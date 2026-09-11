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    11 сентября 2026, 20:24 • Новости дня

    Глава Минфина Франции предрек стране затяжной топливный кризис

    Лескюр: Топливный кризис во Франции завершится нескоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость бензина и дизеля во Франции останется на высоком уровне в течение длительного периода, сообщил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    «Весной к политической, внутренней неопределенности добавилось масштабное геополитическое потрясение – кризис вокруг Ормузского пролива. Он привел к повышению цен на энергоносители для наших граждан, предприятий, а также для домохозяйств. Этот кризис далек от завершения, мы это видим по сегодняшним цифрам», – приводит РИА «Новости» слова Лескюра.

    Он также уточнил, что к утру пятницы стоимость одного литра дизельного топлива достигла 2,3 евро, а бензина – 2,1 евро. Ранее издание Liberation отмечало, что средняя цена наиболее популярного в стране бензина SP95-E10 побила рекорды с конца февраля.

    Весной Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов из-за подозрений в ценовых злоупотреблениях.

    Позже генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита в стране.

    Из-за подорожания горючего большинство французов отказались от дальних поездок на майские праздники.

    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

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    10 сентября 2026, 10:28 • Новости дня
    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги

    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги

    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение новых общеевропейских налогов позволит сократить взносы стран в бюджет Европейского союза, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта заявил о возможности введения новых общеевропейских налогов, чтобы снизить финансовую нагрузку на государства-члены, сообщает Politico. По его словам, это поможет защитить национальные бюджеты, в том числе Германии, которая обеспечивает четверть всех поступлений в казну Евросоюза.

    «Мы не можем требовать большего от государств-членов. Нам необходимо создать новые собственные ресурсы для защиты национальных бюджетов», – подчеркнул Кошта во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Политик добавил, что все национальные бюджеты заслуживают уважения.

    Визит главы Евросовета состоялся вскоре после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт. Дипломаты отмечают, что успех евроскептиков может ужесточить позицию Мерца на переговорах по бюджету. Немецкий лидер вновь призвал сократить на сотни миллиардов евро предложенный Еврокомиссией бюджет в размере почти 2 трлн евро.

    Кошта настаивает, что собственные ресурсы Евросоюза необходимы для финансирования обороны и повышения конкурентоспособности. Ожидалось, что новые налоги принесут 66 млрд евро ежегодно. Однако пока страны согласовали лишь сборы с иностранных загрязнителей и несобранных электронных отходов на сумму около 20 млрд евро в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сплотил лидеров пяти государств для радикального пересмотра европейского финансового плана.

    Власти в Берлине потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    9 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    Рабочие Renault выступили против сборки оружия вместо автомобилей
    Рабочие Renault выступили против сборки оружия вместо автомобилей
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Значительная часть рабочих французского автоконцерна Renault отказывается собирать оружие на заводских мощностях, сталкиваясь с угрозами увольнения со стороны руководства, сообщил представитель профсоюза CGT Флоран Гримальди.

    Сотрудники французского автомобильного концерна Renault массово отказываются перепрофилировать сборочные линии под выпуск военной продукции, рассказал Гримальди. В ответ на это руководство компании угрожает несогласным увольнением, передает РИА «Новости».

    «Мы не радуемся всеобщему движению к войне, мы не радуемся тому, что государства вливают миллиарды евро в производство вооружений, в то время как у нас есть такие статьи расходов, как пожарные, учителя, больницы и многие другие сферы, которые требуют дополнительных средств», – заявил Гримальди в эфире телеканала LCI.

    По словам спикера, рабочих ставят перед жестким выбором: либо они собирают оружие, либо завод закрывается, а люди остаются без работы. Гримальди отметил, что сотрудники устраивались в компанию для производства автомобилей, а не военной техники.

