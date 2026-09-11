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    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики
    Путин заявил о появлении новых локомотивов мирового развития
    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей
    11 сентября 2026, 19:12 • Новости дня

    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров

    Песков: Зарубежные коллеги дарили Путину книги, машину и лошадей

    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров
    @ Кристина Соловьeва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил самые необычные подарки, которые Владимир Путин получал от зарубежных коллег, включая лошадей, собак и автомобили.

    По словам Пескова, Путин регулярно получает разнообразные презенты от зарубежных коллег, передает РИА «Новости». В пятницу после переговоров индийский премьер-министр Нарендра Моди вручил российскому лидеру переведенный на русский язык древнеиндийский трактат о жизни «Тирукурал».

    Комментируя эту тему, пресс-секретарь президента перечислил наиболее запоминающиеся подношения. «Да все дарили: собак дарили, лошадей дарили. Что еще дарили? Машину дарили. И книги дарили, и предметы старины дарили, и произведения местных мастеров дарили. Много было за эти годы», – рассказал представитель Кремля.

    По словам Пескова, для администрации главы государства большинство презентов становятся полной неожиданностью. Однако он уточнил, что в некоторых случаях иностранные делегации заранее предупреждают о своих намерениях, поскольку дипломатический протокол подразумевает взаимный обмен подарками.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил о регулярном обмене протокольными подарками на встречах с зарубежными лидерами.

    Сам Владимир Путин вспомнил о подаренной ему однажды юрте.

    Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном собаки редкой породы пхунсан успешно адаптируются в Москве.

    11 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей в Индии стало хитом в соцсетях

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Рукопожатие президента России Владимира Путина с бортпроводницей самолета, доставившего главу государства в Индию, вызвало бурный отклик в местном сегменте интернета. Это случилось по прибытии российского лидера на 18-й саммит БРИКС, передает ТАСС.

    «Момент стал вирусным. Пользователи социальных сетей отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера», – сообщил местный телеканал Times Now.

    Владимир Путин находится в Индии с рабочим визитом, который продлится с 11 по 13 сентября. Индия принимает саммит БРИКС уже в четвертый раз, ранее председательствовав в объединении в 2012, 2016 и 2021 годах. Главной темой текущего мероприятия заявлено «Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

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    11 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики

    Путин: Страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики

    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государства БРИКС обеспечили почти половину роста глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме в Нью-Дели.

    Путин выступил на пленарном заседании Делового совета БРИКС в индийской столице, передает РИА «Новости». Глава государства прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения.

    «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения», – подчеркнул президент. Он добавил, что вклад государств «Большой семерки» в мировой экономический рост составил лишь 18%.

    Путин также отметил, что за последние пять лет доля БРИКС в мировом ВВП превысила 40%, в то время как показатель стран G7 достиг только 29%.

    «Государства БРИКС, где проживает почти половина населения планеты, обладают огромными динамичными внутренними рынками. В наших странах мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин также запланировал поездку в Нью-Дели для участия в саммите объединения.

    Ранее российский лидер указал на значительные экономические успехи стран БРИКС.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.

    «В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.

    «В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.

    По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.

    «В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.

    Президент Владимир Путин указал на неэффективность политики давления на государство.

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    11 сентября 2026, 01:16 • Новости дня
    Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС
    Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, сообщают информационные агентства.

    Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам недалеко от Нью-Дели, где его встречал государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх.

    У трапа самолета к прилету российского лидера выстроилась рота почетного караула, передает РИА «Новости».

    С 11 по 13 сентября Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели и проведет ряд международных контактов на его полях.

    По прибытии в столицу Индии президент передвигался на своем лимузине Aurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах Путина провести на полях саммита БРИКС ряд двусторонних встреч.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал совместное участие главы государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в нескольких форумах в Индии.

    Из-за подготовки к саммиту БРИКС Кремль перенес плановое совещание президента с членами правительства.

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    11 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о появлении новых локомотивов мирового развития

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели заявил о глубинных преобразованиях в современном мире и появлении новых локомотивов развития.

    Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости». Глава государства принял участие в деловом форуме БРИКС, который проходит в Нью-Дели.

    «Он сегодня проходит этап глубинных, структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам, ну, условно скажем, старым лидерам прошлого века приходят новые локомотивы развития», – сказал глава российского государства.

    Напомним, самолет российского лидера приземлился на авиабазе Палам недалеко от Нью-Дели.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие президента в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами.

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    11 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длились 45 минут.

    Переговоры Путина и Моди продлились 45 минут в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапам», передает РИА «Новости».

    Важная двусторонняя встреча состоялась в преддверии 18-го саммита БРИКС, основные мероприятия которого пройдут в индийской столице 12 и 13 сентября.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество в закрытом формате.

    В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

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    11 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

    Путин во время пребывания в Нью-Дели указал на крайнюю важность надежных деловых контактов между странами, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что прочное экономическое партнерство, надежные связи бизнеса во многом формируют основу международных отношений, делают их более устойчивыми, стабильными, позволяют преодолевать многие кризисные явления, с которыми сталкивается современный мир», – сказал Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Глава государства провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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    11 сентября 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин и Моди обсудили сотрудничество во всех ключевых областях

    Путин и Моди обсудили сотрудничество в политике и обороне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, охватившие широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия в ключевых сферах, сообщил МИД Индии.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, где затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, передает ТАСС.

