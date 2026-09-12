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    12 сентября 2026, 01:16 • Новости дня

    Нефтепровод в Саудовской Аравии повредила атака беспилотников из Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад», который считался альтернативой поставкам нефти через Ормузский пролив, атаковали беспилотники, запущенные с территории Ирака, сообщил МИД Саудовской Аравии.

    «Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Саудовская Аравия нападения на нефтепровод «Восток – Запад» в районах Эр-Рияда и Медины с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака», – отметило ведомство.

    Саудовская Аравия не стала наносить ответные удары по Ираку, откликнувшись на просьбу Багдада провести собственное расследование инцидента, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать расследование удара и установить, кто именно запустил дроны с иракской территории.

    В Багдаде выразили признательность Эр-Рияду за решение позволить Ираку самостоятельно урегулировать ситуацию. Иракские власти подчеркнули, что не позволят использовать территорию страны для атак на соседние государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановили после нескольких ударов по нему.

    Ранее на юге королевства уже атаковали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к пожарам и временной остановке предприятий.

    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

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    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    10 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз не сможет конкурировать с США и Китаем при сохранении нынешнего уровня цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран Вышеградской группы в Братиславе.

    Польский премьер предупредил, что государства «Вышеградской четверки» намерены блокировать инициативы стран ЕС и европейских институтов, способные привести к дальнейшему подорожанию электроэнергии в регионе, передает РИА «Новости».

    «Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах», – заявил Туск.

    В частности, Варшава выступает против изменений европейской системы торговли квотами на выбросы ETS, если они создадут риск дополнительного роста стоимости энергии. Туск подчеркнул, что Польша готова блокировать решения вне зависимости от того, какой именно механизм Евросоюза приведет к увеличению энергетических расходов.

    По его мнению, энергетические издержки уже становятся одним из ключевых препятствий для конкурентоспособности европейской экономики. Туск призвал ЕС отказаться от подхода, при котором Брюссель рассчитывает соперничать с крупнейшими мировыми экономиками, сохраняя нынешний уровень цен на энергию.

    «Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным», – заявил Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о трехкратной переплате Европы за энергоресурсы.

    Ранее Еврокомиссия представила стратегию по снижению стоимости энергоносителей для повышения конкурентоспособности региона. Между тем сообщалось, что высокие тарифы на электричество уже спровоцировали угрозу деиндустриализации Польши.

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    11 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море

    The War Zone: Хуситы захватили стратегический порт Моха

    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поддерживаемые Ираном бойцы заняли ключевую гавань на юго-западе Йемена и два важных острова, усилив давление на мировые нефтяные рынки.

    Вооруженные формирования вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из города, расположенного в 80 км от пролива, пишет The War Zone. Заместитель председателя Президентского руководящего совета Йемена Тарик Салех подтвердил потерю позиций.

    «Объединенные силы сформировали командный центр к югу от города Моха после прорыва хуситов по различным боевым направлениям под шквальным огнем», – заявил Салех. Остальные заявления сторон сводятся к тому, что наступление координировалось Тегераном с использованием новейших вооружений.

    Помимо материковой базы, повстанцы, предположительно, овладели островами Перим и Зукар. Первый находится в самом узком месте пролива, менее чем в трех километрах от побережья. Второй остров позволяет полностью контролировать судоходные пути в Красном море.

    На фоне этих событий стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель, достигнув 107 долларов. Эксперты отмечают, что блокада вынуждает суда идти в обход Суэцкого канала, что значительно увеличивает транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы объявили об установлении контроля над городом Моха и всеми островами в Красном море.

    Месяцем ранее движение «Ансар Аллах» нанесло массированный ракетный удар по этому стратегическому порту.

    Летом власти Ирана попросили хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для введения морской блокады Саудовской Аравии.

