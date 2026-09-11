Tекст: Антон Антонов

По словам президента, у России нет оснований для конфликта с Евросоюзом, поскольку все спорные вопросы были решены по итогам Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что именно европейские страны сейчас подталкивают своих граждан к войне с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высмеял заявления о планах Москвы напасть на Европу.

Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.