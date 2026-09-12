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    С грузоперевозчиков сняли бумажный груз
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев
    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов
    США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Лавров назвал статус «Большой семерки» недоразумением
    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров
    Голосование на выборах в Госдуму впервые запустили в ливийском Бенгази
    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве
    12 сентября 2026, 05:58 • Новости дня

    Цена дизеля в Калифорнии достигла рекордных восьми долларов за галлон

    Tекст: Антон Антонов

    Средняя стоимость дизельного топлива в американской Калифорнии впервые в истории достигла восьми долларов за галлон (около 3,8 литра), сообщил Патрик Де Хаан, глава сервиса отслеживания цен на топливо GasBuddy.

    «Средняя цена дизельного топлива в Калифорнии впервые в истории достигла восьми долларов за галлон, согласно данным GasBuddy в реальном времени. Штат, который выращивает треть овощей и две трети фруктов в Америке, только что сделал ваши счета за продукты дороже», – написал Де Хаан в X.

    Он отметил, что сейчас дизель стоит больше шести долларов за галлон в 18 штатах. При этом в двух штатах цена превышает семь долларов, а в одном – восемь долларов. Де Хаан спрогнозировал, что число регионов с ценами выше шести долларов будет расти. Кроме того, предстоящая остановка нефтеперерабатывающего завода Irving Oil на ремонт может привести к скачкам цен на северо-востоке осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне средняя стоимость дизельного топлива в США достигла исторического рекорда в шесть долларов за галлон.

    Резкое подорожание автомобильного топлива в стране произошло на фоне обострения ближневосточного кризиса.

    11 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    Нейросети спрогнозировали уверенную победу «Единой России» на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Моделирование итогов думских выборов с помощью нескольких нейросетей показало сохранение парламентского большинства «Единой России» с результатом до 55% голосов.

    Эксперты провели эксперимент по прогнозированию выборов в Государственную думу 2026 года с помощью языковых моделей, пишет Lenta.ru. Нейросети опирались на свежие данные социологов, учитывали особенности смешанной системы, мобилизацию сторонников и динамику явки.

    Все модели сошлись в том, что «Единая Россия» сохранит большинство, оценив ее результат в диапазоне 48–55% голосов и 310–340 мандатов. ChatGPT, Gemini и «Алиса» вывели на второе и третье места КПРФ и ЛДПР, тогда как DeepSeek поставил партию «Новые люди» на третью позицию с результатом до 11%, отправив «Справедливую Россию» в зону риска непрохождения пятипроцентного барьера. ГигаЧат, напротив, видит «Справедливую Россию» впереди «Новых людей» в борьбе за четвертое и пятое места.

    Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов назвал использование ИИ в электоральном прогнозировании перспективным инструментом для аналитиков. «По основному тренду – сохранению значительного преимущества ЕР – прогноз ИИ сходится с данными последних опросов ВЦИОМ», – заявил он, добавив, что расхождения по остальным партиям дают материал для анализа устойчивости поддержки и влияния явки.

    По данным опроса ВЦИОМ от 4 сентября, у «Единой России» 37,2%, тогда как суммарный показатель четырех парламентских конкурентов составляет 37,1%, а отрыв от ближайшего соперника достигает 25,6 процентного пункта. Усредненный по диапазонам прогноз четырех нейросетей дает партии 51,1% голосов и 310–340 мандатов, то есть примерно 69–76% состава Госдумы. Листратов подчеркнул, что важно различать рейтинг среди всех опрошенных и прогноз итогового голосования, совпадение в оценке лидерства не означает буквального совпадения процентов.

    Говоря о партии «Новые люди», эксперт счел объяснимым разрыв между прогнозом нейросетей в 8,9% и оценкой ВЦИОМ в 11,5%. Он указал, что часть поддержки носит характер «рейтинга ожиданий» или «хайпового процента», который еще предстоит превратить в реальные голоса, а ядро партии, по его мнению, только формируется.

    Политолог Антон Хащенко согласился, что выводы ИИ в целом совпадают с оценками экспертного сообщества по расстановке сил и возможным процентам партий. Он отметил, что все нейросети, включая три иностранные, показывают схожий расклад, что снижает сомнения в их ангажированности. По словам Хащенко, модели учитывают не только социологию, но и потенциал партий по мобилизации сторонников, уровень поддержки со стороны власти, экспертные оценки и другие параметры, на основе которых и формируется прогноз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ ожидал на выборах в Госдуму поддержку «Единой России» на уровне 51–53% и прохождение в парламент четырех партий.

    Социологи предсказывали победу «Единой России» при явке свыше 50% и борьбу ЛДПР с «Новыми людьми» за третье место при сохранении второго места за КПРФ.

