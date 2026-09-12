«Движение первых» открыло детскую программу Международного фестиваля молодежи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель правления «Движение первых» Артур Орлов презентовал ключевые события детской программы открывшегося накануне в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи. Она объединила 1000 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 99 стран. Участники прошли строгий конкурсный отбор, на который поступило почти 16,5 тыс. заявок, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

«Наша основная задача – объединить детей разных стран для разработки и развития совместных инициатив. Мы создаем пространство дружбы, чтобы весь мир видел открытость России, её гостеприимство, готовность развивать разнообразное сотрудничество», – отметил Артур Орлов.

Программа включает работу 60 лабораторий и более 250 форматов мероприятий от 120 партнеров. В их числе - МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, Сколково, Госкорпорация «Роскосмос», УК «РОСНАНО», «РЖД», РусГидро, СПбГУ, Яндекс, Мариинский театр и другие.

В программе примут участие свыше 100 спикеров, экспертов и более десятка артистов. Советник председателя правления «Движение первых» Роман Богатырев добавил, что участников ждут сдача норм ГТО, мастер-классы по киберспорту и знакомство с фольклором.

На презентации также выступили два юных участника МФМ-2026. Член научного клуба Первых Егор Гомоюнов отметил, что фестиваль для него является мощной «точкой роста». Он добавил, что, работая на базе лабораторий «Движения первых», каждый из ребят имеет возможность привнести что-то новое в науку. Сам Егор работал в лабораториях «Кванториум», где совместно со своей командой разработал веновизор – устройство для распознавания вен и артерий у человека или животных.

«Этот прибор помогает видеть вены под кожей и быстрее находить место для инъекции. В основе его работы лежит принцип поглощения света гемоглобином: за счёт этого сосуды становятся контрастнее, и медику проще найти нужную точку. Мне нравится, что наше изобретение решает понятную практическую задачу. Оно позволяет врачам быстрее сориентироваться и сэкономить время, когда это так нужно», – рассказал Егор Гомоюнов

Иностранные гости высоко оценили уровень организации. В частности, 16-летний участник из Марокко Хссайне Акрам поблагодарил организаторов за теплый прием.

«Я думаю, что для нас это огромная честь быть здесь, потому что мы видим, как хорошо Россия относится и принимает подростков и тинейджеров со всего мира. И мы очень вам благодарны за это», – сказал юноша.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Екатеринбурге стартовал масштабный Международный фестиваль молодежи. В конце августа Дирекция Всемирного фестиваля молодежи завершила отбор участников из 191 страны.