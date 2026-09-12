  • Новость часаПутин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников»
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции
    Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины
    Песков: Россия предельно ясно заявила о недопустимости западных войск на Украине
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита
    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    12 сентября 2026, 11:16 • Новости дня

    Школьник погиб от угарного газа в бане на Урале

    В бане на Урале задохнулся угарным газом 12-летний мальчик

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Свердловской области 12-летний мальчик погиб от отравления угарным газом в бане частного дома, СК возбудил уголовное дело по факту трагедии.

    Поздним вечером 5 сентября в предбаннике частного дома в селе Косой Брод города Полевского Свердловской области обнаружили мертвого 12-летнего школьника. Предварительно установлено, что смерть наступила из-за отравления угарным газом.

    «В городе Полевском возбуждено уголовное дело после гибели малолетнего мальчика», – сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления точных причин гибели назначена экспертиза.

    По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, семья погибшего благополучная и полная, на профилактическом учете не состояла. Родители ранее не привлекались к ответственности за неисполнение обязанностей. Предполагается, что газ мог скопиться из-за закрытой печной заслонки. Ребенка нашла мать, вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в той же Свердловской области от вдыхания паров газа погиб 15-летний подросток. В январе в Татарстане жертвами отравления угарным газом стали четыре человека.

    А осенью прошлого года в Курской области в одном из гаражей нашли тела четверых отравившихся угарным газом молодых людей.

    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

    Комментарии (12)
    10 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    ЛДПР предложила продлить работу детских садов до 20:00

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России предложили установить единый режим работы муниципальных детских садов, обеспечив возможность пребывания в них детей до восьми вечера, сообщила руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.

    Мария Воропаева направила соответствующее обращение министру просвещения России Сергею Кравцову, передает ТАСС. В документе предлагается выработать единые федеральные стандарты для регионов и муниципалитетов, чтобы унифицировать режим работы дошкольных учреждений.

    «Прошу вас рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00», – говорится в тексте обращения.

    Парламентарий пояснила, что сейчас федеральные правила допускают различные режимы пребывания дошкольников, однако единого требования об обеспечении работы садов до восьми вечера нет. Во многих регионах учреждения закрываются в 17:00 или 18:00, тогда как рабочий день большинства родителей заканчивается позже.

    Для реализации инициативы потребуется увеличить продолжительность рабочего дня воспитателей и нянечек. В связи с этим партия планирует добиваться введения нескольких смен в детсадах по аналогии со школами, а также существенного повышения зарплат сотрудникам. Соответствующие законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления времени работы детских садов.

    Представители Общественной палаты предложили продлить работу дошкольных учреждений до восьми часов вечера.

    В ответ Минпросвещения напомнило о праве детских садов самостоятельно устанавливать график по запросу родителей.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз не сможет конкурировать с США и Китаем при сохранении нынешнего уровня цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран Вышеградской группы в Братиславе.

    Польский премьер предупредил, что государства «Вышеградской четверки» намерены блокировать инициативы стран ЕС и европейских институтов, способные привести к дальнейшему подорожанию электроэнергии в регионе, передает РИА «Новости».

    «Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах», – заявил Туск.

    В частности, Варшава выступает против изменений европейской системы торговли квотами на выбросы ETS, если они создадут риск дополнительного роста стоимости энергии. Туск подчеркнул, что Польша готова блокировать решения вне зависимости от того, какой именно механизм Евросоюза приведет к увеличению энергетических расходов.

    По его мнению, энергетические издержки уже становятся одним из ключевых препятствий для конкурентоспособности европейской экономики. Туск призвал ЕС отказаться от подхода, при котором Брюссель рассчитывает соперничать с крупнейшими мировыми экономиками, сохраняя нынешний уровень цен на энергию.

    «Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным», – заявил Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о трехкратной переплате Европы за энергоресурсы.

    Ранее Еврокомиссия представила стратегию по снижению стоимости энергоносителей для повышения конкурентоспособности региона. Между тем сообщалось, что высокие тарифы на электричество уже спровоцировали угрозу деиндустриализации Польши.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокие цены и медленное заполнение хранилищ создают серьезные риски для стабильного обеспечения газом европейских потребителей предстоящей зимой, заявили в Газпроме.

    Европейский рынок газа сейчас особенно чувствителен к росту спроса, перебоям поставок и конкуренции с Азией, передает «Интерфакс». «Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов», – заявили в Газпроме.

    Стоимость топлива на основных хабах превысила тысячу долларов за тысячу кубометров, достигнув уровней кризиса декабря 2022 года. В компании предупреждают, что с приближением отопительного сезона возможности для восстановления запасов стремительно сокращаются. По данным Gas Infrastructure Europe, к 8 сентября хранилища были заполнены на 67,33%, что на 16,35 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

    При этом нетто-закачка за последнюю неделю составила 276 млн кубометров в сутки, превысив среднее пятилетнее значение на 31,7%. Европа стала крупнейшим импортером СПГ в мире, общая мощность ее хранилищ составляет 109 млрд кубометров. Ожидается, что импорт сжиженного газа в сентябре 2026 года составит восемь млн тонн, снизившись на 8% в годовом выражении.

