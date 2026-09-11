Глава Минфина Франции предрек стране затяжной топливный кризис

«Весной к политической, внутренней неопределенности добавилось масштабное геополитическое потрясение – кризис вокруг Ормузского пролива. Он привел к повышению цен на энергоносители для наших граждан, предприятий, а также для домохозяйств. Этот кризис далек от завершения, мы это видим по сегодняшним цифрам», – приводит РИА «Новости» слова Лескюра.
Он также уточнил, что к утру пятницы стоимость одного литра дизельного топлива достигла 2,3 евро, а бензина – 2,1 евро. Ранее издание Liberation отмечало, что средняя цена наиболее популярного в стране бензина SP95-E10 побила рекорды с конца февраля.
Весной Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов из-за подозрений в ценовых злоупотреблениях.
Позже генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита в стране.
Из-за подорожания горючего большинство французов отказались от дальних поездок на майские праздники.