    Эксперты указывали, что в выборах 2026 года смогут участвовать около 113 млн россиян, а жители новых регионов России впервые будут голосовать на выборах депутатов Госдумы.

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    11 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей в Индии стало хитом в соцсетях

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Рукопожатие президента России Владимира Путина с бортпроводницей самолета, доставившего главу государства в Индию, вызвало бурный отклик в местном сегменте интернета. Это случилось по прибытии российского лидера на 18-й саммит БРИКС, передает ТАСС.

    «Момент стал вирусным. Пользователи социальных сетей отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера», – сообщил местный телеканал Times Now.

    Владимир Путин находится в Индии с рабочим визитом, который продлится с 11 по 13 сентября. Индия принимает саммит БРИКС уже в четвертый раз, ранее председательствовав в объединении в 2012, 2016 и 2021 годах. Главной темой текущего мероприятия заявлено «Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

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    11 сентября 2026, 10:46 • Новости дня
    Руководство Finnair возмутилось потерей доступа к воздушному пространству России

    Глава Finnair Куусито назвал нечестными полеты авиакомпаний Китая через Россию

    Руководство Finnair возмутилось потерей доступа к воздушному пространству России
    @ Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на «нечестные условия игры», заявив, что после потери доступа к воздушному пространству России перевозчику приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, тогда как китайские авиакомпании продолжают летать быстрее через РФ, передает агентство Reuters.

    Европейскому перевозчику приходится значительно удлинять маршруты азиатских рейсов, передает РИА «Новости». «После потери доступа к российскому воздушному пространству Finnair была вынуждена менять маршруты рейсов и перераспределять объем воздушных перевозок, тогда как ее китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом по времени и издержкам», – говорится в сообщении агентства.

    Туркка Куусисто пояснил, что перелет из Шанхая в Хельсинки ранее занимал около восьми часов, а теперь требует более 12 часов. Сложившуюся ситуацию топ-менеджер назвал крайне нечестными условиями игры. Кроме того, авиакомпания испытывает растущее давление со стороны перевозчиков из стран Персидского залива.

    Западные страны закрыли небо для российских самолетов после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В качестве ответной меры Москва ограничила выполнение полетов для авиакомпаний из 36 государств, включая Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская авиакомпания Finnair сильнее остальных европейских перевозчиков пострадала от закрытия российского воздушного пространства.

    Власти США для выравнивания конкуренции предложили запретить китайским самолетам транзитные полеты над территорией России.

    Пять европейских авиакомпаний из-за невыгодных условий отменили рейсы в страны Азии.

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    11 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за развитие подходов к строительству соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил фиксировать обязательства застройщиков по строительству социальных объектов на начальном этапе комплексного развития территорий.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой фиксировать обязательства строительных компаний по возведению социальных объектов на начальном этапе комплексного развития территорий, сообщается на сайте партии. Якушев пояснил, что такой механизм позволит обновлять городские пространства и одновременно обеспечивать их необходимой инфраструктурой.

    «Опыт показывает, что это эффективно работает на практике. Ключевой вопрос здесь – экономика проекта. Социальные обязательства нужно определять еще на старте КРТ и заранее учитывать в финансовой модели», – подчеркнул политик. Он добавил, что застройщик должен четко понимать объем необходимых инвестиций, а муниципалитет – сроки сдачи объектов.

    В рамках каждого проекта предлагается формировать конкретный список объектов с указанием сроков строительства и порядка их передачи городу. По мнению Якушева, это создаст строгие критерии для всех участников процесса, а жителям даст уверенность в появлении нужной инфраструктуры вместе с новым жильем. Инициатива продолжает логику Народной программы партии.

    Ранее депутат Госдумы Александр Сидякин рассказал о планах партии по дальнейшему развитию городов.

    Месяцем ранее Владимир Якушев сообщил о подготовке правовой базы для применения мастер-планов населенных пунктов.

    Весной секретарь Генсовета «Единой России» заявил о качественном улучшении строительства новых районов благодаря закону о комплексном развитии территорий.

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    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

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    11 сентября 2026, 15:24 • Новости дня
    Польский евродепутат кувалдой разбил памятник украинским националистам

    Польский евродепутат Браун кувалдой разбил памятник украинским националистам

    Польский евродепутат кувалдой разбил памятник украинским националистам
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун разбил кувалдой установленный у границы обелиск в память о членах Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в России).

    Политик выложил в социальной сети видеозапись демонтажа монумента, передает РИА «Новости». На кадрах видно, как парламентарий вместе со своим сторонником разбивает валун с высеченными именами нескольких десятков ликвидированных в 1946 году пособников УПА.

