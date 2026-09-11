Путин встретился с премьер-министром Малайзии на саммите БРИКС

Путин встретился с премьер-министром Малайзии Ибрагимом на саммите БРИКС

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках 18-го саммита БРИКС в Индии состоялась отдельная встреча российского лидера с главой малайзийского правительства Ибрагимом, передает РИА «Новости».

Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул высокую интенсивность диалога между лидерами двух стран. Контакты приобрели регулярный характер, их предыдущая личная встреча прошла в июне на юбилейном саммите Россия-АСЕАН в Казани.

Кроме того, премьер-министр Малайзии посещал Россию с официальным визитом в мае прошлого года. Также лидеры встречались в сентябре 2024 года на площадке Восточного экономического форума.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал двусторонние переговоры российского лидера на полях саммита БРИКС в Индии.

В июне Владимир Путин провел неформальную встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на юбилейном саммите Россия – АСЕАН в Казани.

Глава государства отметил рост товарооборота между двумя странами по итогам прошлого года на 12,9%.