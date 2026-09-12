Уралвагонзавод передал армии новые танки Т-90М и Т-72Б3М

Российские войска получили модернизированные танки Т-90М и Т-72Б3М с улучшенной защитой

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Концерн «Уралвагонзавод» поставил в российскую армию очередные партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Боевые машины, отправленные российским военным в преддверии Дня танкиста, оборудованы усовершенствованной всеракурсной защитой. Работа над повышением защищенности, эксплуатационных и технических характеристик бронетехники ведется непрерывно с учетом отзывов и пожеланий танкистов с передовой», – сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

На заводе отметили, что регулярные отгрузки боевых машин подтверждают способность коллектива справляться с растущими объемами производства. Современная бронетехника получает высокие оценки от военнослужащих за простоту в управлении, легкость освоения и отличную ремонтопригодность. Инженеры постоянно взаимодействуют с бойцами, чтобы оперативно адаптировать технику к требованиям реального боя.

Как уточнил представитель Минобороны, предприятие качественно и в срок выполняет все обязательства перед армией. Особое внимание сейчас уделяется сохранению жизней экипажей, для чего конструкторы внедряют дополнительную защиту танков от ударов беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за время спецоперации концерн «Уралвагонзавод» в четыре раза увеличил выпуск военной продукции. Российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв» с учетом реального боевого опыта. Генеральный конструктор предприятия Андрей Терликов отметил высочайшую эффективность этой машины в зоне боевых действий.