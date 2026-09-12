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    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня

    «Спартак» и РФС сообщили об установке памятника Никите Симоняну

    «Спартак» и РФС сообщили об установке памятника Никите Симоняну в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский «Спартак» и Российский футбольный союз (РФС) готовятся открыть памятник легендарному футболисту Никите Симоняну на домашней арене клуба к столетию со дня рождения спортсмена.

    Московский «Спартак» и РФС планируют увековечить память олимпийского чемпиона 1956 года по футболу, лучшего бомбардира в истории «красно-белых». Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.

    «К столетию Никиты Павловича мы также делаем турнир ветеранов, он будет проходить здесь. В Анапе также проходят финальные игры всероссийских соревнований среди ветеранов в категории 40, 50 и 60+ лет. Они начнутся 20 сентября и закончатся 20 октября. Этот турнир полностью посвящен Никите Павловичу», – отметил Мирзоян.

    По его словам, турнир станет традиционным. Монумент установят рядом с трибуной А, которая уже носит имя прославленного футболиста. Открытие масштабной скульптуры ожидается 18 октября. В день столетия, 12 октября, пройдут памятные мероприятия и будет учреждена премия имени Никиты Симоняна с девятью номинациями, символизирующими его игровой номер.

    Никита Симонян выступал за «Крылья Советов» и «Спартак», став лучшим бомбардиром красно-белых со 160 голами. Симонян - четырехкратный чемпион и двукратный обладатель кубка СССР. В составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году. В 1958 году в матче со сборной Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

    После завершения карьеры игрока тренировал «Спартак», «Арарат», «Черноморец» и сборную СССР, неоднократно приводя команды к чемпионству. Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный футболист Никита Симонян скончался в ноябре прошлого года. Знаменитого спортсмена похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы. Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания.

    9 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин решил продлить метро по семи направлениям Подмосковья

    Собянин заявил о строительстве семи новых линий метро в Московской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

    Мэр столицы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых станций подземки за пределами МКАД, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 млн человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями», – подчеркнул градоначальник. По его словам, проект обсуждался давно, и сейчас стороны вплотную приблизились к его реализации.

    Согласно предварительным планам, столичный метрополитен выйдет за МКАД с семью новыми линиями. Ожидается, что они будут обслуживать крупнейшие городские округа, тесно связанные с Москвой. Новая транспортная инфраструктура охватит примерно треть населения Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа мэр Москвы запустил возведение новой станции метро «Ватутинки».

    В июне градоначальник объявил о планах по строительству дополнительных участков Филевской и Сокольнической линий.

    В прошлом году Сергей Собянин заявил о необходимости интеграции транспортной системы столицы с городами Подмосковья.

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    9 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова

    Мосгорсуд признал законным заочный арест Буданова за запрещенные методы войны

    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичная судебная инстанция утвердила меру пресечения главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу о незаконных способах ведения боевых действий.

    Решение о заключении под стражу вынес Мосгорсуд на закрытом заседании, передает РИА «Новости». Инстанция рассматривала дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. «Постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – решил суд.

    Ранее главу офиса украинского президента уже как минимум дважды арестовывали в Москве заочно по обвинениям в терроризме. В апреле 2023 года Лефортовский суд выдал санкцию на арест фигуранта за организацию терактов на территории России, включая подрыв Крымского моста. Тогда его объявили в международный розыск.

    В конце 2023 года Басманный суд вынес аналогичное решение из-за причастности к более чем 100 ударам беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о возможной отставке Кирилла Буданова из-за конфликта силовиков в Киеве.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в организации теракта в Херсонской области. В начале текущего года Владимир Зеленский назначил этого чиновника руководителем своего офиса.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    9 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    СК: Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве арестовали пьяного иностранца, который представился полицейским, избил и попытался изнасиловать молодую женщину на Ленинградском шоссе, сообщили в столичном главке СК России.

    «Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – говорится в сообщении СК в Max.

    По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 сентября на Ленинградском шоссе у остановки «Гидропроект». Пьяный злоумышленник подошел к девушке, представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал документы. Получив отказ, он начал преследовать жертву.

    Когда женщина оказалась в безлюдном месте около стройки, мужчина набросился на нее. Он нанес удары по голове, туловищу и ногам, надругался над потерпевшей и попытался ее изнасиловать. Довести преступление до конца нападавшему помешало активное сопротивление девушки.

    В мае лжеполицейский надругался над девушкой в столичном парке Сокольники.