    «Лидеры обсудили ход двустороннего сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах, а также в областях энергетики, космоса, мобильности кадров и гуманитарных связей», – говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Нью-Дели. Ранее российский лидер отметил активное развитие двустороннего взаимодействия в атомной энергетике.

    До этого главы государств обсудили расширение экономического партнерства на полях саммита ШОС.

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    11 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Участники форума БРИКС встретили Путина бурными овациями

    Tекст: Вера Басилая

    Участники делового форума БРИКС в Нью-Дели встретили бурными овациями выступление президента России Владимира Путина еще до его начала.

    Выступление Путина на деловом форуме БРИКС получило мощную поддержку участников пленарного заседания, передает ТАСС. После того как диктор объявил выход российского лидера, зал буквально взорвался аплодисментами. Представители Бразилии, Индии, Ирана, Китая и ЮАР рукоплескали, вскакивали с мест, а также выражали поддержку возгласами и жестами.

    Такой реакции не удостоился ни один из предшествовавших докладчиков, включая президентов Ирана Масуда Пезешкиана и ЮАР Сирила Рамафосу. Аплодисменты несколько раз прерывали речь Путина, а после выступления зал проводил его бурными овациями.

    Президент России прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Глава государства приехал на площадку делового форума объединения в Нью-Дели.

    Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

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    11 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС
    Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС
    @ Дмитрий Азаров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС в ходе рабочего визита в Нью-Дели.

    Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС перед началом пленарного заседания Делового форума. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном канале Кремля в Max.

    На видеозаписи запечатлено, как женщины обратились к Путину с просьбой сделать совместный снимок перед началом официальной части мероприятия.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    По прибытии на саммит БРИКС в Индии российский лидер пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

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    11 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин: Запад использует разрушение промышленных объектов против своих конкурентов

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели в рамках трехдневного визита в Индию, передает РИА «Новости». Глава государства указал на агрессивные методы борьбы оппонентов на мировой арене.

    «К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает неприглядные формы... в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

    Ранее он оценил влияние атак противника на отечественные промышленные объекты.

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    11 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Песков усомнился в возможности встречи Путина и Такаити на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вероятность встречи президента Владимира Путина с японским премьер-министром Санаэ Такаити в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) невелика, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Не думаю. По крайней мере, с нашей стороны никаких инициатив нет. Мы видим достаточно недружелюбное отношение к нашей стране со стороны японского премьера», – сказал Песков «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль запланировал двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС.

    Российский МИД выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Санаэ Такаити.

    Дмитрий Песков назвал невозможным обсуждение мирного договора с Токио без установления диалога.

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    11 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Западом

    Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всем миром, включая Запад

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Индию подчеркнул стремление Москвы развивать партнерские отношения со всеми зарубежными странами.

    Российский лидер прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в деловом форуме БРИКС, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании, глава государства обозначил внешнеполитические приоритеты страны.

    «Мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном, и даже на общем нашем уровне нашего партнерства», – отметил Путин.

    Президент добавил, что Москва не строит свою работу против кого-либо. По его словам, Россия отстаивает собственные интересы, но остается полностью открытой для взаимодействия со всем миром, включая западные государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер приехал на площадку делового форума БРИКС в Нью-Дели.

    Глава государства заявил о глубинных преобразованиях в современном мире.

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    11 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России обеспечивать мировую энергобезопасность
    Путин подтвердил готовность России обеспечивать мировую энергобезопасность
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на деловом форуме стран БРИКС заявил о готовности страны обеспечивать мировую энергетическую и продовольственную безопасность.

    Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели подтвердил готовность страны обеспечивать мировую энергетическую и продовольственную безопасность, передает РИА «Новости».

    «Россия открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме. Готовы с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности, вместе формировать надежные глобальные маршруты, такие как трансарктический транспортный коридор и международный коридор «Север-Юг», – заявил Путин в ходе пленарного заседания Делового совета БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на площадку делового форума БРИКС в индийском Нью-Дели.

    Ранее российский лидер рассказал о планах круглогодичного использования Трансарктического транспортного коридора. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров гарантировал бесперебойную отправку топлива индийским партнерам.

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    11 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Путин приехал на деловой форум БРИКС в Нью-Дели

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин прибыл на площадку делового форума БРИКС в индийском Нью-Дели.

    Путин в Нью-Дели прибыл на деловой форум БРИКС в преддверии 18-го саммита объединения, передает корреспондент РИА «Новости». Основные мероприятия пройдут 12 и 13 сентября.

    В пятницу президент и другие лидеры стран-участниц присоединятся к пленарной сессии форума. Центральной темой выступления станут инициативы по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству. Об этом ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Традиционно деловая площадка открывается за один день до начала саммита. Она служит главным местом для общения представителей бизнеса государств БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет российского лидера приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам недалеко от Нью-Дели.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие президента в расширенной сессии формата БРИКС+. А глава российской части делового совета объединения Андрей Гурьев сообщил о подготовке к запуску углеродного хаба.

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