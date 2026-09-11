Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф

Tекст: Антон Антонов

Президент напомнил, что стороны недавно виделись в Москве и обсуждали работу банка, передает РИА «Новости».

«Банк действует энергично, он вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет, расширяет свою деятельность. Мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время», – сказал Путин.

Он отметил, что Россия выступает за расширение числа участников банка, а также за увеличение программ и охват большего количества секторов экономики в странах БРИКС. Путин также напомнил о предложениях Москвы по созданию новых платформ, включая инвестиционную электронную платформу, которая позволила бы расширить возможности банка.

По словам президента, такие инициативы должны сделать инструменты банка более универсальными и помочь его акционерам добиваться лучших результатов. Он выразил уверенность, что встреча с Роуссефф в Нью-Дели пойдет на пользу дальнейшему сотрудничеству.

Роуссефф назвала честью встречу с президентом России, отметив, что участие России в НБР важно для укрепления Глобального Юга и БРИКС. Она также заявила, что Россия всегда играла решающую роль в НБР.

Руссефф заявила, что найден путь для устранения несправедливости со стороны кредитной организации в отношении России, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России встретился с Роуссефф в Кремле.

На форуме в Нью-Дели глава государства также заявил, что страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики.

Путин отметил, что БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка.