    В октябре прошлого года суд заключил под стражу обвиняемого в попытке изнасилования москвички у Лефортовского парка.

    Несколькими днями позже следователи завели уголовное дело на иностранного таксиста за нападение на несовершеннолетнюю пассажирку.

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    10 сентября 2026, 04:37 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Суд заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд заочно арестовал предполагаемого исполнителя убийства доцента МГУ Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева.

    «Столичный суд избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу непосредственного исполнителя убийства Анны Каменевой. Мужчина объявлен в международный розыск», – передает ТАСС.

    В конце августа стало известно, что доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева погибла в возрасте 43 лет. Тело женщины нашли в Московской области. По делу об убийстве задержан и арестован ее 17-летний сын.

    Анна Каменева родилась в 1983 году, с отличием окончила юридический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и работала доцентом с 2011 года. Каменева написала восемь книг и более 40 научных статей.

    В 2013 году Каменева попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте вместе с мужем и тремя детьми. Гаджи Махачев тогда погиб на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа дагестанские полицейские задержали  подозреваемого в убийстве из-за кровной мести. В МВД сообщили об убийстве супружеской пары в Подмосковье из-за бизнес-конфликта.

    Внучка экс-мэра Самары после убийства родственников пыталась подделать их голоса через нейросеть.

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    9 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Москвичка получила девять лет за шантаж бывшего любовника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Никулинский суд Москвы отправил в колонию женщину, которая шантажировала бывшего любовника публикацией компромата и требовала купить ей Porsche Cayenne.

    Московский суд вынес приговор женщине, которая шантажировала топ-менеджера сети ресторанов, требуя деньги, апартаменты и автомобиль. Подсудимая угрожала рассказать об их интимной связи жене потерпевшего и опубликовать соответствующий компромат в социальных сетях, пишет РИА «Новости».

    Шантаж продолжался с осени 2023 года по июль 2024 года. В августе мужчина перевел бывшей любовнице деньги, однако она не остановилась и потребовала покупку апартаментов, а затем автомобиль Porsche Cayenne. В ноябре 2024 года во время передачи расписки за машину в ресторане на западе столицы женщину задержали полицейские.

    Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима. При этом ей предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября суд на Ставрополье осудил участника преступной группы на семь лет колонии за вымогательство активов на 2,5 млрд рублей.

    В августе Московский гарнизонный военный суд приговорил администратора Telegram-каналов к 11 годам лишения свободы за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров IT-компании.

    А в феврале Красногорский городской суд отправил в колонию строгого режима группу злоумышленников за шантаж подмосковного чиновника.

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    10 сентября 2026, 03:58 • Новости дня
    Москвича арестовали за перевод 750 рублей в экстремистский фонд

    Москвич арестован за перевод 750 рублей в экстремистский фонд

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд оставил под стражей жителя столицы Артема Миняйло, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 750 рублей.

    Московский городской суд утвердил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя столицы Артема Миняйло, передает РИА «Новости».

    Мужчину обвиняют в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 750 рублей в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России экстремистским и ликвидирован).

    «Мосгорсуд сегодня отклонил апелляционную жалобу и оставил Миняйло под стражей», – сообщил адвокат Владимир Ростов.

    Защитник добавил, что его клиент страдает хроническим заболеванием, имеет протез в ухе, а в условиях СИЗО у него развилась инфекция.

    Подробности уголовного дела не раскрываются. Адвокат отказался комментировать детали, сославшись на подписку о неразглашении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал мужчину за татуировку трезубца на плече. Также в московском суде осудили шестерых участников «Свидетелей Иеговы». Жительницу Кузбасса заподозрили в финансировании экстремистов.

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    9 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал основательницу «Дождя» Синдееву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте основательницы телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Натальи Синдеевой и генерального директора Марка Тена (оба признаны иноагентами в России) по делу о нежелательной организации.

    Столичная инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для руководителей медиа, передает РИА «Новости». Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

    «Пресненский районный суд города Москвы 9 сентября избрал в отношении Синдеевой Натальи Владимировны и Тена Марка Такиесиевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», – заявили в пресс-службе суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правоохранительные органы возбудили уголовное дело против руководителей телеканала.

    В начале сентября Следственный комитет завел дело на журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе (признана иноагентом в России).

    До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела против трех сотрудников этого медиа за нарушения законодательства об иноагентах.



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    9 сентября 2026, 17:05 • Новости дня
    Масштабный Евразийский диктант по цифровой безопасности прошел в НЦ «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 30 тыс. участников из двух десятков государств проверили свои знания на первом Евразийском диктанте по цифровой безопасности в гибридном формате.

