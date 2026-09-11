Президент Египта поблагодарил Путина за содействие в строительстве АЭС

Ас-Сиси поблагодарил Путина за содействие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»

Tекст: Вера Басилая

Встреча Путина и Ас-Сиси состоялась в Индии во время проведения саммита БРИКС, передает ТАСС. Египетская сторона высоко оценила вклад российской госкорпорации «Росатом» в развитие энергетической инфраструктуры арабской республики.

«Мы реализуем крупные проекты, как, например, АЭС «Эд-Дабаа», и мы благодарны вам за содействие в этом вопросе, за работу Росатома», – заявил ас-Сиси.

В ноябре прошлого года Путин и Ас-Сиси дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».

Путин сообщил об успешном ходе возведения станции.

Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по видеосвязи.