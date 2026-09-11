Минфин Франции вдвое снизил ожидания роста ВВП

Министерство экономики и финансов Франции пересмотрело прогноз роста ВВП на 2026 год, снизив его с 1% до 0,5%. По словам главы ведомства Ролана Лескюра, это существенное изменение связано с рядом факторов, включая аномальную жару и политическую нестабильность, передает РИА «Новости».
«В среднем в этом году мы оцениваем рост экономики Франции на уровне 0,5%. Это согласуется с недавними прогнозами ведущих институтов: как вы знаете, вчера Insee опубликовал прогноз в 0,4%, а прогноз экономистов сегодня составляет 0,6%», – заявил Лескюр. Он напомнил, что при подготовке бюджета изначальный прогноз составлял 1%.
Снижение показателей обусловлено климатическими и геополитическими факторами. Аномальная жара, ударившая по сельскому хозяйству, лишила экономику 0,1 процентного пункта роста. Кризис в Ормузском проливе отнял еще 0,2 процентного пункта. Оставшиеся 0,2 процентного пункта потерь связаны с политической неопределенностью во время муниципальных выборов и теплой зимой, снизившей потребление энергии.
В 2027 году французский Минфин ожидает восстановления роста ВВП до 1%. Эти надежды базируются на возможном разрешении ближневосточного конфликта и снижении геополитической напряженности. Инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 2,1%, с пиком до 3% к концу года, а в 2027 году ожидается ее снижение до 1,8%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рост французского ВВП полностью остановился в первом квартале текущего года.
Ранее глава Банка Франции Эммануэль Мулен предупредил о негативном влиянии аномальной жары на развитие страны.
Нидерландский банк Triodos спрогнозировал потерю Францией 0,6% ВВП из-за экстремальных летних температур.