    Представитель профсоюза также раскритиковал призывы президента Франции Эммануэля Макрона к милитаризации, процитировав писателя Анатоля Франса о том, что люди умирают не за Родину, а ради промышленников. По мнению Гримальди, главными выгодоприобретателями текущих конфликтов становятся крупные акционеры, в частности, владельцы нефтегазовой компании Total.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский автоконцерн Renault договорился о совместном производстве беспилотников для Киева на своих заводах.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал компанию отказаться от выпуска военной продукции.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости помощи Киеву в разработке военного оборудования.

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    10 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокие цены и медленное заполнение хранилищ создают серьезные риски для стабильного обеспечения газом европейских потребителей предстоящей зимой, заявили в Газпроме.

    Европейский рынок газа сейчас особенно чувствителен к росту спроса, перебоям поставок и конкуренции с Азией, передает «Интерфакс». «Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов», – заявили в Газпроме.

    Стоимость топлива на основных хабах превысила тысячу долларов за тысячу кубометров, достигнув уровней кризиса декабря 2022 года. В компании предупреждают, что с приближением отопительного сезона возможности для восстановления запасов стремительно сокращаются. По данным Gas Infrastructure Europe, к 8 сентября хранилища были заполнены на 67,33%, что на 16,35 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

    При этом нетто-закачка за последнюю неделю составила 276 млн кубометров в сутки, превысив среднее пятилетнее значение на 31,7%. Европа стала крупнейшим импортером СПГ в мире, общая мощность ее хранилищ составляет 109 млрд кубометров. Ожидается, что импорт сжиженного газа в сентябре 2026 года составит восемь млн тонн, снизившись на 8% в годовом выражении.

    Погода на текущей неделе прогнозируется в пределах климатической нормы. Ветряная генерация, конкурирующая с газовыми ТЭЦ, с начала сентября обеспечивает 18% потребностей региона в электроэнергии, тогда как в сентябре 2025 года этот показатель составлял 20%.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил проблемы с закачкой топлива в европейские подземные хранилища.

    В начале сентября запасы газа в резервуарах Евросоюза упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    Немногим ранее представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

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    9 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    Посольство России обвинило Нидерланды в устранении конкурентов в спорте

    Дипломаты РФ рассказали, как Нидерланды устраняют конкурентов в спорте

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки властей Нидерландов ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях направлены на устранение сильных конкурентов до старта турниров, заявили в российском посольстве в Гааге.

    «Визы, запреты и иные препятствия, по сути, преследуют вполне очевидную цель – устранить сильных российских конкурентов еще до начала соревнований», – заявили в диппредставительстве ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что подобные действия направлены на административное воспрепятствование решениям спортивных организаций.

    В посольстве напомнили, что международные спортивные организации постепенно отказываются от ограничений в отношении россиян. После восстановления статуса Олимпийского комитета России растет число федераций, допускающих российских спортсменов без препятствий.

    Практика Гааги противоречит принципам Олимпийского движения и европейским ценностям.

    Ранее министр спорта Нидерландов Мирьям Стерк заявила, что правительство планирует добиваться недопуска атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям под национальными флагами, отметив возможность визовых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Тарабрин заявил о лидерстве Нидерландов в антироссийских усилиях ЕС. Глава МИД Нидерландов Том Берендсен вызвал посла РФ из-за обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, так как Гаага бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту.

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    9 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС

    ЕК: Недостаточная доступность жилья стала одной из самых насущных проблем в ЕС

    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС
    @ Valeria Ferraro/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала наличие острого жилищного кризиса в городах Европейского союза, который снижает общую конкурентоспособность объединения.

    ЕК констатировала наличие серьезных проблем с обеспечением доступным жильем в городах Евросоюза, передает ТАСС. «Для европейцев одной из самых насущных проблем стала недостаточная доступность жилья. По данным Eurobarometer, более 50% жителей городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения», – говорится в заявлении ЕК.

