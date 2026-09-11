Россиянке в США пригрозили 20 годами тюрьмы за дебош в самолете

Tекст: Денис Тельманов

«Подзащитная оставлена под стражей без возможности выхода под залог», – приводит РИА «Новости» сообщение инстанции. Вскоре состоятся предварительные слушания по этому делу. Кедышеву обвиняют по двум статьям: создание помех действиям летного экипажа и нападение.

По первому обвинению ей грозит до 20 лет тюрьмы, по второму – до одного года. Также предусмотрены штрафы в размере 250 тыс. и 100 тыс. долларов соответственно.

Инцидент произошел 8 сентября на рейсе Милан – Ньюарк. По данным следствия, женщина требовала алкоголь, отказалась занять свое место и попыталась открыть заднюю дверь самолета.

Чтобы успокоить пассажирку, потребовались усилия пяти членов экипажа и других пассажиров. Кедышева нанесла удары, укусила бортпроводника и поцарапала пассажира. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Бангор в штате Мэн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года МВД России инициировало создание единого федерального списка деструктивных авиапассажиров.

В декабре прошлого года самолет рейса Москва – Новокузнецк вернулся в аэропорт Шереметьево из-за агрессивной пассажирки.

Ранее в США правоохранители задержали другую гражданку России за нападение на офицера пограничной службы.