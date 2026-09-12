Володин пообещал Европе расплату за кражу российских активов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы Евросоюза изъять российские средства открытым грабежом.

«Евросоюз вновь заговорил о намерении украсть наши замороженные активы. Предпринимают попытки найти этому преступлению правовую основу. Ее нет! Никакие решения ЕСПЧ или любой другой марионеточной структуры не смогут оправдать нарушение норм международного права», – написал политик в социальных сетях.

Парламентарий предупредил, что европейским странам придется вернуть изъятые средства вместе с огромными процентами. Он обратил внимание, что от необдуманных шагов страдают прежде всего экономика и жители Европы. В качестве примера спикер привел Германию, потерявшую 50 млрд евро из-за отказа от российского газа, при этом стоимость энергоресурсов взлетела в четыре с половиной раза.

Политик раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в некомпетентности и отсутствии заботы о собственных гражданах. Вместо решения внутренних проблем Европа продолжает направлять транши на поддержку конфликта на Украине, истощая свои ресурсы ради требований киевского режима.

«Власть во многих странах Европы захватили некомпетентные, необразованные люди. Такие как президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и им подобные. Они абсолютно не национально ориентированы и не думают о гражданах своих государств», - подчеркнул спикер Госдумы.

Володин предрек большие проблемы президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, допустив, что французский лидер может оказаться на скамье подсудимых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин также охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о поиске европейскими странами способов финансирования украинской армии за счет этих средств.

Ранее Вячеслав Володин предложил ввести ответные меры с конфискацией имущества инициаторов подобных решений.



