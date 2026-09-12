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    12 сентября 2026, 04:52 • Новости дня

    Премьер Ирака аз-Зейди велел уволить командующего оперштабом в Майсане

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился уволить командующего оперативным штабом провинции Майсан после атаки БПЛА на нефтепровод в Саудовской Аравии.

    «Премьер-министр также приказал уволить командующего оперативным штабом Майсана в связи с полученными данными, подтверждающими, что атака, нацеленная на братскую Саудовскую Аравию, была нанесена из местности провинции Майсан», – говорится в заявлении офиса премьера.

    Иракская полиция обнаружила на западе страны, в провинции Анбар, тайник с беспилотниками. Действуя на основе разведданных, силовики нашли заброшенную мастерскую по ремонту шин, где хранились дроны, боеприпасы к ним и сопутствующее оборудование, передает РИА «Новости».

    В ходе операции изъяли 47 беспилотников и 46 боеприпасов для них, а также пульты управления и аккумуляторы. Полиция начала расследование, чтобы установить происхождение найденных материалов и причастных к тайнику лиц.

    Власти Ирака также закрывают КПП «Шаламче» на границе с Ираном в рамках мер предосторожности после атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановили после нескольких ударов по нему.

    Нефтепровод атаковали беспилотники, запущенные с территории Ирака.

    11 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море

    The War Zone: Хуситы захватили стратегический порт Моха

    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поддерживаемые Ираном бойцы заняли ключевую гавань на юго-западе Йемена и два важных острова, усилив давление на мировые нефтяные рынки.

    Вооруженные формирования вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из города, расположенного в 80 км от пролива, пишет The War Zone. Заместитель председателя Президентского руководящего совета Йемена Тарик Салех подтвердил потерю позиций.

    «Объединенные силы сформировали командный центр к югу от города Моха после прорыва хуситов по различным боевым направлениям под шквальным огнем», – заявил Салех. Остальные заявления сторон сводятся к тому, что наступление координировалось Тегераном с использованием новейших вооружений.

    Помимо материковой базы, повстанцы, предположительно, овладели островами Перим и Зукар. Первый находится в самом узком месте пролива, менее чем в трех километрах от побережья. Второй остров позволяет полностью контролировать судоходные пути в Красном море.

    На фоне этих событий стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель, достигнув 107 долларов. Эксперты отмечают, что блокада вынуждает суда идти в обход Суэцкого канала, что значительно увеличивает транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы объявили об установлении контроля над городом Моха и всеми островами в Красном море.

    Месяцем ранее движение «Ансар Аллах» нанесло массированный ракетный удар по этому стратегическому порту.

    Летом власти Ирана попросили хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для введения морской блокады Саудовской Аравии.

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    9 сентября 2026, 10:34 • Новости дня
    NYT: Иран готовится к военной эскалации с США

    NYT: Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады

    Власти Ирана сигнализируют о готовности к эскалации конфликта с Соединенными Штатами на фоне растущего экономического давления и усиления американской блокады нефтяного экспорта.

    Иранское руководство переходит к более жестким действиям на фоне растущих экономических проблем и опасений потери контроля над Ормузским проливом, передает The New York Times. Американская блокада практически лишила Иран возможности экспортировать нефть, что является главным источником доходов страны. В ответ на это Тегеран рассматривает эскалацию как основной рычаг давления на Соединенные Штаты.

    В минувшую субботу Иран заявил об атаке на два американских военных корабля с использованием баллистических ракет. В ответ силы США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. На следующий день главный переговорщик Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил: «Отныне на любую агрессию против интересов и безопасности Ирана будет дан более быстрый, тяжелый и болезненный ответ».

    Вскоре секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи объявил о планах по созданию «запретной зоны» для судоходства в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что Иран намерен усилить военное противостояние, стремясь избежать полномасштабной войны, но рассчитывая на рост мировых цен на нефть. Иранские официальные лица выражают готовность вернуться к переговорам по ядерной сделке, однако президент США Дональд Трамп не проявляет интереса к диалогу, предпочитая стратегию экономического удушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь иранского Совета безопасности Мохсен Резаи пригрозил перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив.