    Жилищный кризис негативно влияет на конкурентоспособность Евросоюза, ограничивая мобильность рабочей силы и возможности для обучения. В связи с этим Еврокомиссия предлагает принять меры против действий, сокращающих фонд доступного долгосрочного жилья, особенно в популярных туристических центрах.

    Соответствующие инициативы будут направлены в Европарламент и Совет ЕС.

    В конце августа европейские власти начали разработку инициативы для борьбы с сервисами краткосрочной аренды жилья.

    За прошедшее десятилетие затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину.

    В феврале посол России в Гааге Владимир Тарабрин рассказал о дефиците сотен тысяч домов в Нидерландах из-за антироссийских санкций.

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    9 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Гол Мбаппе помог «Реалу» победить «Интер» в Лиге чемпионов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мадридский «Реал» победил миланский «Интер» на старте основного этапа Лиги чемпионов.

    Испанский футбольный клуб «Реал» одолел соперников из итальянского «Интера» благодаря точным ударам Килиана Мбаппе и Федерико Вальверде в первом тайме.

    Встреча прошла на стадионе в Мадриде в рамках первого тура турнира, передает РИА «Новости». Хозяева поля одержали победу над миланской командой с итоговым результатом 2:1.

    Счет в матче открыл нападающий Килиан Мбаппе, поразив ворота на 14-й минуте. Вскоре преимущество мадридцев удвоил Федерико Вальверде, забивший на 23-й минуте игры.

    Единственный мяч в составе итальянской команды оформил Карлос Аугусто в конце второго тайма.

    В следующем туре европейских соревнований испанцам предстоит выездная встреча с римской «Ромой», которая состоится 14 октября. Миланцы на домашней арене 13 октября сыграют против бельгийского клуба «Брюгге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, определились все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов. А также определены участники основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27. «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ с Сафоновым в чемпионате Франции.

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    10 сентября 2026, 01:32 • Новости дня
    Финляндия не нашла оснований для уголовных дел из-за украинских БПЛА

    Финляндия не стала возбуждать уголовные дела из-за дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение упавших весной на своей территории четырех военных дронов со взрывчаткой, но необходимости в уголовных делах по этому поводу не обнаружила.

    Финские власти завершили расследование инцидентов с упавшими весной беспилотниками, передает Yle. По данным Центральной уголовной полиции и Пограничной службы страны, дроны военного назначения со взрывчаткой вылетели с Украины.

    Аппараты обнаружили в марте и апреле в Коуволе, Луумяки, Париккале и Иити. В Луумяки дрон, предположительно, взорвался в воздухе, остальные три аппарата уничтожили саперы.

    «Предварительные расследования не выявили никаких доказательств, которые оправдывали бы продолжение уголовного расследования», – говорится в заявлении правоохранителей.

    Смещение дронов в сторону Финляндии объяснили помехами в системе навигации и южным ветром.

    Власти подчеркнули, что беспилотники не были нацелены на Финляндию, а их падение не привело к жертвам и разрушениям. Прокуратура закрыла предварительные дела, возбужденные по статьям о нарушении границ и создании общественной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Стубб исключил прямую военную угрозу из-за инцидентов с дронами. Из-за частых инцидентов с БПЛА финская армия решила сформировать специальные подразделения для борьбы с дронами.

    В Финляндии 4 сентября обнаружили картографический дрон якобы российского производства.

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    10 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: ЕК стремится изгнать прибывших в Европу в качестве беженцев украинцев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейская комиссия поручила странам Евросоюза разработать механизмы возвращения на родину украинских беженцев для обеспечения притока людей в армию, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

    Еврокомиссия ориентировала правительства стран Евросоюза выработать механизмы возвращения на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев, передает ТАСС.

    «Одновременно в Брюсселе ищут новые «креативные» способы «помочь» гауляйтеру Украины обеспечить постоянный приток «пушечного мяса». Еврокомиссия ориентировала правительства стран ЕС на выработку юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев. Подсчитано, что в европейских государствах находятся до 5,6 млн украинцев, из которых женщины составляют 43,4%», – отметили в ведомстве.

