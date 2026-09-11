Мосгорсуд отправил россиянина в колонию на 12 лет за госизмену

Мосгорсуд отправил россиянина Деревянко в колонию на 12 лет за госизмену

Tекст: Валерия Городецкая

Мосгорсуд приговорил россиянина Сергея Деревянко к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену и конфисковал его средства, передает РИА «Новости». «Назначить Деревянко наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев», – огласил решение судья.

Помимо тюремного срока, инстанция постановила конфисковать у осужденного более четырех тыс. рублей. Установлено, что эти средства предназначались для финансирования деятельности, угрожающей безопасности России.

Разбирательство проходило в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов в деле. Журналистов и публику пустили в зал только на оглашение приговора. Фигурант находился под стражей с сентября 2025 года, подробности его преступления не разглашаются.

В сентябре прошлого года Мещанский суд Москвы отправил предпринимателя Сергея Деревянко в СИЗО по обвинению в государственной измене.

В июле текущего года Московский городской суд назначил журналистке Дарье Шипачевой 12 лет лишения свободы по аналогичной статье.

Немногим ранее Второй Западный окружной военный суд столицы осудил жителя Саратова на 28 лет колонии за госизмену.