Изготовителей миллиона фальшивых евро задержали в Румынии

Pro TV: В Румынии задержали изготовителей миллиона фальшивых евро

Tекст: Денис Тельманов

Прокуратура Румынии обвинила трех человек в производстве фальшивых евробанкнот на сумму свыше миллиона, передает РИА «Новости». По данным следствия, подпольной фабрикой руководили двое румын и один итальянец.

«Прокуратура по расследованию организованной преступности и террористических преступлений предъявила обвинения трем лицам, которые руководили подпольной фабрикой по производству фальшивых евро в уезде Сучава», – сообщил телеканал Pro TV. Злоумышленники планировали сбыть более миллиона фальшивых евро на рынках Румынии и Болгарии.

Для печати банкнот преступники использовали высокопроизводительное оборудование и специальную бумагу.

В основном они подделывали купюры номиналом 50, 100 и 200 евро. Правоохранители задержали подозреваемых с поличным, сейчас они находятся под стражей в ожидании суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Стамбула изъяла более трех миллионов поддельных евро.

В августе текущего года российские оперативники задержали восемь подозреваемых в хищении банковских средств с помощью сувенирных купюр.

Весной Банк России зафиксировал исторический минимум выявления фальшивых денежных знаков.