    Евродепутат подчеркнул, что объект следовало убрать в первый же день после его обнаружения. «Этот обелиск оскорбляет память поляков, ставших жертвами геноцида со стороны украинцев», – заявил Браун.

    Законотворец добавил, что поляки боялись самостоятельно сносить камень из-за возможных ответных действий. Он отметил, что даже представители добровольной пожарной охраны отказались помочь с демонтажем, прямо сославшись на страх поджогов.

    Напомним, польский депутат Гжегож Браун стремительно наращивает рейтинги за счет жесткой антиукраинской риторики.

    В прошлом году помощник этого политика по его личной просьбе сорвал флаг Украины со здания мэрии города Бяла-Подляска.

    На фоне исторических разногласий вокруг УПА европейские СМИ зафиксировали рост числа преступлений против украинцев в Польше на 30%.

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    11 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине

    ВС России поразили киевский дата-центр «Би-мобайл» ВСУ

    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по промышленным и логистическим объектам Украины, а также дата-центрам и портам, указало ведомство в Max.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    В Хмельницком удар пришелся по инновационному терминалу «Новой почты», который использовался для складирования беспилотников самолетного типа.

    В Днепропетровской области поражен аналогичный логистический центр «Днепр», предназначенный для хранения авиационных аппаратов и их деталей.

    В Одессе и области уничтожены завод по ремонту военной техники и склад иностранных комплектующих для дронов в Визирке. В порту Черноморска поражены два сухогруза с военными грузами, катер, резервуары с топливом и хранилище имущества для украинских войск.

    Кроме того, на пути в порт Одессы подбит еще один сухогруз с военным снаряжением.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об ударе по дата-центрам на Украине.

    В начале сентября российские военные атаковали логистические центры и суда с западным вооружением для украинской армии.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотников и складам боеприпасов.

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    11 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев

    Глава ФСИН Гостев: В российских тюрьмах находятся 16 граждан США

    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев
    @ Сергей Метелица/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ФСИН России Аркадий Гостев назвал количество иностранных граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях страны? в том числе граждан США.

    В российских пенитенциарных учреждениях содержится около 25 тыс. иностранных граждан, рассказал Гостев в ходе 11-го заседания совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, проходящего в Казани, передает РИА «Новости».

    «Если брать страны СНГ – 18,5 тыс. примерно у нас содержится, 4,5 тыс. – в следственных изоляторах, где-то 14,1 тыс. – в колониях. В целом порядка 25 тыс. иностранцев», – заявил глава ФСИН.

    По словам руководителя ведомства, среди отбывающих наказание в виде лишения свободы на территории России числятся 16 граждан Соединенных Штатов Америки.

    Ранее Федеральная служба исполнения наказаний зафиксировала сокращение общего числа российских заключенных до 282 тыс. человек.

    Министерство внутренних дел отметило существенное снижение уровня преступности среди мигрантов за первое полугодие текущего года.

    Президент России Владимир Путин запретил выдавать гражданство иностранцам с судимостью.

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    11 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН

    Ушаков: Требование Японии изменить новую карту мира ООН является чепухой

    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал «чепухой» требование Японии исправить новую карту мира Организации Объединенных Наций, на которой Курильские острова обозначены российской территорией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал реакцию японских властей на новую карту ООН необоснованной, передает РИА «Новости». На вопрос журналистов о претензиях Токио он ответил: «Чепуха какая-то, просто чепуха».

    Накануне правительство Японии потребовало от ООН исправить официальную карту мира. Поводом для протеста стало изображение Курильских островов как территории России. В связи с этим японское правительство потребовало внести изменения в документ.

    Российский посол в Токио Николай Ноздрев назвал южные Курильские острова неотъемлемой частью России.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Токио серьезные проблемы за попытки оспорить принадлежность этих территорий.

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    11 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов

    Минюст признал иноагентом экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Мереминскую

    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов
    @ leuconoen

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший знаток популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская пополнила список иностранных агентов из-за распространения недостоверной информации о решениях российских властей.

    Министерство юстиции России включило бывшего знатока популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую в список иностранных агентов. «11 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Е. О. Мереминская», – говорится в официальном сообщении на сайте Минюста.

    По данным министерства, Мереминская участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей. В настоящее время она проживает за пределами России.

    Кроме того, в обновленный реестр вошли проект «Пермь-36», информационный ресурс «Канал визионера», политический деятель Ринат Мухаметов и активистка Елена Матвеева.

    В июле столичный суд оштрафовал бывшую участницу телеигры на 10 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организацией.

    Неделей ранее Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов интернет-издание «Новая газета».

