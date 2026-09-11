NYP: В США могут разрешить проносить бутылки с водой в самолет, но не всем пассажирам

Причиной пересмотра правил может стать внедрение современных трехмерных компьютерных томографов, сообщает New York Post. Такие сканеры способны определять содержимое емкостей с жидкостями и потенциально позволят пассажирам не выбрасывать воду перед прохождением контроля.

Официально TSA пока не подтвердила изменение требований. Представители ведомства заявили изданию, что служба постоянно ищет способы повысить уровень безопасности и сделать путешествия удобнее. При этом любые корректировки правил досмотра будут объявлены через официальные каналы.

Предполагается, что послабление в первую очередь коснется пассажиров TSA PreCheck. Участники этой программы смогут проходить контроль и некоторые зоны у выходов на посадку без авиабилета благодаря проекту Gateside by TSA. Сейчас он действует в 13 аэропортах, а после оценки результатов первоначального запуска его планируют расширить.

Членство в TSA PreCheck обходится максимум в 85 долл. и действует пять лет. Для участия необходимо пройти проверку безопасности и другие процедуры оценки благонадежности. В обмен пассажиры пользуются ускоренным досмотром: им обычно не требуется снимать обувь и ремни, а также доставать из багажа ноутбуки.

На текущий момент в США действует правило 3-1-1, введенное в 2006 году. Оно разрешает провозить в ручной клади жидкости в емкостях объемом не более 3,4 унции, или примерно 100 миллилитров. Новые сканеры могут изменить порядок контроля, но точные сроки и условия возможного отказа от ограничений пока неизвестны.

В рамках обновленного режима Gateside пассажирам, имеющим право на ускоренный досмотр, может не понадобиться предъявлять посадочный талон или документ с отметкой PreCheck. Вместо этого система Touchless ID использует усовершенствованную технологию распознавания лица Traveler Verification Service. Она фиксирует изображение пассажира в реальном времени, например при сдаче багажа или проходе к выходу на посадку, а затем сопоставляет его с фотографией, ранее переданной федеральным властям, в том числе паспортным снимком. Такой формат должен сделать проверку быстрее и сократить количество документов, необходимых при прохождении контроля.



Как писала газета ВЗГЛЯД, весной американская служба безопасности TSA столкнулась с рекордными очередями из-за кадрового коллапса. Летом российское правительство анонсировало масштабирование сервиса быстрого прохождения предполетных проверок по биометрии. В прошлом году Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за ценами на питьевую воду в аэропортах.