В МГУ запустили первый межвузовский курс по социальной архитектуре

Tекст: Валерия Городецкая

На факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова стартовала образовательная программа «Архитектура социальных изменений: практики управления общественными процессами», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Курс собрал магистрантов из МГУ, РАНХиГС, Финансового университета при Правительстве России и Государственного академического университета гуманитарных наук.

Программу разработали Институт социальной архитектуры Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Центр социальной архитектуры Государственного университета управления. В течение семестра студентам прочитают 14 лекций по проектированию и управлению общественными изменениями.

Первую лекцию провел заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семёнов, рассказав о концепции социального архитектора. «Очень емкая и обязывающая концепция «ответственного мечтателя», впервые озвученная Сергеем Владиленовичем Кириенко в финале Конкурса социальных архитекторов в октябре 2025 года, как нельзя лучше легла в ткань этой формирующейся области знаний и профессии», – отметил Семёнов.

Курс включает разбор российских проектов и управленческих практик, а также встречи с представителями крупного бизнеса, таких как СИБУР и Норникель. Директор Института социальной архитектуры Сергей Володенков сообщил, что программа охватит моделирование социальных процессов и работу с образом будущего. Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов подчеркнул, что в курсе примут участие разработчики концепции социальной архитектуры.

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