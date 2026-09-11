Роспотребнадзор спрогнозировал интенсивность эпидсезона гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор: Эпидсезон гриппа и ОРВИ этого года будет сопоставим с прошлыми

Tекст: Тимур Шайдуллин

Интенсивность предстоящего эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу будет сопоставима с показателями сезонов 2022-2023 и 2024-2025 годов, когда доминировал вирус гриппа A(H1N1)pdm09, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что целевой показатель охвата населения профилактической вакцинацией должен составить не менее 50-55%.

Эпидемиологи отметили, что штамм свиного гриппа способен вызывать более тяжелое течение заболевания, особенно среди групп риска. В связи с этим нужно вакцинировать не менее 75% уязвимых категорий граждан. Особенностью предстоящего сезона станет полное обновление состава вакцин по рекомендации ВОЗ.

В регионы планируется поставить свыше 56 млн доз вакцины против гриппа. Для традиционных препаратов и вакцин на клеточных культурах предусмотрены разные наборы референсных антигенов. Успешная профилактика опирается на эффективную систему диагностики, включающую высокочувствительные отечественные тест-системы.

На заседании коллегии под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой также обсуждался мониторинг высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N1). С начала 2024 года исследовано около 107 тыс. проб, генетический материал вируса не обнаружен. Подводя итог заседания, руководство ведомства заявило, что готово к оперативному выявлению любых респираторных угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о закупке более 56 млн доз вакцины от гриппа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала полную замену всех трех компонентов в препаратах. Также руководитель ведомства предупредила о риске распространения новых вариантов гонконгского и свиного гриппа.