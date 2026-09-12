Ведущие математики мира заявили об угрозе науке из-за нейросетей

Лауреаты Филдсовской премии предупредили об опасности ИИ для математики

Tекст: Тимур Шайдуллин

25 выдающихся ученых, лауреатов Филдсовской премии - одной из самых престижных наград в математике, опубликовали открытое письмо, где предупредили об угрозе науке из-за развития нейросетей.

«Цели компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и цели математического сообщества серьезно расходятся», – говорится в заявлении.

По мнению специалистов, ИТ-корпорации используют решение сложных уравнений лишь для демонстрации возможностей алгоритмов. Это наносит ущерб фундаментальной науке, поскольку для исследователей поиск ответов всегда был инструментом для глубокого концептуального понимания.

Раньше сложные вычисления становились поводом для долгих дискуссий, изучения новых методов и идей. Сейчас же об успехах машинного обучения объявляют в спешке, не оставляя времени на анализ и цитирование предшественников. Ученые подчеркнули, что спешка порождает серьезные вопросы об авторстве и плагиате, а будущее науки зависит от решений людей, управляющих технологиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросетевая модель Claude от компании Anthropic за 11 суток формализовала доказательство великой теоремы Ферма.

Ранее британские исследователи объединились со специалистами по машинному обучению для перевода сложнейшей математической загадки в компьютерный алгоритм.

А американский предприниматель Илон Маск предрек появление специального математического сопроцессора в человеческом мозге для конкуренции с искусственным интеллектом.