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    10 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Bloomberg: Китай резко увеличил закупки российской нефти

    Bloomberg: Китайские НПЗ резко нарастили закупки российской нефти ESPO

    Bloomberg: Китай резко увеличил закупки российской нефти
    @ Seth Gafah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайские предприятия начали активно скупать российскую нефть на спотовом рынке из-за серьезного сокращения доступных вариантов импорта и проблем с логистикой на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Нефтеперерабатывающие компании КНР столкнулись с нехваткой сырья, сообщает Bloomberg. Это привело к резкому росту запрашиваемых цен на поставки с тихоокеанского побережья России. В частности, ноябрьские партии марки ESPO предлагались на 20 долларов за баррель дороже фьючерсов на Brent, говорится в материале.

    «Такая сделка означала бы двукратный рост премии по сравнению с прошлой неделей», – рассказали агентству неназванные трейдеры. Спрос на российские энергоресурсы вырос после потери независимыми заводами доступа к иранским поставкам из-за американских ограничений. Кроме того, ситуация в Ормузском проливе также заставляет компании КНР искать альтернативы в Канаде, Бразилии и Африке.

    Крупнейшая мировая нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec нарастила импорт для компенсации ближневосточного дефицита. Только за июль компания приобрела около 7,4 млн баррелей ESPO. Всего было закуплено от 30 до 40 партий, что составляет до 320 тыс. баррелей в сутки или около 6% мощностей предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о достижении рекордной доли российской нефти в китайском импорте на уровне 23%.

    Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев текущего года экспорт отечественного сырья в КНР увеличился почти на 15%. А весной китайские компании Sinopec и PetroChina начали переговоры о возобновлении закупок после четырехмесячного перерыва.

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    9 сентября 2026, 10:34 • Новости дня
    NYT: Иран готовится к военной эскалации с США

    NYT: Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады

    Власти Ирана сигнализируют о готовности к эскалации конфликта с Соединенными Штатами на фоне растущего экономического давления и усиления американской блокады нефтяного экспорта.

    Иранское руководство переходит к более жестким действиям на фоне растущих экономических проблем и опасений потери контроля над Ормузским проливом, передает The New York Times. Американская блокада практически лишила Иран возможности экспортировать нефть, что является главным источником доходов страны. В ответ на это Тегеран рассматривает эскалацию как основной рычаг давления на Соединенные Штаты.

    В минувшую субботу Иран заявил об атаке на два американских военных корабля с использованием баллистических ракет. В ответ силы США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. На следующий день главный переговорщик Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил: «Отныне на любую агрессию против интересов и безопасности Ирана будет дан более быстрый, тяжелый и болезненный ответ».

    Вскоре секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи объявил о планах по созданию «запретной зоны» для судоходства в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что Иран намерен усилить военное противостояние, стремясь избежать полномасштабной войны, но рассчитывая на рост мировых цен на нефть. Иранские официальные лица выражают готовность вернуться к переговорам по ядерной сделке, однако президент США Дональд Трамп не проявляет интереса к диалогу, предпочитая стратегию экономического удушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь иранского Совета безопасности Мохсен Резаи пригрозил перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив.

    Военный советник верховного лидера Ирана пообещал сменить оборонительную тактику на наступательную при продолжении американских ударов.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф допустил возобновление судоходства исключительно при соблюдении условий Тегерана.

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    9 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent впервые за полтора месяца превысила 101 доллар

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в среду поднялась выше 101 доллара за баррель впервые с 24 июля.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в среду торговались на уровне 100,88 доллара за баррель, пишет РИА «Новости». Незадолго до этого показатель пробил отметку в 101 доллар впервые с 24 июля. Рост составил 3,02% относительно предыдущего закрытия торгов.

    Одновременно подорожала и американская марка WTI. Октябрьские контракты прибавили в цене 3,09%, достигнув уровня 95,9 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 сентября стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 98 долларов. В первый день осени цена ноябрьских фьючерсов на данное сырье достигла 94 долларов.

    Между тем, в конце июля мировые котировки опустились ниже 100 долларов за баррель.

