Путин заявил о хорошем темпе роста товарооборота с Малайзией

Путин: Товарооборот России и Малайзии вырос на 12,9% по итогам 2025 года

Tекст: Вера Басилая

Встреча лидеров двух стран состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Мероприятия саммита проходят с 11 по 13 сентября.

«По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп», – сказал глава государства.

Помимо экономики, Москва придает большое значение развитию контактов с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма. Президент добавил, что текущая беседа дает возможность обсудить приоритетные вопросы сотрудничества по всем этим направлениям.

Помощник президента Юрий Ушаков накануне анонсировал переговоры российского лидера с премьером Малайзии на полях саммита БРИКС в Индии.

Предыдущая личная встреча политиков состоялась в июне на юбилейном саммите Россия-АСЕАН в Казани.

В мае Владимир Путин обсудил в Москве поступательное развитие двусторонних отношений с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.