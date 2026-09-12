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    12 сентября 2026, 08:19 • Новости дня

    Для Владимира Путина в Индии приготовили шоколадных матрешек

    В Нью-Дели Путина решили угостить шоколадными матрешками и индийскими сладостями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Дели подготовили для президента России Владимира Путина шоколадных матрешек и традиционные индийские сладости в честь его приезда на саммит БРИКС, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителей гостиницы.

    К прибытию президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели подготовили специальное угощение, передает РИА «Новости». Индийские кондитеры создали шоколадных матрешек и композицию с российскими достопримечательностями.

    Помимо этого, гостям предложат традиционные индийские сладости. «Повара также подготовили тхали с традиционными индийскими сладостями и шоколадными конфетами с кардамоном, шафраном, розой, имбирем и фенхелем, отдавая дань обеим культурам», – сообщил телеканал NDTV.

    На опубликованных снимках видны пять матрешек с цветочными узорами, шоколадная надпись Moscow и эмблема саммита. Мероприятие проходит 12–13 сентября в комплексе «Бхарат Мандапам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера. Участники делового форума встретили выступление главы государства бурными овациями.

    11 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей в Индии стало хитом в соцсетях

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Рукопожатие президента России Владимира Путина с бортпроводницей самолета, доставившего главу государства в Индию, вызвало бурный отклик в местном сегменте интернета. Это случилось по прибытии российского лидера на 18-й саммит БРИКС, передает ТАСС.

    «Момент стал вирусным. Пользователи социальных сетей отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера», – сообщил местный телеканал Times Now.

    Владимир Путин находится в Индии с рабочим визитом, который продлится с 11 по 13 сентября. Индия принимает саммит БРИКС уже в четвертый раз, ранее председательствовав в объединении в 2012, 2016 и 2021 годах. Главной темой текущего мероприятия заявлено «Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

    Комментарии (8)
    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

    Комментарии (31)
    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    11 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров

    Песков: Зарубежные коллеги дарили Путину книги, машину и лошадей

    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров
    @ Кристина Соловьeва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил самые необычные подарки, которые Владимир Путин получал от зарубежных коллег, включая лошадей, собак и автомобили.

    По словам Пескова, Путин регулярно получает разнообразные презенты от зарубежных коллег, передает РИА «Новости». В пятницу после переговоров индийский премьер-министр Нарендра Моди вручил российскому лидеру переведенный на русский язык древнеиндийский трактат о жизни «Тирукурал».

    Комментируя эту тему, пресс-секретарь президента перечислил наиболее запоминающиеся подношения. «Да все дарили: собак дарили, лошадей дарили. Что еще дарили? Машину дарили. И книги дарили, и предметы старины дарили, и произведения местных мастеров дарили. Много было за эти годы», – рассказал представитель Кремля.

    По словам Пескова, для администрации главы государства большинство презентов становятся полной неожиданностью. Однако он уточнил, что в некоторых случаях иностранные делегации заранее предупреждают о своих намерениях, поскольку дипломатический протокол подразумевает взаимный обмен подарками.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил о регулярном обмене протокольными подарками на встречах с зарубежными лидерами.

    Сам Владимир Путин вспомнил о подаренной ему однажды юрте.

    Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном собаки редкой породы пхунсан успешно адаптируются в Москве.

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    11 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики

    Путин: Страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики

    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государства БРИКС обеспечили почти половину роста глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме в Нью-Дели.

    Путин выступил на пленарном заседании Делового совета БРИКС в индийской столице, передает РИА «Новости». Глава государства прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения.

    «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения», – подчеркнул президент. Он добавил, что вклад государств «Большой семерки» в мировой экономический рост составил лишь 18%.

    Путин также отметил, что за последние пять лет доля БРИКС в мировом ВВП превысила 40%, в то время как показатель стран G7 достиг только 29%.

    «Государства БРИКС, где проживает почти половина населения планеты, обладают огромными динамичными внутренними рынками. В наших странах мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин также запланировал поездку в Нью-Дели для участия в саммите объединения.

    Ранее российский лидер указал на значительные экономические успехи стран БРИКС.

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    11 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.

    «В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.

    «В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.

    По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.

    «В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.

    Президент Владимир Путин указал на неэффективность политики давления на государство.

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    11 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о появлении новых локомотивов мирового развития

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели заявил о глубинных преобразованиях в современном мире и появлении новых локомотивов развития.

    Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости». Глава государства принял участие в деловом форуме БРИКС, который проходит в Нью-Дели.

    «Он сегодня проходит этап глубинных, структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам, ну, условно скажем, старым лидерам прошлого века приходят новые локомотивы развития», – сказал глава российского государства.

    Напомним, самолет российского лидера приземлился на авиабазе Палам недалеко от Нью-Дели.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие президента в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами.

