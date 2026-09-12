Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Индию на саммит БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель КНР прибыл в столицу Индии на саммит БРИКС, передает ТАСС. Самолет китайского лидера приземлился на базе военно-воздушных сил Палам. Кадры прибытия показал телеканал NDTV.

Программа визита, опубликованная индийским дипломатическим ведомством, включает участие в заседании глав государств БРИКС. После этого запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Отношения между двумя странами начали улучшаться после визита Моди в Китай в прошлом году на саммит ШОС. Тогда лидеры обсудили укрепление связей, что привело к возобновлению прямых авиарейсов и трансграничной торговли.

Напряженность между Пекином и Нью-Дели возникла в мае 2020 года из-за противостояния военных в Восточном Ладакхе. Впоследствии стороны провели серию переговоров и начали отвод войск из спорных приграничных зон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Китая сообщило о визите Си Цзиньпина в Нью-Дели по приглашению Нарендры Моди.