    В пресс-бюро добавили, что наибольшее число потенциальных призывников проживает в Германии, Польше и Чехии. Там они оказывают ощутимое давление на социальную инфраструктуру и бюджет, а также провоцируют рост правоэкстремистских настроений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Дании одобрил приостановку выдачи видов на жительство украинским мужчинам мобилизационного возраста.

    Европейские страны последовательно сокращают объемы социальной помощи для беженцев.

    Государства Евросоюза приступили к принудительному выдворению подлежащих мобилизации граждан Украины.

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    9 сентября 2026, 06:15 • Новости дня
    Во Франции полиция задержала вооруженного мужчину в церкви

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженный ножом мужчина проник в католический храм на востоке Франции, выкрикивая лозунги и разыскивая местного священника, его задержали.

    Вооруженного злоумышленника поймали в церкви святого Ремигия в городе Форбак департамента Мозель, передает РИА «Новости».

    По данным газеты Journal du Dimanche, ссылающейся на источник в полиции, инцидент произошел на востоке Франции.

    «Мужчина зашел в церковь святого Ремигия в Форбаке, департамент Мозель, с криками «Аллах акбар»... Полицейские быстро вмешались и задержали мужчину внутри церкви. У него в момент задержания был нож», – сообщает издание.

    Очевидцы рассказали, что нападавший искал приходского священника. На момент происшествия служителя в храме не оказалось.

    Подозреваемым оказался 35-летний иностранец, легально проживающий во Франции. Полиция отмечает, что он не числится в базе данных лиц, склонных к радикализации, однако ранее был судим. В настоящее время задержанный находится под стражей, расследованием инцидента занимается уголовная полиция.

    В начале сентября французские спецслужбы задержали троих подозреваемых в подготовке нападения на еврейскую общину.

    В феврале прошлого года вооруженный ножом выходец из Алжира с криками «Аллаху акбар» напал на прохожих в городе Мюлуз.

    В январе того же года в коммуне Брив полицейские застрелили ворвавшегося в местную церковь мужчину с ножом.

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    10 сентября 2026, 09:27 • Новости дня
    Бывший пресс-секретарь Зеленского допустила сокращение европейской помощи Киеву

    Мендель: Европа пересмотрит помощь Украине после скандала с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны могут сократить финансовую поддержку Киева после скандальных заявлений Владимира Зеленского, а единственным выходом из конфликта остаются мирные переговоры, сообщила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

    Мендель заявила, что европейские страны могут пересмотреть объемы финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости». Поводом для этого стало недавнее скандальное требование Владимира Зеленского.

    «Европа теперь рассмотрит, как она финансирует Украину. Не следует ожидать ничего щедрого», – написала она. Мендель подчеркнула, что единственным реальным выходом из сложившегося конфликта является начало настоящих мирных переговоров.

    Ранее газета The New York Times сообщила о недоумении среди европейских чиновников из-за требований Киева. Владимир Зеленский запросил часть средств из кредита на следующий год для покрытия дефицита военного бюджета в 27 млрд долларов. Это вызвало обеспокоенность в ЕС, где начали сомневаться в эффективности расходования уже выделенных Украине средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предупредила о риске затягивания конфликта без мирных договоренностей.

    Евросоюз запланировал ужесточение условий предоставления финансовой помощи Киеву.

    Европейские политики рассмотрели сценарии давления на украинские власти из-за коррупционного скандала.

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    9 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии

    Песков: Власти Латвии пожирает бацилла русофобии

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение латвийских властей запретить ввоз русскоязычных книг, назвав это проявлением русофобии.

    Власти Латвии постепенно поглощает русофобия, заявил Песков, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал решение латвийского руководства запретить ввоз русскоязычной литературы. «Бацилла русофобии пожирает их постепенно», – отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Он добавил, что ожидал подобного шага от латвийских властей значительно раньше.

