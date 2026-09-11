World Aquatics обязала организаторов соревнований выдавать визы россиянам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Принимающие международные соревнования по плаванию страны обязали гарантировать беспрепятственное получение виз для российских и белорусских спортсменов, сообщил Габдуллин на форуме «Экспобаскет», передает ТАСС.

«Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать российским и белорусским спортсменам получать визы, что не будет абсолютно никакого давления», – заявил Габдуллин.

По его словам, при невыполнении этих условий организация лишит страну права принимать чемпионаты и кубки. Турниры перенесут в места с более лояльным отношением. Такого результата удалось достичь благодаря личным контактам председателя ФВВСР Дмитрия Мазепина с руководством федерации.

Напомним, в апреле прошлого года World Aquatics сняла ограничения с российских и белорусских пловцов, разрешив им выступать с национальной символикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время Европейская федерация водных видов спорта предложила отложить допуск российских атлетов с национальной символикой до осени 2026 года.

Месяцем ранее российские спортсмены рисковали пропустить мировое первенство по академической гребле в Нидерландах из-за задержек с оформлением въездных виз.