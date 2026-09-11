Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой в Нью-Дели

Tекст: Вера Басилая

Путин провел встречу с лидером Южно-Африканской Республики на полях саммита БРИКС в Индии, передает РИА «Новости». Российский лидер в пятницу прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях 18-го саммита БРИКС.

На полях форума у главы государства запланирована череда отдельных международных встреч. Одной из них стала беседа с президентом ЮАР.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал двусторонние встречи Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Индии.

Ранее Путин и Моди обсудили сотрудничество во всех ключевых областях.