    Запрет на ввоз ряда товаров из России и Белоруссии, включая книги, вступил в силу в Латвии 1 сентября. Граница для этой продукции оказалась полностью закрытой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Латвии одобрили законопроект о запрете ввоза книг из России и Белоруссии.

    В начале сентября сотрудники местной службы госбезопасности обыскали книжные магазины сети Mnogoknig в Риге.

    Ранее Дмитрий Песков исключил приход к власти в Прибалтике сторонников диалога с Москвой из-за бациллы русофобии.

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    10 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Цена газа в Европе приблизилась к тысяче долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 988 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость газа на европейских торговых площадках показала уверенный рост, вплотную приблизившись к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала заметный рост. Показатели увеличились на 4%, достигнув уровня 988 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Торги октябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах стартовали со снижения на 0,2%, составив 951 доллар. Однако уже к середине дня котировки резко пошли вверх.

    К 15.53 мск цена газа достигла отметки 987,8 доллара, показав рост на 3,6% по сравнению с расчетной стоимостью предыдущего дня в 953,4 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 904 доллара за тысячу кубометров.

    2 сентября стоимость голубого топлива впервые почти за два года достигла 902,5 доллара.

    Днем ранее котировки на европейских биржах приблизились к уровню 854 доллара.

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    10 сентября 2026, 08:54 • Новости дня
    Лето 2026 года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завершившееся лето в Западной Европе стало самым теплым в истории метеонаблюдений, превысив температурные рекорды аномально жаркого сезона 2003 года, сообщила служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

    Прошедшее лето признано самым жарким для Западной Европы за весь период метеорологических наблюдений, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы.

    Температурные показатели августа совпали с рекордными значениями июля 2023 года.

    «Средняя температура воздуха у поверхности Земли в августе 2026 года составила 16,96 градуса Цельсия, что на 0,85 градуса больше среднего показателя для периода с 1991 по 2020 год, что делает завершившийся месяц самым жарким августом», – отмечается в отчете службы Copernicus.

    Средние температуры с июня по август в мире повторили рекорд 2024 года. Эксперты подчеркивают, что прошедшее лето в Западной Европе оказалось даже жарче аномального сезона 2003 года.

    Температура поверхности Мирового океана также приблизилась к историческим максимумам. В августе средние значения нагрева морской воды достигли рекорда, ранее установленного в марте 2024 года.

    Первые два месяца лета превысили климатическую норму в Западной Европе почти на три градуса.

    Четыре аномальные волны жары привели к массовому росту смертности на континенте.

    Нидерландский банк Triodos оценил возможный экономический ущерб Евросоюза от засухи в 180 млрд евро.

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    10 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Прокуратура Парижа выявила 26 жертв Эпштейна

    Прокурор Парижа Бекко: Франция установила 26 жертв Эпштейна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские следователи установили личности 26 пострадавших от действий скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна после возобновления расследования, сообщила прокурор Парижа Лор Бекко.

    Расследование было начато для выявления любых потенциальных посредников Джеффри Эпштейна, который был уличен в преступлениях сексуального характера, передает РИА «Новости».

    «После возобновления предварительного расследования в феврале… мы на настоящий момент насчитали 26 жертв», – сказала прокурор в эфире радиостанции France Inter. До этого 13 из них не фигурировали ни в одном деле, связанном с финансистом, добавила Бекко.

    По ее словам, прокуратура ищет не только жертв Эпштейна во Франции, но и тех, кто мог пострадать от рук французов в других странах.

    В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

    В мае прокурор Парижа Лор Бекко сообщила о выявлении новых преступлений американского финансиста.

    В июле прокуратура Польши запросила у Франции материалы расследования в отношении соратника миллиардера Жан-Люка Брунеля.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела Джеффри Эпштейна до конца.

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