    Военный советник верховного лидера Ирана пообещал сменить оборонительную тактику на наступательную при продолжении американских ударов.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф допустил возобновление судоходства исключительно при соблюдении условий Тегерана.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    10 сентября 2026, 00:09 • Новости дня
    Пакистан призвал Иран «обуздать хуситов из Йемена» из-за Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Пакистан направил от Саудовской Аравии предупреждение Ирану с требованием обуздать своих союзников-хуситов из Йемена после того, как они усилили нападения на королевство.

    «Предупреждение Пакистана в адрес Ирана имеет значительный вес в связи с его оборонным соглашением с Саудовской Аравией и Турцией», – передает Reuters.

    Во вторник 8 сентября хуситы нанесли удар по авиабазе в Хамис-Мушайте и нефтяной инфраструктуре в близлежащих городах, ранив 73 человека. Это одна из крупнейших атак на Саудовскую Аравию с начала американо-израильской войны против Ирана в феврале.

    Представитель хуситов Яхья Сари заявил в среду, что саудовские военные самолеты за последние 12 часов нанесли 54 авиаудара по различным провинциям Йемена, добавив, что они «не останутся без ответа и наказания».

    Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф заявил, что нападения на Саудовскую Аравию могут привести к заключению соглашения о совместной безопасности с участием Эр-Рияда, Анкары и Исламабада.

    «Агрессия в отношении одной страны будет рассматриваться как агрессия в отношении всех трех стран», – заявил Асиф в эфире пакистанского телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы в конце августа совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

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    9 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Панамский танкер с мазутом атакован у берегов Ирака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В территориальных водах Ирака был нанесен удар по танкеру с мазутом, следовавшему под флагом Панамы, судно получило повреждения корпуса, сообщило иракское министерство транспорта.

    Танкер с мазутом, шедший под флагом Панамы, подвергся атаке в территориальных водах Ирака, передает РИА «Новости». «Танкер с мазутом под флагом Панамы подвергся удару со стороны неустановленного источника, находясь в территориальных водах Ирака, в результате чего корпус судна получил повреждения», – цитирует Иракское агентство новостей сообщение министерства транспорта страны.

    Согласно данным ведомства, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Утечки мазута в воду не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские военные обстреляли судно под флагом Панамы у берегов Ирана.

    В июле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании зафиксировал происшествие с коммерческим танкером в Оманском заливе. А весной танкер под флагом Багамских Островов получил повреждения из-за взрыва у иракского порта Хор-эз-Зубайр.

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    10 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    США дистанцировались от санкций союзников против Израиля

    Politico: Вашингтон не стал вмешиваться в санкции союзников против Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белый дом решил не вмешиваться в политику союзников, которые ввели экономические ограничения против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Администрация президента США Дональда Трампа заняла выжидательную позицию в отношении санкций Британии, Франции и Канады против израильских поселений, пишет Politico. Вашингтон старается избегать публичных конфликтов с союзниками накануне промежуточных выборов.

    Американский чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил этот подход. «Нам не нужно ввязываться в каждую ссору между союзниками. Израиль может постоять за себя, и они это сделают», – заявил источник издания.

    Госсекретарь Марко Рубио накануне отметил, что США не планируют вводить собственные рестрикции, но и не стал осуждать действия партнеров. По словам экспертов, такая стратегия позволяет Белому дому сохранить баланс между поддержкой Израиля и недовольством политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Сам Дональд Трамп уклонился от резких заявлений, пообещав лишь обсудить ситуацию с израильской стороной. При этом ряд республиканцев в Конгрессе уже выразили обеспокоенность действиями союзников и призвали ввести ответные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа не стала возражать против британских санкций в отношении израильских поселений.

    В конце августа сотни бывших израильских генералов потребовали от правительства остановить насилие поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее отказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху от американского мирного плана подорвал доверие союзников к политике Вашингтона.