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    10 сентября 2026, 00:09 • Новости дня
    Пакистан призвал Иран «обуздать хуситов из Йемена» из-за Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Пакистан направил от Саудовской Аравии предупреждение Ирану с требованием обуздать своих союзников-хуситов из Йемена после того, как они усилили нападения на королевство.

    «Предупреждение Пакистана в адрес Ирана имеет значительный вес в связи с его оборонным соглашением с Саудовской Аравией и Турцией», – передает Reuters.

    Во вторник 8 сентября хуситы нанесли удар по авиабазе в Хамис-Мушайте и нефтяной инфраструктуре в близлежащих городах, ранив 73 человека. Это одна из крупнейших атак на Саудовскую Аравию с начала американо-израильской войны против Ирана в феврале.

    Представитель хуситов Яхья Сари заявил в среду, что саудовские военные самолеты за последние 12 часов нанесли 54 авиаудара по различным провинциям Йемена, добавив, что они «не останутся без ответа и наказания».

    Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф заявил, что нападения на Саудовскую Аравию могут привести к заключению соглашения о совместной безопасности с участием Эр-Рияда, Анкары и Исламабада.

    «Агрессия в отношении одной страны будет рассматриваться как агрессия в отношении всех трех стран», – заявил Асиф в эфире пакистанского телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы в конце августа совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

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    9 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Панамский танкер с мазутом атакован у берегов Ирака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В территориальных водах Ирака был нанесен удар по танкеру с мазутом, следовавшему под флагом Панамы, судно получило повреждения корпуса, сообщило иракское министерство транспорта.

    Танкер с мазутом, шедший под флагом Панамы, подвергся атаке в территориальных водах Ирака, передает РИА «Новости». «Танкер с мазутом под флагом Панамы подвергся удару со стороны неустановленного источника, находясь в территориальных водах Ирака, в результате чего корпус судна получил повреждения», – цитирует Иракское агентство новостей сообщение министерства транспорта страны.

    Согласно данным ведомства, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Утечки мазута в воду не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские военные обстреляли судно под флагом Панамы у берегов Ирана.

    В июле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании зафиксировал происшествие с коммерческим танкером в Оманском заливе. А весной танкер под флагом Багамских Островов получил повреждения из-за взрыва у иракского порта Хор-эз-Зубайр.

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    10 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    США дистанцировались от санкций союзников против Израиля

    Politico: Вашингтон не стал вмешиваться в санкции союзников против Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белый дом решил не вмешиваться в политику союзников, которые ввели экономические ограничения против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Администрация президента США Дональда Трампа заняла выжидательную позицию в отношении санкций Британии, Франции и Канады против израильских поселений, пишет Politico. Вашингтон старается избегать публичных конфликтов с союзниками накануне промежуточных выборов.

    Американский чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил этот подход. «Нам не нужно ввязываться в каждую ссору между союзниками. Израиль может постоять за себя, и они это сделают», – заявил источник издания.

    Госсекретарь Марко Рубио накануне отметил, что США не планируют вводить собственные рестрикции, но и не стал осуждать действия партнеров. По словам экспертов, такая стратегия позволяет Белому дому сохранить баланс между поддержкой Израиля и недовольством политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Сам Дональд Трамп уклонился от резких заявлений, пообещав лишь обсудить ситуацию с израильской стороной. При этом ряд республиканцев в Конгрессе уже выразили обеспокоенность действиями союзников и призвали ввести ответные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа не стала возражать против британских санкций в отношении израильских поселений.

    В конце августа сотни бывших израильских генералов потребовали от правительства остановить насилие поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее отказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху от американского мирного плана подорвал доверие союзников к политике Вашингтона.

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    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


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    9 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Погрузку нефти на КТК прервали из-за инцидента с дроном

    Минэнерго Казахстана: Погрузку нефти на КТК прервали из-за инцидента с дроном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском прерывалась из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом, сообщили в Минэнерго Казахстана.