    Просветительская акция прошла в национальном центре «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Тестирование разделили на два этапа: 8 сентября задания выполняли школьники, а 9 сентября к ним присоединились студенты и взрослые. Мероприятие организовала АНО «Евразия» в рамках проекта «Прививка от мошенников».

    «Мошенники давно научились разговаривать с человеком на его языке – знают, как напугать, заинтересовать или заставить поторопиться. Поэтому одной осторожности мало: нужно уметь распознавать конкретные схемы. Именно этому мы учим в проекте «Прививка от мошенников»», – отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    Заместитель руководителя Россотрудничества Наталия Киселева подчеркнула важность доступности отечественных просветительских проектов для соотечественников за рубежом. По видеосвязи к тестированию подключились международные площадки из Турции, Непала, Китая, Монголии и Афганистана. Участники учились распознавать фишинговые сообщения, дипфейки и ложные инвестиционные предложения.

    В экспертной части диктанта приняли участие известные государственные и общественные деятели. Среди них оказались депутат Госдумы Ирина Роднина, представители финансового сектора, а также пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. По итогам акции организаторы наградили победителей и анонсировали новые инициативы.

    В мае более 52 тыс. россиян прошли онлайн-тестирование в рамках Всероссийской акции «Цифровой диктант».

    В августе экспертный совет АНО «Цифровая экономика» подвел итоги развития кибергигиены граждан.

    В том же месяце президент России Владимир Путин утвердил Наталию Киселеву в должности заместителя руководителя Россотрудничества.

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    10 сентября 2026, 06:32 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о потеплении в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей Московского региона ожидает комфортная погода без осадков с повышением температуры воздуха до 27 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.

    Днем в столице установится небольшая облачность, дождей не предвидится, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    Столбики термометров в городе покажут от 24 до 26 градусов тепла.

    Скорость южного ветра составит от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 746 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу температура в Москве может опуститься до 12 градусов.

    На территории Подмосковья в четверг воздух прогреется от 22 до 27 градусов. Предстоящей ночью в области возможно похолодание до 10 градусов тепла.

    Предыдущая ночь в Москве стала самой холодной за всю текущую осень.

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    10 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    В Москве раскрыли банду кредитных брокеров за хищение недвижимости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице выявили группу кредитных брокеров, которые обманом лишали клиентов недвижимости на общую сумму свыше 130 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Правоохранительные органы задержали семерых сотрудников организации, подозреваемых в мошенничестве при выдаче займов, пояснила Волк в Max

    Злоумышленники оформляли кредиты, скрывая от клиентов, что в качестве залога выступает их недвижимость.

    «В уголовном деле 13 эпизодов, общий материальный ущерб составил более 130 млн рублей», – добавила она.

    По данным Волк, брокеры умышленно не предоставляли реквизиты для погашения долга и адрес офиса. Это приводило к искусственному формированию задолженности и последующей потере жилья, которое переоформлялось на подконтрольную фирму. Полиция предполагает, что число потерпевших может быть больше, сейчас проверяются заявления еще 30 человек.

    В МВД напомнили, что выдача крупных сумм без проверки кредитной истории является признаком мошенничества. Гражданам рекомендовали внимательно изучать условия договоров и не принимать решения о залоге недвижимости под давлением.

    В ноябре прошлого года столичные полицейские пресекли деятельность группы мошенников в сфере ипотечного кредитования.

    Весной 2025 года правоохранители задержали генерального директора агентства недвижимости за обман граждан на 100 млн рублей.

    Осенью 2024 года более сотни москвичей лишились своих квартир из-за кабальных условий микрокредитов.

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    10 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Суд в Москве развел экс-главу Минэкономразвития Улюкаева со второй женой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья столичного района Раменки принял решение о разводе бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева с Юлией Хряпиной.

    «Исковое заявление Хряпиной Юлии Сергеевны о расторжении брака супругов, имеющих детей – удовлетворено», – отмечается в судебных материалах, передает РИА «Новости».

    Юлия Хряпина стала второй супругой Алексея Улюкаева. В браке у них появились двое детей: сын родился в 2005 году, а дочь – в 2010 году.

    Осенью 2017 года Алексей Улюкаев был осужден на восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 130 млн рублей. Суд признал его виновным в получении взятки в размере двух млн долларов от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Средства требовались за положительное заключение министерства на приобретение «Башнефти» компанией «Роснефть». В мае 2022 года бывший министр освободился условно-досрочно.