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    9 сентября 2026, 12:33 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов

    Стоимость барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов впервые за шесть недель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые почти за шесть недель преодолела отметку в 100 долларов после серии ударов по нефтяной инфраструктуре и судам на Ближнем Востоке.

    Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 97,89 доллара по итогам торгов, а в среду утром кратковременно превысила 100 долларов. В последний раз цены на нефть находились на таком уровне почти шесть недель назад, передает Associated Press.

    Поводом для скачка послужили атаки на нефтяную инфраструктуру и суда в ближневосточном регионе. Американские военные нанесли удары по пяти иранским танкерам в ответ на попытки ракетных атак на военный корабль ВМС США. Повстанцы-хуситы, которых поддерживает Тегеран, подожгли нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

    Рост цен на нефть влечет удорожание бензина, дизельного топлива и авиакеросина, что увеличит стоимость перевозок, в том числе свежих продуктов питания, мебели и бытовой техники.

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    9 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал гарантии ненападения со стороны Вашингтона и Тель-Авива условием для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

    «Российская Федерация исходит из того, что для восстановления полноценного осуществления проверочной деятельности в Иране требуются по-настоящему надежные гарантии от США и Израиля о невозобновлении применения силы или угрозы таковой», – приводит РИА «Новости» слова Ульянова на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

    Он отметил, что важную роль в этом процессе мог бы сыграть генеральный директор организации Рафаэль Гросси в ходе контактов с заинтересованными сторонами.

    В июне 2025 года и в конце февраля 2026 года иранские ядерные объекты подверглись атакам. Тегеран возложил ответственность за эти удары на США и Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в июле отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. До этого, в июне, госсекретарь США Марко Рубио  предупредил о возможном ответе Вашингтона из-за нежелания Тегерана принимать специалистов МАГАТЭ.

    Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

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    9 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    В Иране сообщили о взрывах вблизи порта Джаск в Ормузском проливе

    IRIB: Вблизи порта Джаск в Ормузском проливе раздались взрывы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрывы произошли со стороны Ормузского пролива в иранском портовом городе Джаск, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    В районе иранского портового города Джаск со стороны Ормузского пролива раздались мощные взрывы, говорится в сообщении IRIB, передает РИА «Новости». «Несколько минут назад взрывы прозвучали вблизи города Джаск со стороны Ормузского пролива», – сообщила гостелерадиокомпания.

    Иранское телевидение не приводит подробностей случившегося.

    В начале сентября американские военные атаковали два иранских правительственных танкера в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее капитан другого коммерческого судна сообщил о звуках двух взрывов в этой акватории.

    В середине июля Центральное командование вооруженных сил США нанесло серию ракетных ударов по портовому городу Джаск.

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    9 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Армия Ливана заявила о 7,7 тыс. нарушений перемирия со стороны Израиля

    Армия Ливана: Израиль нарушил перемирие 7,7 тыс. раз с июня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество нарушений режима прекращения огня на юге Ливана со стороны израильских войск превысило 7,7 тыс. с момента подписания рамочного соглашения 26 июня, заявили в армии Ливана.

    В заявлении ливанского военного командования отмечается, что действия Израиля вызывают новую волну перемещения мирных граждан из зон безопасности, передает ТАСС.

    «Неоднократные нападения оккупационных сил, особенно в последние дни в провинции Набатия, привели к новой волне перемещения мирного населения из южных районов, обозначенных как зоны безопасности», – подчеркивается в документе. Военные добавили, что подобные инциденты подрывают доверие к армии Ливана на международном и внутреннем уровнях.

    Командование опровергло заявления Израиля о неспособности ливанских сил обеспечить безопасность в пилотных зонах. После взятия под контроль территорий в июле военные создали блокпосты и наблюдательные пункты, предотвратив присутствие вооруженных групп. В ходе проверок изъято значительное количество оружия, включая ракеты, беспилотники и минометы.