    В пресс-службе Минэнерго Казахстана ТАСС уточнили, что происшествие случилось во вторник вблизи объекта. «8 сентября 2026 года рядом с терминалом КТК произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. В связи с этим погрузочные операции на ВПУ-3 и ВПУ-2 были приостановлены», – заявили в ведомстве.

    После проведения необходимых проверок состояния грузовых систем и танкеров работы возобновились в штатном режиме. Ограничений на прием сырья от казахстанских грузоотправителей не вводилось. Ранее власти Новороссийска сообщали об атаках дронов на город, рядом с которым расположен КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля беспилотник нанес удар по танкеру Niffos Sifnos на выносном причале консорциума.

    Кроме того, украинские дроны атаковали суда ASIA и NISSOS IOS во время погрузки сырья.

    В январе взрыв беспилотного аппарата произошел рядом с зафрахтованным судном Matilda.

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    9 сентября 2026, 12:33 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов

    Стоимость барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов впервые за шесть недель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые почти за шесть недель преодолела отметку в 100 долларов после серии ударов по нефтяной инфраструктуре и судам на Ближнем Востоке.

    Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 97,89 доллара по итогам торгов, а в среду утром кратковременно превысила 100 долларов. В последний раз цены на нефть находились на таком уровне почти шесть недель назад, передает Associated Press.

    Поводом для скачка послужили атаки на нефтяную инфраструктуру и суда в ближневосточном регионе. Американские военные нанесли удары по пяти иранским танкерам в ответ на попытки ракетных атак на военный корабль ВМС США. Повстанцы-хуситы, которых поддерживает Тегеран, подожгли нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

    Рост цен на нефть влечет удорожание бензина, дизельного топлива и авиакеросина, что увеличит стоимость перевозок, в том числе свежих продуктов питания, мебели и бытовой техники.

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    9 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал гарантии ненападения со стороны Вашингтона и Тель-Авива условием для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

    «Российская Федерация исходит из того, что для восстановления полноценного осуществления проверочной деятельности в Иране требуются по-настоящему надежные гарантии от США и Израиля о невозобновлении применения силы или угрозы таковой», – приводит РИА «Новости» слова Ульянова на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

    Он отметил, что важную роль в этом процессе мог бы сыграть генеральный директор организации Рафаэль Гросси в ходе контактов с заинтересованными сторонами.

    В июне 2025 года и в конце февраля 2026 года иранские ядерные объекты подверглись атакам. Тегеран возложил ответственность за эти удары на США и Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в июле отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. До этого, в июне, госсекретарь США Марко Рубио  предупредил о возможном ответе Вашингтона из-за нежелания Тегерана принимать специалистов МАГАТЭ.

    Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

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    9 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent выросла до 99 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Азиатские фондовые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику в среду на фоне роста цен на нефть марки Brent почти до 100 долларов за баррель.

    Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику на фоне осторожных торгов в среду, передает Associated Press. Инвесторы ожидают решений по процентным ставкам, тогда как конфликт с Ираном способствовал росту цен на нефть.

    Японский индекс Nikkei 225 остался практически без изменений на уровне 65 249,95 пункта, а южнокорейский Kospi вырос на 1,2% – до 7 041,10 пункта. В Гонконге Hang Seng снизился на 0,1%, в то время как Shanghai Composite прибавил 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

    Рынки испытывают давление из-за подорожания энергоносителей. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,4%, достигнув 99,30 доллара за баррель, а ночью кратковременно поднималась до 99,46 доллара. Американская нефть WTI подорожала на 1,2% – до 94,17 доллара за баррель.

    На следующей неделе Федеральная резервная система США примет решение по процентной ставке на фоне инфляции, которая ожидается на уровне 3,3%. Президент США Дональд Трамп активно выступает за снижение ставок. Банк Японии также проведет заседание по ключевой ставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти резко подскочила после американского удара по иранским объектам в Ормузском проливе.

    Эксперты ФРС США спрогнозировали задержку возвращения инфляции к целевому показателю в 2%.

    Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о нефтяном шоке для экономики страны.

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