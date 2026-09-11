Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода

Министерство энергетики королевства сообщило о временном прекращении прокачки нефти по нефтепроводу «Восток – Запад», передает РИА «Новости». Поводом для остановки магистрали послужили атаки на инфраструктурные объекты.
«В четверг утром нефтепровод «Восток – Запад» в районах Эр-Рияда и Медины подвергся нескольким ударам, после чего работа нефтепровода была приостановлена в качестве меры предосторожности», – говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Аварийные службы и профильные технические бригады немедленно приступили к ликвидации последствий происшествия.
Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.
Несколькими днями ранее движение «Ансар Алла» атаковало объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
Из-за возникших пожаров профильное министерство королевства приостановило работу предприятий энергетической инфраструктуры.