Верховный суд отказался переводить «битцевского маньяка» ближе к Москве

ВС отклонил жалобу маньяка Пичушкина на отказ в переводе в другую колонию

Tекст: Денис Тельманов

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Александра Пичушкина на решение нижестоящих инстанций, передает РИА «Новости». «Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», – указано в картотеке дел.

В 2025 году Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск осужденного о переводе в колонию ближе к столице. Свою просьбу он аргументировал тем, что до ареста проживал в Москве, где сейчас находится его мать. Апелляционная и кассационная инстанции признали это решение законным.

Пичушкин также требовал взыскать со ФСИН 100 тыс. рублей за моральные страдания. Он утверждал, что заболел из-за сурового климата в колонии «Полярная сова», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае кассационный суд отклонил жалобу серийного убийцы на отказ в переводе поближе к столице.

В конце прошлого года Мосгорсуд оставил в силе решение первой инстанции по этому делу. Изначально преступник потребовал от ФСИН сто тысяч рублей компенсации за суровый климат Ямала.