    Погода на текущей неделе прогнозируется в пределах климатической нормы. Ветряная генерация, конкурирующая с газовыми ТЭЦ, с начала сентября обеспечивает 18% потребностей региона в электроэнергии, тогда как в сентябре 2025 года этот показатель составлял 20%.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил проблемы с закачкой топлива в европейские подземные хранилища.

    В начале сентября запасы газа в резервуарах Евросоюза упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    Немногим ранее представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

    Комментарии (11)
    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    МИД: «Сила Сибири – 2» станет рекордной газовой артерией

    Замглавы МИД РФ Руденко анонсировал строительство крупнейшей газовой артерии в истории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Реализация проекта «Сила Сибири – 2» продвигается, он станет одной из крупнейших газовых артерий в истории, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на VII Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

    Реализация проекта «Сила Сибири – 2» активно продвигается, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства на VII Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

    «Россия прочно удерживает первенство по поставкам нефти и природного газа в Китайскую Народную Республику», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что на полную мощность работает газопровод «Сила Сибири».

    Помимо этого, ведется строительство дальневосточного маршрута для экспорта российского газа в Китай. Также продолжается совместная работа в сфере мирного атома, в частности, возведение энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Сергей Цивилев объявил о завершении подготовки к началу строительства газопровода «Сила Сибири – 2».

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил достижение беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива китайским потребителям.

    Годом ранее руководитель энергетической компании назвал новую магистраль системообразующим маршрутом для экспорта газа.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2026, 06:59 • Новости дня
    Академик Онищенко призвал запретить школьные контрольные по четвергам

    Онищенко призвал запретить школьные контрольные по четвергам

    Tекст: Катерина Туманова

    Проведение проверочных работ в четвертый день недели следует исключить из-за резкого спада работоспособности школьников, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Мы исходим из научно обоснованных данных, у детей есть определенный недельный биоритм. И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко добавил, что максимальная активность и продуктивность учащихся обычно фиксируется в период с понедельника по среду. Поэтому данные физиологические особенности необходимо учитывать при составлении образовательных программ.

    «Исходя из этих особенностей, мы всегда рекомендовали и даже требовали, чтобы в школьных расписаниях для детей это учитывалось», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко предупредил о скором всплеске заболеваемости ОРВИ и назвал способы избежать осенней депрессии. Ветеринар назвала неожиданный способ улучшить оценки школьников.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 04:49 • Новости дня
    Треть регионов России ввела крупные выплаты многодетным семьям

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти десятков российских субъектов утвердили крупные единовременные пособия для молодых родителей при рождении третьего ребенка в качестве дополнительной меры поддержки, говорится в региональных законах и нормативных актах.

    По данным на начало сентября 2026 года, 33 российских региона ввели единовременные выплаты молодым семьям при появлении третьего ребенка, передает РИА «Новости».

    Мера поддержки, составляющая 300 тыс. рублей и более, действует для родителей младше 36 лет и является дополнением к региональному материнскому капиталу.

    Самая крупная сумма предусмотрена в Псковской области, где в конце 2025 года выплату удвоили до 600 тыс. рублей. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях размер помощи составляет 350 тыс. рублей. В Тверской области за третьего ребенка платят 300 тыс., за четвертого – 400 тыс., а за пятого и последующих – 500 тыс. рублей.

    В других субъектах действуют альтернативные формы поддержки. В Москве выплачивают сумму, равную десяти прожиточным минимумам. В Астраханской области при одновременном рождении или усыновлении троих и более детей выдают по 100 тыс. рублей на каждого ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил продлить повышенные выплаты многодетным на Дальнем Востоке и поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных. Анонсированы новые правила ипотечных каникул для семей.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Уголовное дело возбудили из-за вспышки сальмонеллеза в детсаду Калининграда

    СК: Уголовное дело возбудили из-за вспышки сальмонеллеза в детсаду Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей сальмонеллезом в одном из дошкольных учреждений Калининграда, сообщили в СК по региону.

    Заболели 12 воспитанников, девять из них находятся в инфекционной больнице, уточняется в сообщении в канале ведомства в Max. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», – говорится в публикации.

    Причиной проверки стали сообщения в СМИ и интернете об обращении детей к врачам с признаками острой кишечной инфекции. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей и изучают документацию.

    Работа детского сада приостановлена с 8 сентября. Следователи также проверяют поставщика питания в других дошкольных учреждениях региона, хотя там подобных случаев не выявлено. Расследование продолжается.

    Накануне управление Роспотребнадзора по Калининградской области сообщило о заражении сальмонеллезом 12 воспитанников местного детского сада.

    В середине августа следователи на Сахалине возбудили уголовное дело из-за массового отравления более 30 детей и воспитателей в дошкольном учреждении Корсакова.