    Ливанские военные также предприняли шаги для возвращения гражданских лиц, расчистив 12 км дорог. Тем не менее из-за разрушения 85% домов израильскими силами в город Заутар-эль-Гарбия смогли вернуться лишь 16% жителей.

    В конце июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил ливанской армии взять под контроль участки в двух пилотных зонах.

    В середине августа президент Ливана Джозеф Аун осудил продолжающиеся израильские нападения на южные территории страны.

    Позже массированные удары израильских войск белым фосфором спровоцировали масштабные пожары на аграрных территориях юга Ливана.

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    11 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Трамп отказался наносить удары по хуситам по просьбе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды звонил Дональду Трампу с просьбой нанести удары по хуситам из‑за угрозы судоходству в Красном море, однако американский президент отказался, сообщило издание Axios.

    По данным двух американских чиновников, на которых ссылается Axios, в четверг Мухаммед бин Салман дважды разговаривал с Дональдом Трампом и призывал его отдать приказ о нанесении ударов по хуситам. Поводом стало продвижение поддерживаемых Ираном сил к важному для мировой торговли и саудовского экспорта нефти узкому участку в Красном море. Американская администрация дала понять, что пока не планирует прямое вмешательство против хуситов.

    Сообщается, что на фоне захвата хуситами стратегического прибрежного города в Йемене, приближающего их к проливу Баб‑эль‑Мандеб, в четверг резко выросли мировые цены на нефть. На этом фоне в США усилилась обеспокоенность быстрым обострением боев в Йемене, Вашингтон наращивает поддержку Саудовской Аравии, стараясь при этом избегать прямого военного участия. Командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер в четверг прибыл в королевство для срочных координационных встреч.

    Axios напоминает, что противостояние между Саудовской Аравией и хуситами обострилось в июле после того, как Эр‑Рияд не позволил иранскому самолету с высокопоставленными представителями хуситов, возвращавшимися с похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, приземлиться в Сане. Тогда наследный принц просил Трампа лишь о политической поддержке удара по аэропорту Саны и подчеркивал, что саудовские силы не нуждаются в американской военной помощи; президент США эту поддержку предоставил.

    После этого хуситы ответили атаками на саудовские танкеры в Красном море и расширили удары на объекты энергетической инфраструктуры королевства. В ответ Саудовская Аравия и ее йеменские союзники нанесли авиаудары и начали наземные операции против хуситских позиций. Однако по мере усиления боев, по данным Axios, Эр‑Рияд стал запрашивать все более широкий спектр поддержки США, хотя ранее заявлял, что способен справиться с противником самостоятельно.

    Источники издания сообщают, что военные и гражданские представители США в последние недели подчеркивали саудовской стороне установку Трампа сосредоточить американские силы на сдерживании Ирана и контроле пролива Ормуз, избегая открытия нового фронта. В четверг, когда хуситы наступали на прибрежный город Моха, а поддерживаемые Саудовской Аравией йеменские силы отступали, наследный принц сначала доложил Трампу об ухудшении обстановки, а спустя несколько часов вновь позвонил с просьбой о нанесении ударов. Президент отказался, но согласился предоставить разведданные и данные для целеуказания; при этом около 200 американских военных уже находятся в королевстве и оказывают небоевую поддержку. Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что приоритет США заключается в обеспечении свободы судоходства в Красном море при передаче ведущей роли в урегулировании региональным партнерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе хуситы ударили дронами по заводу Aramco. На фоне обострения обстановки в Красном море Эр-Рияд создал международное объединение для защиты судоходства, в морскую коалицию с Саудовской Аравией вошли 13 стран. Ранее Вашингтон уже обещал жесткий ответ на эскалацию, когда Трамп пригрозил хуситам ответом США при угрозе Саудовской Аравии.

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    10 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном море, заявил член политбюро движения Хузам аль-Асад.

    По словам представителя хуситов, успешное наступление состоялось после ожесточенных боев с проправительственной армией, передает РИА «Новости».

    «Город Моха был полностью взят под контроль нашими силами, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море», – заявил аль-Асад.

    В начале августа мятежники атаковали йеменский порт Моха.

