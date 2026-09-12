Микроавтобус выехал на встречную полосу перед ДТП в Архангельской области

Tекст: Антон Антонов

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М-8 возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), и по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – сообщается на сайте ведомства.

Пассажирский микроавтобус ехал из Северодвинска в сторону поселка Березник. Во время обгона водитель выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик и легковой автомобиль с прицепом. От мощного удара машины получили серьезные повреждения и вылетели с дороги.

Авария унесла жизни 12 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Еще восемь пассажиров получили тяжелые травмы и находятся в больницах. Сейчас следователи детально осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.

Правоохранители уже провели обыски и изъяли документы, касающиеся организации перевозок и технического состояния транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Холмогорском районе Архангельской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля.

В числе пострадавших в этой автокатастрофе оказались дети.