    В прошлом году бывший министр экономического развития обратился в суд с просьбой о снятии судимости.

    Ранее суд приговорил его к восьми годам колонии за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

    В начале сентября текущего года руководитель нефтяной компании заявил о важности альтернативных логистических маршрутов для мировой энергетики.

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    10 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Синоптики предупредили о резком снижении температуры в Москве

    Синоптик Паршина: В Москве ожидается резкое похолодание на семь-восемь градусов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Днем 11 сентября в столичном регионе ожидается существенное похолодание, сопровождающееся снижением температуры сразу на семь-восемь градусов, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    В пятницу дневные показатели термометров в столице опустятся до 17-19 градусов, передает ТАСС. В Московской области воздух прогреется лишь до 15-20 градусов тепла.

    Паршина отметила стремительность изменения погодных условий. «Завтра температура дневная понизится, градусов на семь-восемь, такой резкий скачок температуры. Завтра 17-19 градусов в Москве, по области – 15-20», – заявила она.

    Эксперт также добавила, что в Подмосковье местами пройдут небольшие дожди. При этом в самой столице существенных осадков не прогнозируется.

    Минувшая ночь в российской столице оказалась рекордно холодной с начала календарной осени.

    Накануне метеорологи обещали москвичам короткое бабье лето с потеплением до 21 градуса.

    Массовое пожелтение листвы в городе начнется во второй половине текущего месяца.

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    10 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Мужчина упал на пути перед поездом в московском метро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажир Московского метрополитена выжил после падения на пути перед приближающимся составом на красной ветке.

    Инцидент произошел на станции метро «Юго-Западная», передает РИА «Новости». Пострадавший получил травмы, но остался жив.

    Поезд с пассажирами был остановлен на подъезде к платформе. Высадка людей проводилась через первый вагон состава.

    Ранее столичный департамент транспорта сообщил о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии. Причиной сбоя в графике стало нахождение человека на путях.

    В августе движение поездов на Сокольнической линии восстановили после временного сбоя.

    В мае работу этой ветки метрополитена нормализовали после падения человека на пути.

    В апреле поезда временно перестали курсировать на северо-восточном участке из-за аналогичного инцидента.

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    10 сентября 2026, 18:04 • Новости дня
    Обвиняемый в хищении топлива генерал-майор МВД Мальков обжаловал арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший заместитель начальника подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков, обвиняемый в хищении моторного топлива, подал жалобу на решение суда о заключении под стражу.

    Информация о подаче жалобы появилась в электронной картотеке Мещанского суда, передает ТАСС. «Решение об избрании Малькову С.В. меры пресечения в виде заключения под стражу обжаловано 10 сентября 2026 года», – отмечается в базе данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы отправил бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова в СИЗО.

    Правоохранители задержали генерала по подозрению в хищении моторного топлива.

    Позже суд арестовал председателя совета директоров компании «Евротранс» Игоря Мартышова.

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    11 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Сбежавший с СВО осужденный застройщик Пруидзе задержан в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице задержали сочинского застройщика Анзора Пруидзе, который заключил контракт с Минобороны после приговора за мошенничество и самовольно покинул часть.

    Правоохранительные органы задержали в Москве сочинского застройщика Анзора Пруидзе, который самовольно покинул воинскую часть в зоне СВО, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя инициативной группы дольщиков.

    Ранее Пруидзе был четырежды судим за мошенничество и нанесение ущерба покупателям недвижимости. Последние приговоры касались повторной продажи апартаментов в жилом комплексе «Горизонт» в Адлере. В мае прошлого года его приговорили к пяти годам колонии, после чего он подписал контракт с Минобороны для участия в СВО.

    В июле прошлого года против застройщика возбудили дело об оставлении части, а в октябре объявили в международный розыск. Тогда же появилось новое дело о мошенничестве по заявлениям дольщиков ЖК «Горизонт».

    Комплекс «Горизонт» также связан с делом бизнесмена Рубена Татуляна, обвиняемого в мошенничестве. Краснодарский краевой суд вскоре начнет заочное рассмотрение его дела, так как он находится за границей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Молдавия выдала России обвиняемых в хищении средств у покупателей сочинской недвижимости.

    В июне столичные правоохранители задержали группу строительных мошенников.

    Ранее столичный суд объявил в розыск сбежавшего на специальную военную операцию фигуранта дела о крупном мошенничестве.


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