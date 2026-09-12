«Спартак» и РФС сообщили об установке памятника Никите Симоняну в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Московский «Спартак» и РФС планируют увековечить память олимпийского чемпиона 1956 года по футболу, лучшего бомбардира в истории «красно-белых». Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.

«К столетию Никиты Павловича мы также делаем турнир ветеранов, он будет проходить здесь. В Анапе также проходят финальные игры всероссийских соревнований среди ветеранов в категории 40, 50 и 60+ лет. Они начнутся 20 сентября и закончатся 20 октября. Этот турнир полностью посвящен Никите Павловичу», – отметил Мирзоян.

По его словам, турнир станет традиционным. Монумент установят рядом с трибуной А, которая уже носит имя прославленного футболиста. Открытие масштабной скульптуры ожидается 18 октября. В день столетия, 12 октября, пройдут памятные мероприятия и будет учреждена премия имени Никиты Симоняна с девятью номинациями, символизирующими его игровой номер.

Никита Симонян выступал за «Крылья Советов» и «Спартак», став лучшим бомбардиром красно-белых со 160 голами. Симонян - четырехкратный чемпион и двукратный обладатель кубка СССР. В составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году. В 1958 году в матче со сборной Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

После завершения карьеры игрока тренировал «Спартак», «Арарат», «Черноморец» и сборную СССР, неоднократно приводя команды к чемпионству. Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный футболист Никита Симонян скончался в ноябре прошлого года. Знаменитого спортсмена похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы. Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания.