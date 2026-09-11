Путин: Производство в ведущих странах еврозоны снизилось на 8%

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на пленарном заседании делового форума БРИКС в Нью-Дели, глава государства обратил внимание на экономическую ситуацию в европейских странах, передает РИА «Новости». По словам президента, спад в 8% за последние несколько лет является весьма существенным для этих государств.

«Ведущие экономики еврозоны, не буду показывать пальцем, но снижение промышленного производства за последние несколько лет на 8%, для них это очень много», – подчеркнул Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Участники делового форума БРИКС в Нью-Дели бурными овациями встретили выступление российского лидера.

В прошлом году глава государства отмечал падение оборотов промышленности в странах Евросоюза из-за отказа от российских энергоносителей.