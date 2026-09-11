Памятник на месте захоронения солдат Красной Армии снесли в Польше

Нейросети спрогнозировали уверенную победу «Единой России» на выборах в Госдуму

Tекст: Елизавета Шишкова

Эксперты провели эксперимент по прогнозированию выборов в Государственную думу 2026 года с помощью языковых моделей, пишет Lenta.ru. Нейросети опирались на свежие данные социологов, учитывали особенности смешанной системы, мобилизацию сторонников и динамику явки.

Все модели сошлись в том, что «Единая Россия» сохранит большинство, оценив ее результат в диапазоне 48–55% голосов и 310–340 мандатов. ChatGPT, Gemini и «Алиса» вывели на второе и третье места КПРФ и ЛДПР, тогда как DeepSeek поставил партию «Новые люди» на третью позицию с результатом до 11%, отправив «Справедливую Россию» в зону риска непрохождения пятипроцентного барьера. ГигаЧат, напротив, видит «Справедливую Россию» впереди «Новых людей» в борьбе за четвертое и пятое места.

Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов назвал использование ИИ в электоральном прогнозировании перспективным инструментом для аналитиков. «По основному тренду – сохранению значительного преимущества ЕР – прогноз ИИ сходится с данными последних опросов ВЦИОМ», – заявил он, добавив, что расхождения по остальным партиям дают материал для анализа устойчивости поддержки и влияния явки.

По данным опроса ВЦИОМ от 4 сентября, у «Единой России» 37,2%, тогда как суммарный показатель четырех парламентских конкурентов составляет 37,1%, а отрыв от ближайшего соперника достигает 25,6 процентного пункта. Усредненный по диапазонам прогноз четырех нейросетей дает партии 51,1% голосов и 310–340 мандатов, то есть примерно 69–76% состава Госдумы. Листратов подчеркнул, что важно различать рейтинг среди всех опрошенных и прогноз итогового голосования, совпадение в оценке лидерства не означает буквального совпадения процентов.

Говоря о партии «Новые люди», эксперт счел объяснимым разрыв между прогнозом нейросетей в 8,9% и оценкой ВЦИОМ в 11,5%. Он указал, что часть поддержки носит характер «рейтинга ожиданий» или «хайпового процента», который еще предстоит превратить в реальные голоса, а ядро партии, по его мнению, только формируется.

Политолог Антон Хащенко согласился, что выводы ИИ в целом совпадают с оценками экспертного сообщества по расстановке сил и возможным процентам партий. Он отметил, что все нейросети, включая три иностранные, показывают схожий расклад, что снижает сомнения в их ангажированности. По словам Хащенко, модели учитывают не только социологию, но и потенциал партий по мобилизации сторонников, уровень поддержки со стороны власти, экспертные оценки и другие параметры, на основе которых и формируется прогноз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ ожидал на выборах в Госдуму поддержку «Единой России» на уровне 51–53% и прохождение в парламент четырех партий.

Социологи предсказывали победу «Единой России» при явке свыше 50% и борьбу ЛДПР с «Новыми людьми» за третье место при сохранении второго места за КПРФ.

Эксперты указывали, что в выборах 2026 года смогут участвовать около 113 млн россиян, а жители новых регионов России впервые будут голосовать на выборах депутатов Госдумы.