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    11 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС становится площадкой для формирования нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

    «Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», – заявил Путин на встрече с премьер-министром Малайзии, передает «Интерфакс».

    Отдельное внимание президент уделил участию Малайзии в работе объединения. В 2024 году страна получила статус государства-партнера БРИКС. Путин напомнил, что это произошло в период российского председательства.

    «Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году», – отметил глава государства.

    На встрече Путин также дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Куала-Лумпура. «Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», – заявил президент.

    По его словам, страны поддерживают интенсивные контакты по различным направлениям. Взаимодействие развивается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других государственных ведомств.

    Путин также напомнил о работе Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее пятое заседание состоялось в августе в рамках Восточного экономического форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

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    11 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длились 45 минут.

    Переговоры Путина и Моди продлились 45 минут в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапам», передает РИА «Новости».

    Важная двусторонняя встреча состоялась в преддверии 18-го саммита БРИКС, основные мероприятия которого пройдут в индийской столице 12 и 13 сентября.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество в закрытом формате.

    В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

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    11 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

    Путин во время пребывания в Нью-Дели указал на крайнюю важность надежных деловых контактов между странами, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что прочное экономическое партнерство, надежные связи бизнеса во многом формируют основу международных отношений, делают их более устойчивыми, стабильными, позволяют преодолевать многие кризисные явления, с которыми сталкивается современный мир», – сказал Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Глава государства провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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    11 сентября 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин и Моди обсудили сотрудничество во всех ключевых областях

    Путин и Моди обсудили сотрудничество в политике и обороне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, охватившие широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия в ключевых сферах, сообщил МИД Индии.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, где затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, передает ТАСС.

    «Лидеры обсудили ход двустороннего сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах, а также в областях энергетики, космоса, мобильности кадров и гуманитарных связей», – говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Нью-Дели. Ранее российский лидер отметил активное развитие двустороннего взаимодействия в атомной энергетике.

    До этого главы государств обсудили расширение экономического партнерства на полях саммита ШОС.

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    11 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин: Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе
    Путин: Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня они [элиты в Европе]пугают своё население мнимой угрозой России, ещё со времён Советского Союза якобы возникшей. Да нет такой угрозы, и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам, с какой стати? Ведь никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что все спорные вопросы были урегулированы по итогам Второй мировой войны. Путин напомнил, что события, произошедшие после распада Советского Союза, происходили с согласия Российской Федерации как правопреемницы СССР. Все, что нарушает эти договоренности, по его словам, противоречит интересам России и основополагающим принципам международного права и Устава ООН.

    «А они настаивают именно на этом, на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией?» – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высмеял заявления о планах Москвы напасть на Европу.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

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    11 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Участники форума БРИКС встретили Путина бурными овациями

    Tекст: Вера Басилая

    Участники делового форума БРИКС в Нью-Дели встретили бурными овациями выступление президента России Владимира Путина еще до его начала.

    Выступление Путина на деловом форуме БРИКС получило мощную поддержку участников пленарного заседания, передает ТАСС. После того как диктор объявил выход российского лидера, зал буквально взорвался аплодисментами. Представители Бразилии, Индии, Ирана, Китая и ЮАР рукоплескали, вскакивали с мест, а также выражали поддержку возгласами и жестами.

    Такой реакции не удостоился ни один из предшествовавших докладчиков, включая президентов Ирана Масуда Пезешкиана и ЮАР Сирила Рамафосу. Аплодисменты несколько раз прерывали речь Путина, а после выступления зал проводил его бурными овациями.

    Президент России прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Глава государства приехал на площадку делового форума объединения в Нью-Дели.

    Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

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    11 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС
    Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС
    @ Дмитрий Азаров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС в ходе рабочего визита в Нью-Дели.

    Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС перед началом пленарного заседания Делового форума. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном канале Кремля в Max.

    На видеозаписи запечатлено, как женщины обратились к Путину с просьбой сделать совместный снимок перед началом официальной части мероприятия.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    По прибытии на саммит БРИКС в Индии российский лидер пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

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    11 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин: Запад использует разрушение промышленных объектов против своих конкурентов

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели в рамках трехдневного визита в Индию, передает РИА «Новости». Глава государства указал на агрессивные методы борьбы оппонентов на мировой арене.

    «К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает неприглядные формы... в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

    Ранее он оценил влияние атак противника на отечественные промышленные объекты.

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    11 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину

    Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Появление европейских войск на украинской территории будет означать войну с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас они [элиты в Европе] говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – указал Путин.

    По словам президента, граждане европейских стран осознают происходящее, и именно на этом понимании, как считает Путин, основаны последние результаты выборов в Германии и общие тенденции политических процессов в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что отправка западных войск на Украину сделает неизбежным прямое военное столкновение России и НАТО.

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