    Летом Минюст пополнил этот список именем политика Бориса Надеждина.

    Комментарии (6)
    11 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Связь 5G официально заработала в 16 российских городах
    Связь 5G официально заработала в 16 российских городах
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобильная связь пятого поколения официально заработала в 16 российских городах, сообщили в Минцифры.

    Поручение о внедрении современной технологии дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. В Минцифры рассказали, что на первом этапе возможность пользоваться связью пятого поколения получили около 10 млн человек.

    «Технология 5G – это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Ее внедрение будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета», – пояснили в ведомстве. До конца текущего года планируется расширить географию присутствия технологии еще на 50 населенных пунктов.

    Новейший стандарт связи найдет применение в управлении беспилотниками и роботизированными комплексами. Также он поможет развитию телемедицины и цифровизации промышленных предприятий.

    Сейчас сеть доступна в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Ярославле, Уфе, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Твери, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Услуги предоставляют операторы МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Государственная комиссия по радиочастотам разрешила операторам связи использовать диапазоны LTE для сетей пятого поколения.

    Минцифры запланировало запуск услуг нового стандарта в городах-миллионниках до конца 2027 года.

    Для создания инфраструктуры компания YADRO запустила в Дубне серийное производство отечественных базовых станций.

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    11 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве

    Зеленский подтвердил удар «Геранью-4» по объекту «Киевстара» в Киеве

    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве российский беспилотник «Герань-4» нанес удар по зданию подразделения телекоммуникационной компании «Киевстар», что уже подтвердил Владимир Зеленский.

    В украинской столице зафиксировано поражение здания подразделения компании «Киевстар», сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» Max. Факт нанесения удара официально подтвердил Зеленский, отмечается в публикации. По имеющимся данным, для осуществления атаки применялся реактивный беспилотный летательный аппарат «Герань-4».

    В настоящее время местные экстренные службы продолжают работу, пытаясь ликвидировать последствия произошедшего инцидента.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    Накануне операторы беспилотников «Герань-4 сикер» уничтожили грузовик с военным снабжением в Киевской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие.

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    11 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море

    The War Zone: Хуситы захватили стратегический порт Моха

    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поддерживаемые Ираном бойцы заняли ключевую гавань на юго-западе Йемена и два важных острова, усилив давление на мировые нефтяные рынки.

    Вооруженные формирования вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из города, расположенного в 80 км от пролива, пишет The War Zone. Заместитель председателя Президентского руководящего совета Йемена Тарик Салех подтвердил потерю позиций.

    «Объединенные силы сформировали командный центр к югу от города Моха после прорыва хуситов по различным боевым направлениям под шквальным огнем», – заявил Салех. Остальные заявления сторон сводятся к тому, что наступление координировалось Тегераном с использованием новейших вооружений.

    Помимо материковой базы, повстанцы, предположительно, овладели островами Перим и Зукар. Первый находится в самом узком месте пролива, менее чем в трех километрах от побережья. Второй остров позволяет полностью контролировать судоходные пути в Красном море.

    На фоне этих событий стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель, достигнув 107 долларов. Эксперты отмечают, что блокада вынуждает суда идти в обход Суэцкого канала, что значительно увеличивает транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы объявили об установлении контроля над городом Моха и всеми островами в Красном море.

    Месяцем ранее движение «Ансар Аллах» нанесло массированный ракетный удар по этому стратегическому порту.

    Летом власти Ирана попросили хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для введения морской блокады Саудовской Аравии.

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    11 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы

    Германия и партнеры предложили кредит для Киева под залог арестованных активов России

    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы
    @ TERESA SUAREZ/Pool/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Инициативу продвигают Швеция, Польша, Нидерланды и Испания, требующие использовать 210 млрд евро замороженных российских активов для финансирования нового кредита Украине. Согласно Politico, о планах сообщили четверо дипломатов и должностных лиц ЕС на условиях анонимности.

    Новый заем заменит как минимум часть 100 млрд евро, запланированных для Киева в долгосрочном бюджете ЕС. Берлин намерен сократить общие расходы бюджета.

    Бельгия, на территории которой хранится основная часть арестованных средств, опасается судебных исков со стороны России и в прошлом году отвергла аналогичное предложение.

    По словам одного из дипломатов, инициатива ставит Бельгию перед выбором: финансировать помощь Украине через бюджет, сокращая поступления сельскому хозяйству и регионам, или освободить миллиарды евро за счет российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее страны ЕС уже ссорились из-за замороженных активов России. Бельгия, на территории которой хранится основная часть арестованных средств, утвердила орган для разблокировки этих активов.

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