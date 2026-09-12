Небензя: Террористическая угроза в мире не исчезла

Tекст: Антон Антонов

«Террористическая угроза никуда не исчезла. Напротив, она становится разветвленной и адаптивной. ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) и связанные с ней структуры сохраняют активность на Ближнем Востоке и расширяют присутствие в отдельных районах. Серьезную опасность по-прежнему представляет ИГИЛ-Хорасан (запрещенная в России террористическая организация) из Афганистана», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

Небензя отметил, что не менее актуальной остается проблема иностранных боевиков-террористов, способных переносить боевой опыт из одного региона в другой. По его словам, террористы все активнее используют искусственный интеллект, дроны и цифровые финансы, поэтому ни одна страна не способна справиться с этой трансграничной угрозой без скоординированного международного ответа.

Дипломат подчеркнул, что борьба с терроризмом не должна становиться заложником геополитического противостояния, ведь цена ослабления сотрудничества измеряется не политическими издержками, а человеческими жизнями. Он обратил внимание членов Совбеза на растущие трудности в обмене информацией, координации ведомств и оказании взаимной правовой помощи между государствами.

Постпред добавил, что террористы всегда стремятся воспользоваться расколом и недоверием между государствами, поэтому ответом мирового сообщества должны стать единство подходов и готовность действовать сообща.

Он также отметил, что теракты в США 11 сентября 2001 года не смогли расколоть общество и разобщить государства, а Совет Безопасности тогда отреагировал быстро – 28 сентября была единогласно принята резолюция, учредившая контртеррористический комитет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя призвал закрыть террористическим группировкам доступ к терминалам спутниковой связи Starlink и беспилотникам.

И. о. заместителя генсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев заявил об отсутствии в мире регионов, не подверженных террористическим атакам.