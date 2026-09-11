Изготовителей миллиона фальшивых евро задержали в Румынии

Прокуратура Румынии обвинила трех человек в производстве фальшивых евробанкнот на сумму свыше миллиона, передает РИА «Новости». По данным следствия, подпольной фабрикой руководили двое румын и один итальянец.
«Прокуратура по расследованию организованной преступности и террористических преступлений предъявила обвинения трем лицам, которые руководили подпольной фабрикой по производству фальшивых евро в уезде Сучава», – сообщил телеканал Pro TV. Злоумышленники планировали сбыть более миллиона фальшивых евро на рынках Румынии и Болгарии.
Для печати банкнот преступники использовали высокопроизводительное оборудование и специальную бумагу.
В основном они подделывали купюры номиналом 50, 100 и 200 евро. Правоохранители задержали подозреваемых с поличным, сейчас они находятся под стражей в ожидании суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Стамбула изъяла более трех миллионов поддельных евро.
В августе текущего года российские оперативники задержали восемь подозреваемых в хищении банковских средств с помощью сувенирных купюр.
Весной Банк России зафиксировал исторический минимум выявления фальшивых денежных знаков.