    Месяцем ранее суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии руководителя компании-поставщика питания за вспышку сальмонеллеза в частном детсаду.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Цена газа в Европе приблизилась к тысяче долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 988 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость газа на европейских торговых площадках показала уверенный рост, вплотную приблизившись к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала заметный рост. Показатели увеличились на 4%, достигнув уровня 988 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Торги октябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах стартовали со снижения на 0,2%, составив 951 доллар. Однако уже к середине дня котировки резко пошли вверх.

    К 15.53 мск цена газа достигла отметки 987,8 доллара, показав рост на 3,6% по сравнению с расчетной стоимостью предыдущего дня в 953,4 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 904 доллара за тысячу кубометров.

    2 сентября стоимость голубого топлива впервые почти за два года достигла 902,5 доллара.

    Днем ранее котировки на европейских биржах приблизились к уровню 854 доллара.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия», предназначенную для решения проблемных ситуаций в образовательных учреждениях.

    Теперь ученики, их родители и педагоги могут бесплатно позвонить по номеру 8-800-707-02-01 и сообщить о проблемных ситуациях в образовательных учреждениях, сообщается на сайте Минпросвещения.

    «Министерство просвещения РФ 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия». По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях», – говорится в публикации.

    Проект реализован на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета.

    Специалисты готовы в режиме онлайн консультировать обратившихся по широкому спектру вопросов. Среди них – трудности адаптации, агрессия, проблемы с успеваемостью, отсутствие мотивации и конфликты со сверстниками. Также квалифицированные психологи помогут разобраться с неразделенной любовью и сложностями во взаимоотношениях семьи со школой.

    Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул значимость инициативы для предотвращения конфликтов. «Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», – заявил глава ведомства. По его словам, любой участник образовательного процесса сможет задать волнующий вопрос и получить квалифицированную поддержку специалистов.

    Несколькими днями ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал скорый запуск телефона доверия для школьников.

    В середине августа глава ведомства поручил создать во всех образовательных учреждениях комиссии по урегулированию споров.

    В прошлом году министерство совместно с Госдумой сформировало специальную структуру для оказания психологической помощи педагогам.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    Шестилетний ребенок погиб после падения с аттракциона в Иваново

    СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в ивановском торговом центре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестилетний мальчик скончался в больнице после падения с горки в торговом центре города Иваново, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России.

    Трагедия произошла днем 10 сентября в парке аттракционов одного из торговых центров Иваново, передает РИА «Новости». Мальчик забрался по фасаду горки, сорвался и упал с высоты.

    Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось, он скончался от полученных травм.

    «Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребенка в результате падения с аттракциона», – сообщили в региональном Следственном комитете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в Адыгее шестилетний мальчик сорвался с качелей в обрыв.

    В августе в Якутске шестнадцатилетняя девушка выпала из паркового аттракциона.

    В прошлом году во Владивостоке несовершеннолетний получил ушиб головы при обрушении игрового оборудования.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Уголовное дело возбудили после нападения на школьницу в Екатеринбурге

    СК возбудил дело о покушении на убийство школьницы в Екатеринбурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на 13-летнюю школьницу с канцелярским ножом, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

    Инцидент произошел вечером 10 сентября в микрорайоне Синие Камни Екатеринбурга. Неизвестный нанес 13-летней пострадавшей несколько ранений канцелярским ножом. Девочка сумела вырваться и скрыться от нападавшего.

    «В целях установления всех обстоятельств случившегося следственным путем возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», – сообщил РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. В городском УМВД подтвердили регистрацию заявления и начало изучения записей с камер видеонаблюдения.

    Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что полицейские уже проводят оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители активно работают над установлением личности предполагаемого преступника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Свердловской области 13-летняя девочка ударила ножом сверстницу. В феврале в Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника.

    А в Красноярском крае напавшей на ученицу с ножом школьнице предъявили обвинение в покушении на убийство.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о смене подхода к обучению предметов в старших классах

    Кравцов: С 2027 года старшеклассники смогут изучать предметы на базовом уровне

    Tекст: Антон Антонов

    С 2027 года в школах вводится новый стандарт для старших классов, отменяющий обязательное углубленное изучение предметов, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    «Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне», – сказал Кравцов.

    Сейчас школьники обязаны углубленно изучать минимум два предмета, новый стандарт снимает это требование и позволяет ученикам выбирать только базовый уровень по всем дисциплинам, передает ТАСС.

    При этом система шести профилей обучения останется прежней. Школы получат возможность более гибко формировать узконаправленные группы под конкретные интересы учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения подготовило обновленный стандарт среднего общего образования для старших классов.

    Кравцов также заверил, что принудительного отчисления школьников после девятого класса не будет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции
    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Директор ЗАЭС заявил об охоте Киева на сотрудников станции и их семьи
    Конструктор комплекса «Энергия-Буран» Владимир Бугров умер в возрасте 93 лет
    «Спартак» и РФС установят памятник Никите Симоняну к столетию футболиста