    Позже движение нанесло масштабный удар по позициям саудовских военных в этом районе.

    В середине прошлого месяца повстанцы уничтожили десантный корабль Саудовской Аравии у побережья города.

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    10 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    Алжир объявил о закрытии своего неба для самолетов ОАЭ

    Алжир запретил полеты военных и гражданских самолетов ОАЭ в своем небе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство национальной обороны Алжира приняло решение закрыть воздушное пространство страны для всех военных и большинства гражданских самолетов Объединенных Арабских Эмиратов.

    Ограничения вступают в силу с 00.00 по местному времени (02.00 мск) 11 сентября, передает ТАСС. Запрет распространяется на прилет и вылет всех военных и гражданских бортов с регистрацией ОАЭ. «Исключение составят гражданские коммерческие рейсы ОАЭ, выполняемые в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и из него», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

    Уточняется, что коммерческие пассажирские перевозки продолжат выполняться в штатном режиме. Исключение для этих рейсов будет действовать до конца года, когда истечет срок соответствующего контракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Алжира разорвали дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Ранее Главное управление гражданской авиации ОАЭ частично закрыло воздушное пространство страны.

    Незадолго до этого Абу-Даби покинул Организацию стран-экспортеров нефти.

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    11 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода

    Прокачку нефти по саудовскому трубопроводу Восток-Запад приостановили

    Tекст: Вера Басилая

    Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановлена после нескольких ударов по нему, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Министерство энергетики королевства сообщило о временном прекращении прокачки нефти по нефтепроводу «Восток – Запад», передает РИА «Новости». Поводом для остановки магистрали послужили атаки на инфраструктурные объекты.

    «В четверг утром нефтепровод «Восток – Запад» в районах Эр-Рияда и Медины подвергся нескольким ударам, после чего работа нефтепровода была приостановлена в качестве меры предосторожности», – говорится в сообщении ведомства.

    В министерстве уточнили, что раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Аварийные службы и профильные технические бригады немедленно приступили к ликвидации последствий происшествия.

    Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.

    Несколькими днями ранее движение «Ансар Алла» атаковало объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

    Из-за возникших пожаров профильное министерство королевства приостановило работу предприятий энергетической инфраструктуры.

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    11 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате более 5 тыс. кв. километров территории Йемена

    Движение хуситов «Ансар Алла» заявило о взятии под контроль шести округов Йемена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, заявило о захвате шести округов в провинциях на Красном море за неделю боев с правительственной армией.

    «Проведена масштабная специальная операция на нескольких направлениях с целью вытеснения группировок на стороне Саудовской Аравии из ряда районов на западном побережье», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала AL Masirah, передает РИА «Новости».

    По его словам, в результате действий противник был выбит из округов в провинциях Таиз и Ходейда. Общая площадь занятых территорий составила 5,4 тыс. квадратных километров, которые теперь перешли под надежный контроль движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вооруженные силы движения «Ансар Алла» установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном море. В ходе наступления повстанцы вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из этой ключевой гавани.

    За несколько дней до этого шиитское движение атаковало объекты нефтяной компании Saudi Aramco и саудовскую военную базу.

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    10 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    Иранские военные уничтожили американский морской дрон в Ормузском проливе

    КСИР: Иранские военные уничтожили морской дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский разведывательный надводный беспилотник.

    Инцидент с аппаратом модели Saildrone произошел 10 сентября в акватории Ормузского пролива, заявили в КСИР, передает ТАСС. Представители элитных частей вооруженных сил Ирана подтвердили факт успешной атаки на технику США.

    «Береговая охрана КСИР поразила один из беспилотных морских аппаратов противника с бортовым номером 5838, типа Saildrone, в районе входа в стратегический пролив Ормуз, сорвав его агрессивную миссию», – подчеркивается в официальном заявлении.

    В конце августа иранские военные сбили американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.

    На следующий день боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в этом районе.

    В начале сентября американские вооруженные силы впервые нанесли удары по двум правительственным танкерам Ирана.

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