоталитарной поступи. Продуктами «Атропик» не пользовался и не планирую. Надеюсь увидеть, что им когда-нибудь и где-нибудь прилетит по ЦОДам», – прокомментировал решение компании военблогер Борис Рожин, известный в сети под ником Colonelcassad.

    По данным компании, деятельность этих аккаунтов распространялась на ряд государств. В частности, упоминаются страны Латинской Америки, Африки, а также Молдавия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми алгоритмами Anthropic.

    Позже технические специалисты компании приехали в Вашингтон для обсуждения экспортных ограничений. Ранее корпорация Meta заблокировала в своих социальных сетях аккаунты телеканала RT и других российских СМИ.

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    11 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью исключила возможность немедленной конфискации российских активов для оказания дальнейшей финансовой поддержки Киеву.

    По словам Пинью, руководство Европейского союза пока не планирует изымать замороженные средства РФ. Брюссель намерен продолжать финансирование соседней страны без использования этих резервов, передает ТАСС.

    «Мы сосредоточены на том, чтобы действительно очень четко работать с Украиной. Сначала мы выполним наши обязательства по своевременному выделению кредита Украине, а затем оценим другие финансовые потребности, прежде чем мы сможем говорить о конкретных возможных инструментах для их удовлетворения», – подчеркнула представитель европейского ведомства на брифинге.

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Ранее западные политики разработали план передачи этих заблокированных средств в новую структуру Евросоюза.

    В конце августа власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

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    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    11 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длились 45 минут.

    Переговоры Путина и Моди продлились 45 минут в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапам», передает РИА «Новости».

    Важная двусторонняя встреча состоялась в преддверии 18-го саммита БРИКС, основные мероприятия которого пройдут в индийской столице 12 и 13 сентября.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество в закрытом формате.

    В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

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    11 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    МИД Индии анонсировал визит Моди в Россию для участия в двустороннем саммите

    МИД Индии: Моди посетит Россию для участия в двустороннем саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина для участия в ежегодном двустороннем саммите, сообщил индийский МИД.

    Моди приедет в Россию для участия в 24-м ежегодном российско-индийском саммите, передает РИА «Новости». Точные даты визита будут определены позднее по дипломатическим каналам.

    «Президент Путин пригласил премьер-министра посетить Россию для участия в 24-м ежегодном российско-индийском саммите. Премьер-министр принял приглашение. Даты саммита будут определены по взаимному согласию по дипломатическим каналам», – сообщили в МИД Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии обсудили ход двустороннего сотрудничества в политической и оборонной сферах.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов допустил приезд индийского премьер-министра в Москву до конца текущего года.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подготовке ряда двусторонних встреч на полях саммита БРИКС.

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    11 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Набиуллина спрогнозировала возобновление устойчивого снижения инфляции в России

    Набиуллина: ЦБ ожидает возобновления устойчивого снижения инфляции

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала возобновление устойчивого снижения инфляции в стране при условии сохранения сдержанного спроса.

    По словам Набиуллиной, Банк России ожидает возобновления устойчивого снижения инфляции в стране, передает ТАСС.

    «В базовом сценарии мы ожидаем, что снижение устойчивой инфляции возобновится по мере того, как эффекты от временного сокращения производственных возможностей будут сходить на нет при условии, что рост совокупного спроса будет оставаться сдержанным», – отметила она.

    Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном предотвращении угрозы гиперинфляции в стране.

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    11 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Голосование на выборах в Госдуму впервые запустили в ливийском Бенгази

    Tекст: Денис Тельманов

    В ливийском Бенгази впервые организовали досрочное голосование для граждан России на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, сообщил советник-посланник российского посольства Николай Лукашин.

    Досрочное голосование россиян на парламентских выборах впервые организовали на востоке Ливии в Русском доме, передает РИА «Новости». Лукашин уточнил, что процедуру проводят дипломаты при содействии местного культурного центра.

    «Сотрудники посольства РФ в Ливии при содействии Русского дома в Бенгази 11 сентября проводят досрочное голосование на выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва», – сообщил Лукашин.

    Директор Русского дома в Бенгази Роман Осин добавил, что мероприятие проходит при высокой активности граждан.

    По его словам, для соотечественников это возможность выразить отношение к родине. В целом за рубежом голосование пройдет на 333 участках в 152 странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы за пределами России стартовало в 45 странах мира.

    Министерство иностранных дел организует около 350 избирательных участков в других государствах.

    Посольство России в Латвии попросило местные власти обеспечить повышенные меры безопасности в день выборов.

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    11 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия», предназначенную для решения проблемных ситуаций в образовательных учреждениях.

    Теперь ученики, их родители и педагоги могут бесплатно позвонить по номеру 8-800-707-02-01 и сообщить о проблемных ситуациях в образовательных учреждениях, сообщается на сайте Минпросвещения.

    «Министерство просвещения РФ 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия». По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях», – говорится в публикации.

    Проект реализован на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета.

    Специалисты готовы в режиме онлайн консультировать обратившихся по широкому спектру вопросов. Среди них – трудности адаптации, агрессия, проблемы с успеваемостью, отсутствие мотивации и конфликты со сверстниками. Также квалифицированные психологи помогут разобраться с неразделенной любовью и сложностями во взаимоотношениях семьи со школой.

    Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул значимость инициативы для предотвращения конфликтов. «Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», – заявил глава ведомства. По его словам, любой участник образовательного процесса сможет задать волнующий вопрос и получить квалифицированную поддержку специалистов.

    Несколькими днями ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал скорый запуск телефона доверия для школьников.

    В середине августа глава ведомства поручил создать во всех образовательных учреждениях комиссии по урегулированию споров.

    В прошлом году министерство совместно с Госдумой сформировало специальную структуру для оказания психологической помощи педагогам.

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