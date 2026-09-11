Лукашенко назвал доллар никому не нужной валютой

Tекст: Антон Антонов

Лукашенко рассказал о переговорах с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

«Богатейший человек в России. Он готов инвестировать. Единственное, о чем мы теоретически рассуждали, – сегодня белорусы видят и другие: кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен», – сказал Лукашенко.

По его словам, при нынешней политике США хранить доллары в резерве становится опасно, выгоднее вкладывать средства в конкретные проекты. Он привел пример России, у которой на Западе заблокировали несколько сотен миллиардов долларов золотовалютных резервов.

«Можно представить, что будет, пусть простят меня Эмираты, друзья наши, у которых триллион примерно. Что они будут с этими долларами делать? Все видят политику, которую проводят США в финансовом отношении», – добавил президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что компаниям Потанина нужна карьерная и шахтная техника, включая беспилотные аппараты, и Белоруссия готова сотрудничать по этим направлениям, а также в гуманитарной сфере. Он добавил, что похожий разговор состоялся и с российским предпринимателем, акционером «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным, у которого, как и у Потанина, белорусские корни.

По словам Лукашенко, мать Мазепина до сих пор живет в Белоруссии, а стороны обсуждают конкретные направления для инвестиций, включая строительство заводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко ранее назвал майнинг криптовалют возможным способом снижения зависимости от доллара.

Лукашенко потребовал от США вернуть 44 млн долларов.

